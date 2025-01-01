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最受歡迎 最近新增 雲端安全監控與分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

雲端安全監控和分析解決方案是旨在增強網路和基於雲端的應用程式的可見性和安全性的重要工具。這些工具可以監控基於雲端的應用程式、虛擬化環境和其他雲端基礎架構。它們有助於識別潛在風險，使組織能夠主動解決這些風險，從而保護關鍵業務運作並確保遵守法規以避免罰款。 通常，IT 和安全團隊會持續進行雲端監控和分析。監控功能可協助組織對雲端資產進行編目並在建立或整合時偵測新資產。分析功能有助於評估雲端環境中的風險，使公司能夠根據潛在影響確定問題的優先順序。其他常見功能包括使用者監控、敏感資料發現和安全性策略的執行。