雲端平台即服務 (PaaS) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
平台即服務 (PaaS) 是一種雲端運算模型，為在雲端開發和部署應用程式提供全面的環境。 PaaS旨在提供雲端平台的整合視圖，簡化雲端應用的開發和維護。 PaaS包括開發套件、資料庫工具和應用程式管理功能等各種工具。 PaaS 解決方案包含伺服器和儲存等基礎架構元件，以及開發工具和資料庫管理系統等中間件。第三方供應商提供這些虛擬資源，使用戶能夠建置、部署和啟動軟體應用程序，而無需進行大量的後端軟體開發。 企業利用 PaaS 來外包託管、資料庫建置、雲端安全和資料儲存。它通常用作新應用程式的可擴展平台或將現有應用程式擴展到更多受眾。 PaaS 採用按需付費模式，幫助企業避免在開發時間和中介軟體方面進行大量前期投資。開發團隊使用 PaaS 作為透過整合開發環境 (IDE) 建置和託管應用程式的替代方案。此外，PaaS 的託管資料庫和儲存服務提供與行動後端即服務 (mBaaS) 產品類似的功能，這些產品專為行動應用程式量身定制。 PaaS 供應商的範圍從成熟的軟體供應商到開源專案。 近年來，混合雲已成為流行的PaaS部署方式。混合雲運算整合了不同的雲端基礎設施（例如公有雲和私有雲），並將它們作為單一實體進行管理。
提議新的應用程式
Replit
replit.com
Replit是一個雲端集成開發環境，允許用戶在瀏覽器中編寫代碼、協作及共享項目，支持多種編程語言。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean是一個基於雲的平臺，幫助開發者簡化雲應用的構建、部署和擴展。支持多種功能及AI集成。
Netlify
netlify.com
Netlify是一個云平台，提供靜態網站和Web應用程序的託管與無服務器後端服務，包括自動化構建和連續部署。
Vercel
vercel.com
Vercel是一個雲平台，幫助開發人員快速構建、部署Web應用程序，支持多種框架並提供安全性和監控工具。
Heroku
heroku.com
Heroku是一個雲平台作為服務（PaaS），支持多種編程語言，幫助開發者構建、部署和擴展應用程序。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一個低代碼開發平台，使用戶能夠快速創建和自定義業務應用程序，並集成數據和自動化工作流程。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere是一個雲端平台，讓用戶能在線開發、運行和管理Python應用程序，支持多版本與流行框架。
Glitch
glitch.com
Glitch是一個在線編程平台，使用戶能夠在瀏覽器中創建、共享和協作開發網站及應用程式。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 是一個雲端開發平台，提供預配置的開發環境，支援自定義設置和 GPU，便於開發者在任何地方進行協作與開發。
Render
render.com
Render是一個雲端平台，可以快速部署和運行應用程式和網站，並提供SSL、CDN和自動部署功能。
Plesk
plesk.com
Plesk是一個網站和應用程式的管理控制面板，支持多種操作系統，提供網站管理、安全性和自動化功能。
Modal
modal.com
Modal是一個雲端代碼執行工具，幫助開發者簡單無需管理基礎設施地運行無伺服器的容器化計算。
NodeChef
nodechef.com
NodeChef是一個平台即服務（PaaS），支持在Docker容器和Kubernetes上部署多種語言的應用程序，並提供管理和監控功能。
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud是一個綜合雲平台，提供計算、存儲、網絡和AI等超過190項服務，幫助企業構建和管理應用程序。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一個全管理的 Ruby on Rails 支持平台，專注於簡化應用程序部署，讓開發者專注於編程而非基礎設施管理。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Zoho Catalyst 是一個簡易的雲端開發平台，提供無伺服器、AI/ML、DevOps 及後端服務，用於開發和部署各類應用程序。
Kinsta
kinsta.com
Kinsta是一個提供快速及安全WordPress託管的平臺，使用Google雲服務器，適合開發人員和代理商管理多個網站。
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console是一個集中式管理平台，幫助用戶監視、管理和優化混合雲資源，簡化雲環境的操作。
Aiven
aiven.io
Aiven是一個雲端數據平台，提供多種關聯和非關聯數據庫服務，並支持數據管理和可視化工具。
Stormkit
stormkit.io
Stormkit 是一個全功能平台，用於快速部署和管理全端JavaScript應用程式，提供靜態託管和簡單的管理工具。
Koyeb
koyeb.com
Koyeb是一個無服務器平台，簡化Web應用程序、API和事件驅動功能的部署與管理，支持Docker容器和多區域部署。
Dagster
dagster.io
Dagster是一個開源數據編排平台，簡化數據工作流的開發、執行和監視，支持靈活的部署和多種數據集成。
Hostman
hostman.com
Hostman是一個雲平台，幫助開發者和技術團隊託管網站、應用程式和數據庫，並提供靈活的資源管理功能。
Exotel
exotel.com
Exotel是一個客戶互動平台，提供語音通信、IVR和個性化服務，幫助企業有效管理客戶通話和增強客戶體驗。
Back4App
back4app.com
Back4App是一個低代碼後端平台，簡化移動和Web應用程序的開發，提供身份驗證、文件存儲和API功能，幫助開發者專注於應用創建。
Stacktape
stacktape.com
Stacktape 是一個無需 DevOps 的雲開發框架，簡化應用程序的開發、部署與管理，支持多種雲服務供應商，適合所有開發者使用。
Ori
ori.co
Ori是一個雲端平台，提供按需GPU實例，幫助機器學習工程師優化和部署AI模型，支持各種AI任務的虛擬機管理。
Brainboard
brainboard.co
Brainboard是一個AI驅動的平台，旨在視覺化設計和管理雲基礎架構，支持協作工作和自動生成IaC代碼。
Northflank
northflank.com
Northflank是一個開發者平台，用於構建和擴展微服務、作業及數據庫，提供簡化的部署和集中可觀察性。
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh是一個平台即服務（PaaS）解決方案，簡化應用程式的部署和管理，支持多種編程語言，提供高級安全和可擴展性功能。
cloudplan
cloudplan.net
CloudPlan是一個全方位集成的私有雲解決方案，用於數據管理、存儲和文檔管理，允許遠端訪問與安全性。
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy是一個高效的雲平台，提供自動擴展和簡易部署應用功能，支援多種程式語言，並具備資源管理工具以降低成本。
Control Plane
controlplane.com
控制平面應用程式透過統一的API，幫助用戶監視、配置和管理跨雲服務提供商的基礎設施，簡化管理任務。
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud是一個安全靈活的雲平台，幫助用戶託管和管理應用程序，支持多種編程語言及持續集成。
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW是一個即用型平台，簡化軟體開發，管理雲端環境下的開發過程，幫助團隊專注於功能建設，而非基礎設施管理。
Choreo
choreo.dev
Choreo是一個內部開發者平台，幫助加速數位體驗的創建，讓開發者可以輕鬆建構、部署、監控和管理雲原生應用程式。
Timescale
timescale.com
TimeScale 是一個基於 PostgreSQL 的雲原生數據庫平台，專門處理時間序列數據和實時分析，適合多種應用場景。
Qoddi
qoddi.com
Qoddi 應用平台允許小團隊從各種代碼庫（如 Github、GitLabs 或 Bitbucket）部署代碼，並管理基礎設施以適應應用增長，費用比其他雲服務便宜 70%。
amazee.io
amazee.io
amazee.io是一個開發人員中心的應用交付和託管平台，簡化Kubernetes環境中的Web應用部署，支持雲和容器應用的快速開發。
Nullstone
nullstone.io
Nullstone是一個簡化應用部署和基礎架構管理的平台，支持自動化和協作，幫助開發人員快速建構和管理環境。
8base
8base.com
8base是一個低代碼平台，用於建構與運行各式數位產品，包括SaaS解決方案和網路應用程式。
Hatch
usehatchapp.com
Hatch是一個自動化客戶溝通平台，通過AI代理簡化消息傳遞，幫助用戶提升銷售和客戶滿意度，降低管理成本。
Rising Cloud
risingcloud.com
上升雲是一款雲端應用，幫助開發者管理伺服器資源，提供動態擴展功能和預測分析以節省成本。
mogenius
mogenius.com
Mogenius 是一個雲基礎架構平台，透過自動化和 CI/CD 簡化 Kubernetes 應用程式的部署與管理，適合各類開發團隊使用。
Scalr
scalr.com
Scalr是一個自動化和協作的Terraform軟體，支持CLI及OPA整合、層級配置模型，簡化多雲環境中的基礎設施管理。
PlusClouds
plusclouds.com
PlusClouds 是一個雲端基礎設施提供者，可迅速搭建、測試、開發和遠程管理高流量網站，如企業基礎設施和電子商務。
Scalingo
scalingo.com
Scalingo是一個雲託管平台，提供簡化的Web應用程序部署和管理，支持多種框架和數據庫，專注於開發者體驗。
HarperDB
harperdb.io
HarperDB是一個邊緣數據平台，支持多種數據模型，提供低延遲數據存儲和查詢，並簡化數據管理，方便開發人員部署使用。
Chronosphere
chronosphere.io
Chronosphere是一個可觀察性平台，幫助團隊簡化和分析各種遙測數據，以改善系統性能和成本效益。