雲端平台即服務 (PaaS) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
平台即服務 (PaaS) 是一種雲端運算模型，為在雲端開發和部署應用程式提供全面的環境。 PaaS旨在提供雲端平台的整合視圖，簡化雲端應用的開發和維護。 PaaS包括開發套件、資料庫工具和應用程式管理功能等各種工具。 PaaS 解決方案包含伺服器和儲存等基礎架構元件，以及開發工具和資料庫管理系統等中間件。第三方供應商提供這些虛擬資源，使用戶能夠建置、部署和啟動軟體應用程序，而無需進行大量的後端軟體開發。 企業利用 PaaS 來外包託管、資料庫建置、雲端安全和資料儲存。它通常用作新應用程式的可擴展平台或將現有應用程式擴展到更多受眾。 PaaS 採用按需付費模式，幫助企業避免在開發時間和中介軟體方面進行大量前期投資。開發團隊使用 PaaS 作為透過整合開發環境 (IDE) 建置和託管應用程式的替代方案。此外，PaaS 的託管資料庫和儲存服務提供與行動後端即服務 (mBaaS) 產品類似的功能，這些產品專為行動應用程式量身定制。 PaaS 供應商的範圍從成熟的軟體供應商到開源專案。 近年來，混合雲已成為流行的PaaS部署方式。混合雲運算整合了不同的雲端基礎設施（例如公有雲和私有雲），並將它們作為單一實體進行管理。
提議新的應用程式
Nullstone
nullstone.io
Nullstone是一個簡化應用部署和基礎架構管理的平台，支持自動化和協作，幫助開發人員快速建構和管理環境。
Back4App
back4app.com
Back4App是一個低代碼後端平台，簡化移動和Web應用程序的開發，提供身份驗證、文件存儲和API功能，幫助開發者專注於應用創建。
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console是一個集中式管理平台，幫助用戶監視、管理和優化混合雲資源，簡化雲環境的操作。
Stormkit
stormkit.io
Stormkit 是一個全功能平台，用於快速部署和管理全端JavaScript應用程式，提供靜態託管和簡單的管理工具。
Scalr
scalr.com
Scalr是一個自動化和協作的Terraform軟體，支持CLI及OPA整合、層級配置模型，簡化多雲環境中的基礎設施管理。
mogenius
mogenius.com
Mogenius 是一個雲基礎架構平台，透過自動化和 CI/CD 簡化 Kubernetes 應用程式的部署與管理，適合各類開發團隊使用。
Brainboard
brainboard.co
Brainboard是一個AI驅動的平台，旨在視覺化設計和管理雲基礎架構，支持協作工作和自動生成IaC代碼。
HarperDB
harperdb.io
HarperDB 是一個全球分散式邊緣資料平台，旨在以超低延遲處理大量資料。憑藉原生的與供應商無關的地理分散式集群，HarperDB 非常易於使用和部署。除了資料儲存之外，HarperDB 還透過自訂函數消除了資料和 API 之間的網路躍點，從而崩潰了堆疊並消除了複雜性。除了極高的每節點吞吐量和水平擴展功能之外，還可以提供更具成本效益的基礎設施，同時保持接近零的延遲。此外，HarperDB 還透過開箱即用的自動索引和本機支援 SQL 查詢（包括聯接）來消除 NoSQL 資料庫的常見問題。從 POV 到 IPO，HarperDB 是最容易啟動和擴展的解決方案。立即在 harperdb.io 免費試用。
cloudplan
cloudplan.net
CloudPlan是一個全方位集成的私有雲解決方案，用於數據管理、存儲和文檔管理，允許遠端訪問與安全性。
Scalingo
scalingo.com
了解 Scalingo，它是第一個經過歐洲 PaaS 認證的 HDS（健康資料託管）和 ISO 27001。更快地部署您的應用程式。
PlusClouds
plusclouds.com
基於雲端的基礎架構供應商，使您能夠快速建置、測試、開發、遠端管理和擴展高流量站點，例如企業基礎架構和電子商務
Rising Cloud
risingcloud.com
上升雲是一款雲端應用，幫助開發者管理伺服器資源，提供動態擴展功能和預測分析以節省成本。
Hatch
usehatchapp.com
Hatch是一個自動化客戶溝通平台，通過AI代理簡化消息傳遞，幫助用戶提升銷售和客戶滿意度，降低管理成本。
amazee.io
amazee.io
amazee.io是一個開發人員中心的應用交付和託管平台，簡化Kubernetes環境中的Web應用部署，支持雲和容器應用的快速開發。
Hostman
hostman.com
Hostman是一個雲平台，幫助開發者和技術團隊託管網站、應用程式和數據庫，並提供靈活的資源管理功能。
8base
8base.com
8base 是一個低程式碼平台，用於建立和運行功能豐富的數位產品，包括 SaaS 解決方案、市場以及其他 Web 和行動應用程式。 8base 平台幫助老牌公司的創業家和創造者將他們的產品願景變為現實；更快、更好、更經濟。此外，數位機構使用 8base 更快地交付客戶項目，同時提高利潤並減少對稀缺且昂貴的軟體開發人才的依賴。 8base 是一個託管在 AWS 上的可設定、無伺服器低程式碼開發框架，它公開了世界上最強大的基於 GraphQL 的 API 查詢語言；與其他平台不同的是，8base 是從頭開始建立的，使用標準和廣泛接受的技術來吸引主流開發者，並確保創作者的智慧財產權在需要時可以移植到其他平台。 8base 提供：1）用於建構軟體後端和 API 的低程式碼開發工具； 2) 用於運行使用 8base 工具建構的應用程式的無伺服器運算和儲存基礎架構； 3）可視化前端開發工具； 4) 透過合作夥伴網路提供設計和開發服務，協助客戶使用 8base 建立應用程式。 8base 於2019 年首次商業化。上構建。
Qoddi
qoddi.com
Qddi 應用程式平台允許小型團隊部署來自任何儲存庫（如 Github、GitLabs 或 Bitbucket）的任何程式碼。 Qddi 管理您的應用程式運行和按需擴展所需的所有基礎設施，以適應您的應用程式隨時間的成長。 Qddi 比其他雲端供應商便宜 70%。
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy是一個高效的雲平台，提供自動擴展和簡易部署應用功能，支援多種程式語言，並具備資源管理工具以降低成本。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一個內部開發者平台即服務，旨在加速數位體驗的創建。透過 Choreo，您可以輕鬆建置、部署、監控和管理雲端原生應用程式。 Choreo 允許開發人員專注於他們的程式碼，而不是建置或維護平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 應用程式架構：領域驅動開發、微服務架構、版本管理API 管理：API 治理、網關、開發人員入口網站、生命週期管理、API 市場、API 安全性、API 分析- 平台工程：CI/CD 、GitOps、發布管理、配置、秘密、成本優化- 基礎設施管理：容器和K8s、無伺服器、環境、防火牆、負載平衡、地理路由、DNS、多雲- 安全性：零信任、加密、秘密管理、TLS、身份驗證和授權 - 洞察力和可觀察性：日誌、追蹤、指標、警報、分析、DORA 指標、業務洞察
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW 是一個即用型平台，有助於簡化跨各種雲端環境的軟體開發。透過提供預先配置開源工具的緊密結合，CodeNOW 可以管理軟體開發過程的各個方面。這使您的開發團隊能夠專注於為您的業務建立功能元件，而不是花費時間來管理和自動化雲端基礎架構。 CodeNOW 提供強大的預設角色和權限，協助管理本地或遠端的開發團隊。您可以使用 VMWare Tanzu 或 Azure Stack Hub 等平台自由地在公有雲平台或您自己的內部伺服器上進行部署。 CodeNOW 特別適合基於微服務或事件驅動架構建構的軟體。這些架構使獨立團隊能夠快速迭代並為您的業務創造價值。您可以利用 Kubernetes 的強大功能，而無需管理其複雜性。 CodeNOW 負責雲端自動化，而您的開發人員則專注於編碼。我們的專家團隊將根據您的業務需求引導您升級 Kubernetes 叢集。從本質上講，CodeNOW 可以讓您自信且有效地擴展您的軟體開發！
Control Plane
controlplane.com
控制平面應用程式透過統一的API，幫助用戶監視、配置和管理跨雲服務提供商的基礎設施，簡化管理任務。
NodeChef
nodechef.com
NodeChef是一個平台即服務（PaaS），支持在Docker容器和Kubernetes上部署多種語言的應用程序，並提供管理和監控功能。
Ori
ori.co
Ori是一個雲端平台，提供按需GPU實例，幫助機器學習工程師優化和部署AI模型，支持各種AI任務的虛擬機管理。
Stacktape
stacktape.com
Stacktape 是一個無需 DevOps 的雲開發框架，簡化應用程序的開發、部署與管理，支持多種雲服務供應商，適合所有開發者使用。
Northflank
northflank.com
Northflank是一個開發者平台，用於構建和擴展微服務、作業及數據庫，提供簡化的部署和集中可觀察性。
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud是一個安全靈活的雲平台，幫助用戶託管和管理應用程序，支持多種編程語言及持續集成。
Dagster
dagster.io
Dagster是一個開源數據編排平台，簡化數據工作流的開發、執行和監視，支持靈活的部署和多種數據集成。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean是一個基於雲的平臺，幫助開發者簡化雲應用的構建、部署和擴展。支持多種功能及AI集成。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一個全管理的 Ruby on Rails 支持平台，專注於簡化應用程序部署，讓開發者專注於編程而非基礎設施管理。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 是一個雲端開發平台，提供預配置的開發環境，支援自定義設置和 GPU，便於開發者在任何地方進行協作與開發。
Glitch
glitch.com
Glitch是一個在線編程平台，使用戶能夠在瀏覽器中創建、共享和協作開發網站及應用程式。
Heroku
heroku.com
Heroku是一個雲平台作為服務（PaaS），支持多種編程語言，幫助開發者構建、部署和擴展應用程序。
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud是一個綜合雲平台，提供計算、存儲、網絡和AI等超過190項服務，幫助企業構建和管理應用程序。
Kinsta
kinsta.com
Kinsta是一個提供快速及安全WordPress託管的平臺，使用Google雲服務器，適合開發人員和代理商管理多個網站。
Koyeb
koyeb.com
Koyeb是一個無服務器平台，簡化Web應用程序、API和事件驅動功能的部署與管理，支持Docker容器和多區域部署。
Netlify
netlify.com
Netlify是一個云平台，提供靜態網站和Web應用程序的託管與無服務器後端服務，包括自動化構建和連續部署。
Aiven
aiven.io
Aiven是一個雲端數據平台，提供多種關聯和非關聯數據庫服務，並支持數據管理和可視化工具。
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh是一個平台即服務（PaaS）解決方案，簡化應用程式的部署和管理，支持多種編程語言，提供高級安全和可擴展性功能。
Plesk
plesk.com
Plesk是一個網站和應用程式的管理控制面板，支持多種操作系統，提供網站管理、安全性和自動化功能。
Render
render.com
Render是一個雲端平台，可以快速部署和運行應用程式和網站，並提供SSL、CDN和自動部署功能。
Replit
replit.com
Replit是一個雲端集成開發環境，允許用戶在瀏覽器中編寫代碼、協作及共享項目，支持多種編程語言。
Timescale
timescale.com
TimeScale 是一個基於 PostgreSQL 的雲原生數據庫平台，專門處理時間序列數據和實時分析，適合多種應用場景。
Vercel
vercel.com
Vercel是一個雲平台，幫助開發人員快速構建、部署Web應用程序，支持多種框架並提供安全性和監控工具。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Zoho 的 Catalyst 是最簡單的專業程式碼雲端開發平台。 Catalyst 提供廣泛的無伺服器、AI/ML、DevOps 和後端服務。透過 Catalyst，您可以獲得在單一統一平台上開發應用程式所需的一切。 Catalyst 提供強大的 AI 和 ML 功能，讓您能夠挖掘人工智慧的無限潛力。 Catalyst 上的服務： QuickML：一個端到端的無程式碼 ML 平台，用於建置、訓練、評估、部署和最佳化 ML 模型。 CloudScale：Catalyst 的 BaaS 產品，可協助您建置、託管、監控和擴充應用程式。 AppSail：完全託管的平台即服務 (PaaS) 產品，適用於各種應用程式。 ConvoKraft：打造人工智慧驅動的聊天機器人，可以自然地處理各種客戶互動。 SmartBrowz：統一的瀏覽器自動化平台。 Zia 服務：一系列可立即實施的高級 AI/ML 元件，適用於您的 Web 和行動應用程式。透過這些強大的服務，您可以大規模建置和部署應用程式、微服務、ML 驅動的解決方案、AI 驅動的聊天機器人、瀏覽器自動化解決方案等，而無需擔心營運成本。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一個低代碼開發平台，使用戶能夠快速創建和自定義業務應用程序，並集成數據和自動化工作流程。
Modal
modal.com
Modal 幫助人們在雲端中運行程式碼。我們認為這是開發人員存取容器化、無伺服器運算的最簡單方法，而無需管理自己的基礎架構。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere是一個雲端平台，讓用戶能在線開發、運行和管理Python應用程序，支持多版本與流行框架。
Exotel
exotel.com
Exotel是一個客戶互動平台，提供語音通信、IVR和個性化服務，幫助企業有效管理客戶通話和增強客戶體驗。