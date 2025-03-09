雲端平台即服務 (PaaS) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Zoho Catalyst

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Zoho 的 Catalyst 是最簡單的專業程式碼雲端開發平台。 Catalyst 提供廣泛的無伺服器、AI/ML、DevOps 和後端服務。透過 Catalyst，您可以獲得在單一統一平台上開發應用程式所需的一切。 Catalyst 提供強大的 AI 和 ML 功能，讓您能夠挖掘人工智慧的無限潛力。 Catalyst 上的服務： QuickML：一個端到端的無程式碼 ML 平台，用於建置、訓練、評估、部署和最佳化 ML 模型。 CloudScale：Catalyst 的 BaaS 產品，可協助您建置、託管、監控和擴充應用程式。 AppSail：完全託管的平台即服務 (PaaS) 產品，適用於各種應用程式。 ConvoKraft：打造人工智慧驅動的聊天機器人，可以自然地處理各種客戶互動。 SmartBrowz：統一的瀏覽器自動化平台。 Zia 服務：一系列可立即實施的高級 AI/ML 元件，適用於您的 Web 和行動應用程式。透過這些強大的服務，您可以大規模建置和部署應用程式、微服務、ML 驅動的解決方案、AI 驅動的聊天機器人、瀏覽器自動化解決方案等，而無需擔心營運成本。