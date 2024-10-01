雲端安全態勢管理 (CSPM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 墨西哥

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雲端安全態勢管理 (CSPM) 是漏洞管理和安全合規領域快速成長的部分，專門用於保護現代、複雜的混合運算環境。 CSPM 工具持續監控雲端應用程式、服務、容器和基礎設施，識別並修正錯誤配置或執行不當的策略。這些解決方案通常包括自動修復功能，這些功能會根據管理員制定的規則，在偵測到異常或錯誤配置時啟動。 組織依賴這些工具，因為在複雜的雲端環境中映射和一致地視覺化所有元素非常具有挑戰性。雖然已經開發出新的基於人工智慧的工具來自動管理身分、網路和基礎設施，但CSPM 軟體的脫穎而出之處在於，它可以提供對公司安全狀況的持續監控和可見性，並自動檢測和修復不同領域中出現的問題。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz 透過啟用新的營運模式，為客戶（包括 40% 的財富 100 強企業）轉變雲端安全。借助 Wiz，組織可以實現整個雲端生命週期的安全民主化，使開發團隊能夠快速、安全地建置。其雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP) 提高了可見度、風險優先順序和業務敏捷性，根據客戶評論排名第一。 Wiz 的CNAPP 在一個真正整合的平台中整合和關聯多個雲端安全解決方案的風險，包括CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 掃描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、程式碼安全和CDR 到單一平台中。全球數百家組織（包括 40% 的財富 100 強企業）可快速識別並消除雲端環境中的關鍵風險。其客...
Sophos Central
sophos.com
使用 Sophos 自適應防禦和專業知識為您服務，保護您的組織免受網路攻擊。充滿信心地保護您企業的未來。
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot 為雲端基礎架構提供企業護欄。 Turbot 旨在讓企業透過在多帳戶 AWS 模型中持續遵守集中定義的策略來實現敏捷性、確保控制並加速最佳實踐。
BMC
bmc.com
BMC 透過針對複雜 IT 問題的開放、可擴展和模組化解決方案幫助客戶營運和重塑其業務。 BMC 與 86% 的福布斯全球 50 強以及世界各地的客戶和合作夥伴合作，創造他們的未來。憑藉我們的創新歷史、領先業界的自動化、營運和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一家征服未來機會的自主數位企業。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 在整個應用程式生命週期中阻止雲端原生攻擊，並且是唯一一家提供 100 萬美元雲端原生保護保固的公司。作為雲端原生安全領域的先驅，Aqua 幫助客戶降低風險，同時建立其業務的未來。 Aqua 平台是業界整合度最高的雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP)，可保護從程式碼到雲端並返回的應用程式生命週期。 Aqua 成立於 2015 年，總部位於麻薩諸塞州波士頓和伊利諾州拉馬特甘，客戶遍佈 40 多個國家，財富 1000 強。
Solvo
solvo.cloud
Solvo 是一個多維雲端安全平台，可打破應用程式、身分和資料孤島，主動偵測和緩解雲端錯誤配置和漏洞。 Solvo 的自適應安全方法是基於威脅發現、分析和優先排序的連續循環，然後是最小權限策略最佳化、驗證和監控。免費預約試玩：https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ 免費試用 Solvo 14 天：https://www.solvo.cloud/freetrial/
CrowdStrike
crowdstrike.com
從端點到雲端的統一雲端安全性。透過全球唯一的 CNAPP 建構雲端安全的統一代理和無代理方法，以實現完整的可見性和保護，阻止雲端漏洞並整合脫節的單點產品。我們保護您的雲端。你經營你的生意。
SafeBase
safebase.io
SafeBase 是領先的信任中心平台，專為無摩擦安全審查而設計。透過企業級信任中心，SafeBase 可實現安全審查流程自動化，並改變公司傳達安全和信任狀況的方式。如果您想了解LinkedIn、Asana 和Jamf 等快速發展的公司如何收回其團隊花在安全調查問卷上的時間，創造更好的購買體驗，並將安全性定位為收入驅動因素，請在safebase 安排一次演示。
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware是一個雲端管理平台，具有CMDB、變更管理、成本管理、合規引擎、漏洞掃描、入侵偵測、修補程式、日誌管理、監控、BI分析和備份等模組。 Cloudaware 專為跨多個雲端供應商和本地部署工作負載的企業而設計。該平台與 ServiceNow、New Relic、JIRA、Chef、Puppet、Ansible 和 50 多個其他產品整合。客戶部署 Cloudaware 來簡化與雲端無關的 IT 管理流程、支出、合規性和安全性。
Plerion
plerion.com
Plerion 提供一體化雲端安全平台，支援跨 AWS、Azure 和 GCP 的工作負載 - 提供： - 雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP) - 雲端安全態勢管理 (CSPM) - 雲端工作負載保護平台 (CWPP) - 雲基礎設施權利管理(CIEM) - 攻擊路徑分析- 雲端資產清單- 雲端偵測與回應(CDR) - 軟體物料清單(SBOM) - 安全左移- 廣泛且持續的合規性報告Plerion 的風險驅動、威脅主導和情境感知方法可協助組織打破孤島、減少警報疲勞並消除最重要的雲端安全風險。請造訪 https://plerion.com/ 以了解更多資訊。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud 是業界唯一具有內建網路安全功能的容器安全平台，可防止、偵測和緩解跨多雲和混合部署的安全漏洞。 Calico Cloud 是基於 Calico 開源構建，Calico 開源是採用最廣泛的容器網路和安全解決方案。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize 是一個無程式碼雲端安全卓越中心，可為您提供最大程度的雲端合規性和安全性。獲得從架構設計到運行時的 360° 保護。 CludWize 透過連續執行超過 1K 條規則來執行雲端法規，掃描您的雲端漏洞並自動修復它們。借助我們獨特的調查圖引擎，您可以在幾分鐘內檢測並修復雲端問題，而不是幾天或幾週。此整體解決方案提供黑盒 Web 應用程式滲透測試、演進的 IAM（身分存取管理）、IaC（基礎架構即程式碼）風險掃描、資料安全態勢管理等。當您可以將所有內容集中在一個地方時，為什麼還要使用多種工具？ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + C...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security 是一個以開發人員為中心的軟體安全平台，提供進階程式碼掃描和雲端漏洞評估。我們的平台優先考慮真正的威脅，減少誤報，並使常見漏洞和暴露 (CVE) 易於理解。透過 Aikido，確保產品的安全性變得簡單，讓您能夠專注於自己最擅長的事情：編寫程式碼。
nOps
nops.io
nOps 是一個 AWS 雲端最佳化平台，可讓您輕鬆分配和管理雲端使用情況、承諾和支出。我們的平台會自動聰明地配置您的所有運算，以便您在不犧牲任何可靠性的情況下獲得最優惠的價格。 nOps 利用基於超過 10 億美元的 AWS 支出的專有 ML 模型，讓您的組織正確組合預留實例、儲蓄計劃和 Spot。所有這些都無需手動配置資源，因此您的團隊可以專注於建置和創新。業務背景 nOps 雲端管理可以輕鬆全面了解您的雲端成本和使用情況，因此您的帳單永遠不會令人意外或神秘。它還使您可以輕鬆地在整個企業中分配成本。承諾管理 nOps 承諾管理讓您可以輕鬆管理並充分利用所有正在進行的 AWS 承諾。我們保證...
Cymulate
cymulate.com
Cymulate 是領先的安全驗證平台，基於業界最全面且用戶友好的違規和攻擊模擬技術。我們讓安全團隊能夠從攻擊者的角度不斷測試和強化動態威脅環境中的防禦。 Cymulate 可在一小時內完成部署，與跨本地、雲端和 Kubernetes 環境的龐大安全控制技術聯盟集成，從 EDR 到電子郵件網關、Web 網關、SIEM、WAF 等。透過跨 MITRE ATT&CK® 框架端到端優化現有防禦投資，客戶可以看到增強的預防、偵測和整體安全態勢的改進。該平台提供開箱即用、專家和威脅情報主導的風險評估，易於部署和用於所有成熟度級別，並且不斷更新。它還提供了一個開放框架，透過產生適合其獨特環境和安全策略的滲...
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery是為開發者打造的高效能資料整合框架。 CloudQuery 從 API 中提取、轉換配置並將其載入到各種受支援的目的地（例如資料庫、資料湖或流平台）以進行進一步分析。 CloudQuery 支援多種用例，包括工程、安全、雲端安全、行銷、銷售、雲端基礎設施和 FinOps。
Torq
torq.io
Torq 正在利用其人工智慧優先的企業級超自動化平台來改變網路安全。透過連接整個安全基礎設施堆疊，Torq 使組織能夠即時、精確地修復安全事件並大規模協調複雜的安全流程。財富 500 強企業，包括全球最大的金融、科技、消費品、時尚、旅館和運動服飾公司，都在 Torq 的幫助下取得了非凡的成果。
Stream Security
stream.security
無代理程式、即時檢測、直接根本原因以及快速回應所需的所有上下文。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我們的 CNAPP 平台，超過 700 家企業客戶使用該平台來解決企業規模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等問題。我們的平台涵蓋預防、偵測和回應，因此客戶可以自信地保護容器、Kubernetes、主機/伺服器和雲端服務。 Sysdig 提供跨多個雲端的大規模即時可見性，消除安全盲點。我們利用運行時的情報來確定警報的優先級，以便團隊可以專注於高影響力的安全事件並提高效率。透過了解回應流程的整個源頭並提出指導性修復建議，客戶既可以修復生產中的問題，又不會浪費時間，還可以即時偵測和回應威脅。透過 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻擊速度提...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家領先的公有雲身分和存取管理解決方案供應商。 Sonrai Security 的使命是讓各種規模的企業能夠安全、自信地進行創新，為在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上運行的公司提供身分、存取和權限安全。該公司以開創雲端權限防火牆而聞名，支援一鍵最小權限，同時支援開發人員不間斷的存取需求。 Sonrai Security 受到各行業領先公司的信賴，致力於推動雲端安全領域的創新和卓越。該公司受到雲端運營、開發和安全團隊的信任。雲端權限防火牆會刪除所有未使用的敏感權限、隔離未使用的身份並停用未使用的服務和區域 - 所有這些都只需一鍵完成。對...
Kloudle
kloudle.com
Kloudle 是一款適用於 AWS、GCP、DigitalOcean、Kubernetes 的雲端安全掃描器。它可以在幾分鐘內掃描您的雲端帳戶、伺服器、叢集以查找 300 多個安全性問題。讓開發人員和小型團隊輕鬆實現雲端安全。與開源掃描器相比，Kloudle 掃描可在 30 分鐘內完成。無需安裝或配置任何內容。透過計算問題及其嚴重性，Kloudle 可以輕鬆了解需要修復的內容。 Kloudle 不僅提供安全問題列表，還提供簡單的步驟來修復它檢測到的所有安全問題。它也為某些修復提供了潛在的陷阱。讓您能夠就修復和不修復的內容做出正確的選擇。憑藉強大的功能將問題標記為誤報，報告產生器可取得 Exc...
Orca Security
orca.security
Orca 雲端安全平台可識別、確定優先順序並修復跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里雲和 Oracle 雲端的雲端資產中工作負載、配置和身分中的風險和合規性問題。 Orca 在單一平台上提供業界最全面的雲端安全解決方案，無需部署和維護多點解決方案。 Orca 採用無代理優先，使用 Orca 的專利 SideScanning™ 技術在幾分鐘內連接到您的環境，該技術無需代理即可提供對您的雲端環境的深入而廣泛的可見性。此外，Orca 可以與第三方代理集成，以實現運行時可見性並保護關鍵工作負載。 Orca 處於利用生成式 AI 簡化調查和加速修復的前沿 - 降低...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica 是思科強大的雲端原生應用程式保護平台，可發現並修復從開發到生產過程中的漏洞，確保您的應用程式安全且合規。透過基於圖形的技術，該平台能夠解鎖視覺洞察、關鍵攻擊路徑並加快修復速度，以跨多個混合雲平台保護您的現代應用程式。存取 https://www.panoptica.app 主要功能： - 可見性和上下文：Panoptica 透過識別攻擊路徑和優先考慮風險提供清晰的可見性和上下文，幫助您做出明智的決策。 - 全面、完整的覆蓋範圍：透過 Panoptica 的整合安全平台輕鬆管理您的雲端原生環境，減少通常因使用單獨的孤立解決方案而造成的差距。 - 進階分析：利用先進的攻擊路徑和...
Lacework
lacework.com
Lacework提供原創且領先的資料驅動的雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球創新者的信賴，可確保雲端從建置到運作的安全性。 Lacework 使客戶能夠在一個統一的平台上確定風險的優先順序、更快地發現已知和未知的威脅、實現持續的雲端合規性以及開發安全的程式碼而不會減慢速度。自 2017 年成立以來，Lacework 一直在完善單一雲端原生平台，以透過基於代理或無代理的方式攝取和理解盡可能多的數據，以提供最佳的安全性。然後，我們的統一平台使用這些資料來完成常見的雲端用例：狀態管理、工作負載保護、漏洞管理、合規性、容器安全性等。客戶依靠 Lace...