雲端安全監控與分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塞席爾

Sonrai Security

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Sonrai Security 是一家領先的公有雲身分和存取管理解決方案供應商。 Sonrai Security 的使命是讓各種規模的企業能夠安全、自信地進行創新，為在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上運行的公司提供身分、存取和權限安全。該公司以開創雲端權限防火牆而聞名，支援一鍵最小權限，同時支援開發人員不間斷的存取需求。 Sonrai Security 受到各行業領先公司的信賴，致力於推動雲端安全領域的創新和卓越。該公司受到雲端運營、開發和安全團隊的信任。雲端權限防火牆會刪除所有未使用的敏感權限、隔離未使用的身份並停用未使用的服務和區域 - 所有這些都只需一鍵完成。對業務的干擾為零，因為使用敏感權限的所有身分都會保留其存取權限，並且任何新的存取權限都是透過自動化的chatops工作流程無縫授予的。 SecOps 團隊實現最小權限所需的時間減少了 97%，攻擊面減少了 92%。達到平台範圍的最低權限後，Sonrai CIEM+ 解決方案會發現有毒的權限組合，並透過自動或詳細的修復來關閉它們創建的意外攻擊路徑。