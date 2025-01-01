Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 雲端平台即服務 (PaaS) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

平台即服務 (PaaS) 是一種雲端運算模型，為在雲端開發和部署應用程式提供全面的環境。 PaaS旨在提供雲端平台的整合視圖，簡化雲端應用的開發和維護。 PaaS包括開發套件、資料庫工具和應用程式管理功能等各種工具。 PaaS 解決方案包含伺服器和儲存等基礎架構元件，以及開發工具和資料庫管理系統等中間件。第三方供應商提供這些虛擬資源，使用戶能夠建置、部署和啟動軟體應用程序，而無需進行大量的後端軟體開發。 企業利用 PaaS 來外包託管、資料庫建置、雲端安全和資料儲存。它通常用作新應用程式的可擴展平台或將現有應用程式擴展到更多受眾。 PaaS 採用按需付費模式，幫助企業避免在開發時間和中介軟體方面進行大量前期投資。開發團隊使用 PaaS 作為透過整合開發環境 (IDE) 建置和託管應用程式的替代方案。此外，PaaS 的託管資料庫和儲存服務提供與行動後端即服務 (mBaaS) 產品類似的功能，這些產品專為行動應用程式量身定制。 PaaS 供應商的範圍從成熟的軟體供應商到開源專案。 近年來，混合雲已成為流行的PaaS部署方式。混合雲運算整合了不同的雲端基礎設施（例如公有雲和私有雲），並將它們作為單一實體進行管理。