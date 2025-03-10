雲端安全態勢管理 (CSPM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

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雲端安全態勢管理 (CSPM) 是漏洞管理和安全合規領域快速成長的部分，專門用於保護現代、複雜的混合運算環境。 CSPM 工具持續監控雲端應用程式、服務、容器和基礎設施，識別並修正錯誤配置或執行不當的策略。這些解決方案通常包括自動修復功能，這些功能會根據管理員制定的規則，在偵測到異常或錯誤配置時啟動。 組織依賴這些工具，因為映射和一致地可視化複雜雲端環境中的所有元素極具挑戰性。雖然已經開發出新的基於人工智慧的工具來自動管理身分、網路和基礎設施，但CSPM 軟體的脫穎而出之處在於，它可以提供對公司安全狀況的持續監控和可見性，並自動檢測和修復不同領域中出現的問題。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
BMC
bmc.com
BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。
SafeBase
safebase.io
SafeBase是一個自動化安全審查的信任中心平台，簡化安全性和合規流程，提高效率並集中管理客戶查詢。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一個多維雲安全平台，能主動檢測和減輕雲配置錯誤與弱點，優化權限政策並持續監控。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot 提供雲端基礎設施的企業防護措施，協助企業在多帳號 AWS 模型中實現敏捷性和控制，並遵循中央定義的政策。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery是一個高效的數據整合框架，從API提取配置並加載到多種目的地，支援多雲環境的數據管理與分析。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。
nOps
nops.io
nOps是一個AWS雲優化平台，幫助用戶有效管理雲資源成本和使用，自動化承諾管理，確保最佳定價和利用率。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一個安全驗證平台，幫助組織模擬攻擊並評估網絡安全，持續優化防禦措施以抵禦各種威脅。
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware是一個雲管理平台，提供資源監控、成本管理、安全合規及庫存管理等功能，幫助企業優化雲資源和運營。
Plerion
plerion.com
Plerion提供全面的雲安全平台，支持AWS、Azure和GCP上的工作負載，涵蓋應用保護、姿勢管理和合規性報告等功能。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud是一個容器安全平台，提供網絡安全功能以預防、檢測和減輕多雲和混合部署中的安全漏洞。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security是一個開發者導向的安全平台，提供代碼掃描和雲脆弱性評估，幫助組織管理應用和雲基礎設施的安全。
Torq
torq.io
Torq 正在利用其人工智慧優先的企業級超自動化平台來改變網路安全。透過連接整個安全基礎設施堆疊，Torq 使組織能夠即時、精確地修復安全事件並大規模協調複雜的安全流程。財富 500 強企業，包括全球最大的金融、科技、消費品、時尚、旅館和運動服飾公司，都在 Torq 的幫助下取得了非凡的成果。
Stream Security
stream.security
無代理程式、即時檢測、直接根本原因以及快速回應所需的所有上下文。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我們的 CNAPP 平台，超過 700 家企業客戶使用該平台來解決企業規模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等問題。我們的平台涵蓋預防、偵測和回應，因此客戶可以自信地保護容器、Kubernetes、主機/伺服器和雲端服務。 Sysdig 提供跨多個雲端的大規模即時可見性，消除安全盲點。我們利用運行時的情報來確定警報的優先級，以便團隊可以專注於高影響力的安全事件並提高效率。透過了解回應流程的整個源頭並提出指導性修復建議，客戶既可以修復生產中的問題，又不會浪費時間，還可以即時偵測和回應威脅。透過 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻擊速度提高 10 倍 - 漏洞減少高達 95% - 即時偵測風險變化 - 在 2 分鐘內縮小權限差距 Sysdig。確保每一秒的安全。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家領先的公有雲身分和存取管理解決方案供應商。 Sonrai Security 的使命是讓各種規模的企業能夠安全、自信地進行創新，為在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上運行的公司提供身分、存取和權限安全。該公司以開創雲端權限防火牆而聞名，支援一鍵最小權限，同時支援開發人員不間斷的存取需求。 Sonrai Security 受到各行業領先公司的信賴，致力於推動雲端安全領域的創新和卓越。該公司受到雲端運營、開發和安全團隊的信任。雲端權限防火牆會刪除所有未使用的敏感權限、隔離未使用的身份並停用未使用的服務和區域 - 所有這些都只需一鍵完成。對業務的干擾為零，因為使用敏感權限的所有身分都會保留其存取權限，並且任何新的存取權限都是透過自動化的chatops工作流程無縫授予的。 SecOps 團隊實現最小權限所需的時間減少了 97%，攻擊面減少了 92%。達到平台範圍的最低權限後，Sonrai CIEM+ 解決方案會發現有毒的權限組合，並透過自動或詳細的修復來關閉它們創建的意外攻擊路徑。
Kloudle
kloudle.com
Kloudle 是一款適用於 AWS、GCP、DigitalOcean、Kubernetes 的雲端安全掃描器。它可以在幾分鐘內掃描您的雲端帳戶、伺服器、叢集以查找 300 多個安全性問題。讓開發人員和小型團隊輕鬆實現雲端安全。與開源掃描器相比，Kloudle 掃描可在 30 分鐘內完成。無需安裝或配置任何內容。透過計算問題及其嚴重性，Kloudle 可以輕鬆了解需要修復的內容。 Kloudle 不僅提供安全問題列表，還提供簡單的步驟來修復它檢測到的所有安全問題。它也為某些修復提供了潛在的陷阱。讓您能夠就修復和不修復的內容做出正確的選擇。憑藉強大的功能將問題標記為誤報，報告產生器可取得 Excel 支援的 csv 格式的報告，或輕鬆分享 PDF Kloudle 致力於讓使用者輕鬆實現雲端安全性。透過基於信用的現收現付模式，購買和獲得物有所值也非常順利且無憂。永遠不必擔心使用等問題。
Orca Security
orca.security
Orca 雲端安全平台可識別、確定優先順序並修復跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里雲和 Oracle 雲端的雲端資產中工作負載、配置和身分中的風險和合規性問題。 Orca 在單一平台上提供業界最全面的雲端安全解決方案，無需部署和維護多點解決方案。 Orca 採用無代理優先，使用 Orca 的專利 SideScanning™ 技術在幾分鐘內連接到您的環境，該技術無需代理即可提供對您的雲端環境的深入而廣泛的可見性。此外，Orca 可以與第三方代理集成，以實現運行時可見性並保護關鍵工作負載。 Orca 處於利用生成式 AI 簡化調查和加速修復的前沿 - 降低所需的技能水平並節省雲端安全、DevOps 和開發團隊的時間和精力，同時顯著改善安全結果。作為雲端原生應用程式保護平台(CNAPP)，Orca 將許多單點解決方案整合到一個平台中，包括：CSPM、CWPP、CIEM、漏洞管理、容器和Kubernetes 安全性、DSPM、API 安全性、CDR、多雲合規性、左移安全性與 AI-SPM。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica 是思科強大的雲端原生應用程式保護平台，可發現並修復從開發到生產過程中的漏洞，確保您的應用程式安全且合規。透過基於圖形的技術，該平台能夠解鎖視覺洞察、關鍵攻擊路徑並加快修復速度，以跨多個混合雲平台保護您的現代應用程式。存取 https://www.panoptica.app 主要功能： - 可見性和上下文：Panoptica 透過識別攻擊路徑和優先考慮風險提供清晰的可見性和上下文，幫助您做出明智的決策。 - 全面、完整的覆蓋範圍：透過 Panoptica 的整合安全平台輕鬆管理您的雲端原生環境，減少通常因使用單獨的孤立解決方案而造成的差距。 - 進階分析：利用先進的攻擊路徑和根本原因分析技術，從攻擊者的角度發現潛在風險。 - 無代理程式掃描：Panoptica 的無代理程式技術可掃描任何雲端環境 - Azure、AWS、GCP、Kubernetes 或其組合。 - 全面視覺化：將資產和關係映射到高級圖形資料庫上，以完整直觀地表示您的雲端堆疊。優點 - 先進的 CNAPP：Panoptica 增強了雲端原生應用程式保護平台功能。 - 多雲合規性：確保跨各種雲端平台的合規性。 - 端到端視覺化：深入了解整個雲端應用程式堆疊。 - 動態修復：採用動態技術有效解決問題。 - 提高效率：簡化安全流程並減少回應時間。 - 減少管理費用：最大限度地減少資源支出，同時優化安全性。
Lacework
lacework.com
Lacework提供原創且領先的資料驅動的雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球創新者的信賴，可確保雲端從建置到運作的安全性。 Lacework 使客戶能夠在一個統一的平台上確定風險的優先順序、更快地發現已知和未知的威脅、實現持續的雲端合規性以及開發安全的程式碼而不會減慢速度。自 2017 年成立以來，Lacework 一直在完善單一雲端原生平台，以透過基於代理或無代理的方式攝取和理解盡可能多的數據，以提供最佳的安全性。然後，我們的統一平台使用這些資料來完成常見的雲端用例：狀態管理、工作負載保護、漏洞管理、合規性、容器安全性等。客戶依靠 Lacework 來增加收入、更快、更安全地將產品推向市場，並將單點安全解決方案整合到單一平台中。我們的平台平均取代 2 到 5 個單點工具。由於我們的專利異常檢測技術，客戶的警報噪音平均減少了 100:1。透過我們上下文豐富的警報，Lacework 用戶的調查速度提高了 80%。