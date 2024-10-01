雲端安全監控與分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 茅利塔尼亞

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雲端安全監控和分析解決方案是旨在增強網路和基於雲端的應用程式的可見性和安全性的重要工具。這些工具可以監控基於雲端的應用程式、虛擬化環境和其他雲端基礎架構。它們有助於識別潛在風險，使組織能夠主動解決這些風險，從而保護關鍵業務運作並確保遵守法規以避免罰款。 通常，IT 和安全團隊會持續進行雲端監控和分析。監控功能可協助組織對雲端資產進行編目並在建立或整合時偵測新資產。分析功能有助於評估雲端環境中的風險，使公司能夠根據潛在影響確定問題的優先順序。其他常見功能包括使用者監控、敏感資料發現和安全策略的實施。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz 透過啟用新的營運模式，為客戶（包括 40% 的財富 100 強企業）轉變雲端安全。借助 Wiz，組織可以實現整個雲端生命週期的安全民主化，使開發團隊能夠快速、安全地建置。其雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP) 提高了可見度、風險優先順序和業務敏捷性，根據客戶評論排名第一。 Wiz 的CNAPP 在一個真正整合的平台中整合和關聯多個雲端安全解決方案的風險，包括CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 掃描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、程式碼安全和CDR 到單一平台中。全球數百家組織（包括 40% 的財富 100 強企業）可快速識別並消除雲端環境中的關鍵風險。其客...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家總部位於加州舊金山的美國科技公司，生產用於透過 Web 式介面搜尋、監控和分析機器產生的資料的軟體。識別資料模式、提供指標、診斷問題和提供業務營運情報，使機器資料在整個組織中可存取。 Splunk 是一種用於應用程式管理、安全性和合規性以及業務和 Web 分析的橫向技術。最近，Splunk 也開始為 BizOps 開發機器學習和資料解決方案。
Fastly
fastly.com
Fastly是一家美國雲端運算服務供應商。它將其網路描述為邊緣雲平台，旨在幫助開發人員將其核心雲端基礎設施擴展到網路邊緣，更接近用戶。 Fastly 邊緣雲端平台包括其內容交付網路 (CDN)、影像優化、視訊和串流媒體、雲端安全性和負載平衡服務。 Fastly 的雲端安全服務包括拒絕服務攻擊防護、機器人緩解和 Web 應用程式防火牆。 Fastly Web 應用程式防火牆使用開放 Web 應用程式安全專案 ModSecurity 核心規則集及其自己的規則集。 Fastly 平台建構在 Varnish 之上。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. 是一家基於雲端的機器資料分析公司，專注於安全、營運和 BI 用例。它提供日誌管理和分析服務，利用機器產生的大數據來提供即時 IT 洞察。 Sumo Logic 總部位於加州雷德伍德城，由ArcSight 資深人士Kumar Saurabh 和Christian Beedgen 於2010 年4 月創立，並獲得了來自Accel Partners、DFJ Growth、Greylock Partners、Institutional Venture Partners、紅杉資本、Sapphire Ventures 、Sutter Hill Ventures 的資金、天...
Sophos Central
sophos.com
使用 Sophos 自適應防禦和專業知識為您服務，保護您的組織免受網路攻擊。充滿信心地保護您企業的未來。
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR 是一種基於風險的一體化漏洞管理解決方案，可量化網路風險。它為組織提供了對其風險狀況前所未有的洞察，並提供了降低風險的可行步驟。它還為網路安全和 IT 團隊提供了一個共享協作平台，並能夠快速調整和自動化無程式碼工作流程，透過自動修復和與 ServiceNow 等 ITSM 解決方案整合來應對威脅。
BMC
bmc.com
BMC 透過針對複雜 IT 問題的開放、可擴展和模組化解決方案幫助客戶營運和重塑其業務。 BMC 與 86% 的福布斯全球 50 強以及世界各地的客戶和合作夥伴合作，創造他們的未來。憑藉我們的創新歷史、領先業界的自動化、營運和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一家征服未來機會的自主數位企業。
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne 是一個用於網路安全的網路資產分析平台，旨在持續收集、連接和分析資產數據，以便安全團隊可以透過單一平台查看並保護其整個攻擊面。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 在整個應用程式生命週期中阻止雲端原生攻擊，並且是唯一一家提供 100 萬美元雲端原生保護保固的公司。作為雲端原生安全領域的先驅，Aqua 幫助客戶降低風險，同時建立其業務的未來。 Aqua 平台是業界整合度最高的雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP)，可保護從程式碼到雲端並返回的應用程式生命週期。 Aqua 成立於 2015 年，總部位於麻薩諸塞州波士頓和伊利諾州拉馬特甘，客戶遍佈 40 多個國家，財富 1000 強。
CrowdStrike
crowdstrike.com
從端點到雲端的統一雲端安全性。透過全球唯一的 CNAPP 建構雲端安全的統一代理和無代理方法，以實現完整的可見性和保護，阻止雲端漏洞並整合脫節的單點產品。我們保護您的雲端。你經營你的生意。
Coro
coro.net
Coro 是一種新型態網路安全平台。保護整個公司安全的單一平台。使用 Coro 時，您可以保護電子郵件、資料、端點設備、雲端應用程序，甚至用戶活動。有了 Coro，每個人都可以成為網路安全專家。 Coro 只需幾分鐘即可掌握，旨在將網路安全性從您的待辦事項清單中刪除。 Coro 由人工智慧提供支持，可以為您完成工作。我們的人工智慧可以修復 95% 的威脅，其餘的威脅您可以使用 Coro 獨特的一鍵解決來處理。 Coro 相信，無論您的規模如何，您都有權獲得企業級網路安全。獲得您從未見過的網路安全。今天試試科羅。
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
Adaptive Shield 是 SaaS 安全領域的領導者，使安全團隊能夠透過威脅預防、偵測和回應來保護整個 SaaS 堆疊的安全。借助 Adaptive Shield，組織可以持續管理和控制所有 SaaS 應用程序，包括第 3 方連接的應用程序，並管理所有 SaaS 用戶及其設備相關的風險。 Adaptive Shield 是特拉維夫一家 SaaS 安全領域的新創公司。該公司由 Maor Bin 和 Jony Shlomoff 於 2019 年創立，擁有 Blackstone、Okta Ventures、Insight Partners 和 Vertex Ventures 等知名投資者。...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize 是一個無程式碼雲端安全卓越中心，可為您提供最大程度的雲端合規性和安全性。獲得從架構設計到運行時的 360° 保護。 CludWize 透過連續執行超過 1K 條規則來執行雲端法規，掃描您的雲端漏洞並自動修復它們。借助我們獨特的調查圖引擎，您可以在幾分鐘內檢測並修復雲端問題，而不是幾天或幾週。此整體解決方案提供黑盒 Web 應用程式滲透測試、演進的 IAM（身分存取管理）、IaC（基礎架構即程式碼）風險掃描、資料安全態勢管理等。當您可以將所有內容集中在一個地方時，為什麼還要使用多種工具？ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + C...
Blumira
blumira.com
Blumira 提供唯一可以幫助中小型企業防止資料外洩的網路安全平台。我們透過開放的 SIEM+XDR 平台幫助精實 IT 團隊保護其組織免受勒索軟體和破壞。我們的一體化解決方案結合了 SIEM、端點可見性和自動響應，以降低複雜性、提供廣泛的可見性並加快我們的回應時間。我們的自動化平台可偵測並立即遏止威脅，減輕無法全天候工作的 IT 團隊的負擔。該平台包括： - 用於自動威脅搜尋的託管檢測，以儘早識別攻擊- 自動響應以立即遏制和阻止威脅- 一年的數據保留和擴展選項以滿足合規性- 用於取證和輕鬆調查的高級報告和儀表板- 輕量級代理端點可見性和響應 - 對關鍵優先問題的 24/7 安全運營 (Se...
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我們的 CNAPP 平台，超過 700 家企業客戶使用該平台來解決企業規模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等問題。我們的平台涵蓋預防、偵測和回應，因此客戶可以自信地保護容器、Kubernetes、主機/伺服器和雲端服務。 Sysdig 提供跨多個雲端的大規模即時可見性，消除安全盲點。我們使用運行時的情報來確定警報的優先級，以便團隊可以專注於高影響力的安全事件並提高效率。透過了解回應流程的整個源頭並提出指導性修復建議，客戶既可以修復生產中的問題，又不會浪費時間，還可以即時偵測和回應威脅。透過 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻擊速度提...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家領先的公有雲身分和存取管理解決方案供應商。 Sonrai Security 的使命是讓各種規模的企業能夠安全、自信地進行創新，為在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上運行的公司提供身分、存取和權限安全。該公司以開創雲端權限防火牆而聞名，支援一鍵最小權限，同時支援開發人員不間斷的存取需求。 Sonrai Security 受到各行業領先公司的信賴，致力於推動雲端安全領域的創新和卓越。該公司受到雲端運營、開發和安全團隊的信任。雲端權限防火牆會刪除所有未使用的敏感權限、隔離未使用的身份並停用未使用的服務和區域 - 所有這些都只需一鍵完成。對...
Lacework
lacework.com
Lacework提供原創且領先的資料驅動的雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球創新者的信賴，可確保雲端從建置到運作的安全性。 Lacework 使客戶能夠在一個統一的平台上確定風險的優先順序、更快地發現已知和未知的威脅、實現持續的雲端合規性以及開發安全的程式碼而不會減慢速度。自 2017 年成立以來，Lacework 一直在完善單一雲端原生平台，以透過基於代理或無代理的方式攝取和理解盡可能多的數據，以提供最佳的安全性。然後，我們的統一平台使用這些資料來完成常見的雲端用例：狀態管理、工作負載保護、漏洞管理、合規性、容器安全性等。客戶依靠 Lace...