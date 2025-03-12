雲端安全態勢管理 (CSPM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

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雲端安全態勢管理 (CSPM) 是漏洞管理和安全合規領域快速成長的部分，專門用於保護現代、複雜的混合運算環境。 CSPM 工具持續監控雲端應用程式、服務、容器和基礎設施，識別並修正錯誤配置或執行不當的策略。這些解決方案通常包括自動修復功能，這些功能會根據管理員制定的規則，在偵測到異常或錯誤配置時啟動。 組織依賴這些工具，因為映射和一致地可視化複雜雲端環境中的所有元素極具挑戰性。雖然已經開發出新的基於人工智慧的工具來自動管理身分、網路和基礎設施，但CSPM 軟體的脫穎而出之處在於，它可以提供對公司安全狀況的持續監控和可見性，並自動檢測和修復不同領域中出現的問題。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一個多維雲安全平台，能主動檢測和減輕雲配置錯誤與弱點，優化權限政策並持續監控。
BMC
bmc.com
BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。
SafeBase
safebase.io
SafeBase是一個自動化安全審查的信任中心平台，簡化安全性和合規流程，提高效率並集中管理客戶查詢。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot 提供雲端基礎設施的企業防護措施，協助企業在多帳號 AWS 模型中實現敏捷性和控制，並遵循中央定義的政策。
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery是一個高效的數據整合框架，從API提取配置並加載到多種目的地，支援多雲環境的數據管理與分析。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。
nOps
nops.io
nOps是一個AWS雲優化平台，幫助用戶有效管理雲資源成本和使用，自動化承諾管理，確保最佳定價和利用率。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一個安全驗證平台，幫助組織模擬攻擊並評估網絡安全，持續優化防禦措施以抵禦各種威脅。
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware是一個雲管理平台，提供資源監控、成本管理、安全合規及庫存管理等功能，幫助企業優化雲資源和運營。
Plerion
plerion.com
Plerion提供全面的雲安全平台，支持AWS、Azure和GCP上的工作負載，涵蓋應用保護、姿勢管理和合規性報告等功能。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud是一個容器安全平台，提供網絡安全功能以預防、檢測和減輕多雲和混合部署中的安全漏洞。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security是一個開發者導向的安全平台，提供代碼掃描和雲脆弱性評估，幫助組織管理應用和雲基礎設施的安全。
Torq
torq.io
Torq是一個網絡安全自動化平台，通過AI技術簡化安全事件管理，降低人力需求並提高效率，適用於大型企業。
Stream Security
stream.security
Stream Security 應用程式無需代理，可實時檢測並迅速找出根本原因，提供快速回應所需的所有背景。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig是一個雲安全平台，提供實時監控及保護，旨在管理雲資源，檢測潛在威脅和脆弱性，支持合規性與風險管理。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai安全是一個雲身份和訪問管理平台，旨在保護雲環境中的數據，提供風險分析、訪問管理及脆弱性掃描。
Kloudle
kloudle.com
Kloudle是一款雲安全掃描器，可在短時間內檢查AWS、GCP、DigitalOcean和Kubernetes的300多個安全問題，幫助團隊簡化雲安全管理。
Orca Security
orca.security
Orca Security是一個雲安全平台，無代理地檢測風險，管理漏洞，並支持合規性管理，提供雲環境的全面可見性和保護。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica是一個雲原生應用程式保護平台，幫助用戶識別並修復安全漏洞，以確保應用程序的安全與合規。
Lacework
lacework.com
Lacework是一個雲原生安全平台，提供威脅檢測、合規性管理及資源保護，幫助用戶在多雲環境中提高安全性和可見性。