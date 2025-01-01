雲端安全監控與分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端安全監控和分析解決方案是旨在增強網路和基於雲端的應用程式的可見性和安全性的重要工具。這些工具可以監控基於雲端的應用程式、虛擬化環境和其他雲端基礎架構。它們有助於識別潛在風險，使組織能夠主動解決這些風險，從而保護關鍵業務運作並確保遵守法規以避免罰款。 通常，IT 和安全團隊會持續進行雲端監控和分析。監控功能可協助組織對雲端資產進行編目並在建立或整合時偵測新資產。分析功能有助於評估雲端環境中的風險，使公司能夠根據潛在影響確定問題的優先順序。其他常見功能包括使用者監控、敏感資料發現和安全性策略的執行。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Fastly
fastly.com
Fastly是一個雲計算服務平台，提供內容交付網路、雲安全及邊緣計算解決方案，旨在優化網站性能與安全性。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Splunk
splunk.com
Splunk是一個企業級平台，用於搜尋、監視和分析機器生成的數據，幫助提升IT運營和安全管理。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一個網絡資產分析平台，持續收集和分析資產數據，以幫助安全團隊可視化和保護攻擊表面。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
BMC
bmc.com
BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic是一個雲端平台，用於分析機器生成的日誌數據，以提供有關性能、安全性和合規性的實時見解。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。
Coro
coro.net
Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
自適應屏蔽是一款SaaS安全管理解決方案，能持續評估和管理SaaS應用的安全性及合規性。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。
Blumira
blumira.com
Blumira是一個雲端的網路安全平台，提供自動化威脅檢測與回應，幫助企業防範各種網路攻擊，提升資安防護能力。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig是一個雲安全平台，提供實時監控及保護，旨在管理雲資源，檢測潛在威脅和脆弱性，支持合規性與風險管理。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai安全是一個雲身份和訪問管理平台，旨在保護雲環境中的數據，提供風險分析、訪問管理及脆弱性掃描。
Lacework
lacework.com
Lacework是一個雲原生安全平台，提供威脅檢測、合規性管理及資源保護，幫助用戶在多雲環境中提高安全性和可見性。