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雲端安全監控和分析解決方案是旨在增強網路和基於雲端的應用程式的可見性和安全性的重要工具。這些工具可以監控基於雲端的應用程式、虛擬化環境和其他雲端基礎架構。它們有助於識別潛在風險，使組織能夠主動解決這些風險，從而保護關鍵業務運作並確保遵守法規以避免罰款。 通常，IT 和安全團隊會持續進行雲端監控和分析。監控功能可協助組織對雲端資產進行編目並在建立或整合時偵測新資產。分析功能有助於評估雲端環境中的風險，使公司能夠根據潛在影響確定問題的優先順序。其他常見功能包括使用者監控、敏感資料發現和安全性策略的執行。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Fastly
fastly.com
Fastly是一個雲計算服務平台，提供內容交付網路、雲安全及邊緣計算解決方案，旨在優化網站性能與安全性。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Splunk
splunk.com
Splunk是一個企業級平台，用於搜尋、監視和分析機器生成的數據，幫助提升IT運營和安全管理。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一個網絡資產分析平台，持續收集和分析資產數據，以幫助安全團隊可視化和保護攻擊表面。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic是一個雲端平台，用於分析機器生成的日誌數據，以提供有關性能、安全性和合規性的實時見解。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
BMC
bmc.com
BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。
Coro
coro.net
Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
自適應屏蔽是一款SaaS安全管理解決方案，能持續評估和管理SaaS應用的安全性及合規性。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。
Blumira
blumira.com
Blumira是一個雲端的網路安全平台，提供自動化威脅檢測與回應，幫助企業防範各種網路攻擊，提升資安防護能力。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我們的 CNAPP 平台，超過 700 家企業客戶使用該平台來解決企業規模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等問題。我們的平台涵蓋預防、偵測和回應，因此客戶可以自信地保護容器、Kubernetes、主機/伺服器和雲端服務。 Sysdig 提供跨多個雲端的大規模即時可見性，消除安全盲點。我們利用運行時的情報來確定警報的優先級，以便團隊可以專注於高影響力的安全事件並提高效率。透過了解回應流程的整個源頭並提出指導性修復建議，客戶既可以修復生產中的問題，又不會浪費時間，還可以即時偵測和回應威脅。透過 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻擊速度提高 10 倍 - 漏洞減少高達 95% - 即時偵測風險變化 - 在 2 分鐘內縮小權限差距 Sysdig。確保每一秒的安全。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家領先的公有雲身分和存取管理解決方案供應商。 Sonrai Security 的使命是讓各種規模的企業能夠安全、自信地進行創新，為在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上運行的公司提供身分、存取和權限安全。該公司以開創雲端權限防火牆而聞名，支援一鍵最小權限，同時支援開發人員不間斷的存取需求。 Sonrai Security 受到各行業領先公司的信賴，致力於推動雲端安全領域的創新和卓越。該公司受到雲端運營、開發和安全團隊的信任。雲端權限防火牆會刪除所有未使用的敏感權限、隔離未使用的身份並停用未使用的服務和區域 - 所有這些都只需一鍵完成。對業務的干擾為零，因為使用敏感權限的所有身分都會保留其存取權限，並且任何新的存取權限都是透過自動化的chatops工作流程無縫授予的。 SecOps 團隊實現最小權限所需的時間減少了 97%，攻擊面減少了 92%。達到平台範圍的最低權限後，Sonrai CIEM+ 解決方案會發現有毒的權限組合，並透過自動或詳細的修復來關閉它們創建的意外攻擊路徑。
Lacework
lacework.com
Lacework提供原創且領先的資料驅動的雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球創新者的信賴，可確保雲端從建置到運作的安全性。 Lacework 使客戶能夠在一個統一的平台上確定風險的優先順序、更快地發現已知和未知的威脅、實現持續的雲端合規性以及開發安全的程式碼而不會減慢速度。自 2017 年成立以來，Lacework 一直在完善單一雲端原生平台，以透過基於代理或無代理的方式攝取和理解盡可能多的數據，以提供最佳的安全性。然後，我們的統一平台使用這些資料來完成常見的雲端用例：狀態管理、工作負載保護、漏洞管理、合規性、容器安全性等。客戶依靠 Lacework 來增加收入、更快、更安全地將產品推向市場，並將單點安全解決方案整合到單一平台中。我們的平台平均取代 2 到 5 個單點工具。由於我們的專利異常檢測技術，客戶的警報噪音平均減少了 100:1。透過我們上下文豐富的警報，Lacework 用戶的調查速度提高了 80%。
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