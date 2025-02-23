雲端平台即服務 (PaaS) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塔吉克

CloudJiffy

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CloudJiffy 是一種高效能、完全冗餘且可自動擴展的雲端平台即服務 (PaaS)，專為輕鬆高效而設計。 CloudJiffy 致力於讓雲端運算變得簡單，並且可供各個專業等級的開發人員使用。從本質上講，CloudJiffy 只需單擊幾下即可即時部署應用程式。它支援多種運行時，允許開發人員部署 Java、PHP、Ruby、Node.js、Go、Python 和 Docker 應用程序，而無需進行任何程式碼更改。該平台還整合了GIT、SVN和其他流行的開發工具，提供無縫、高效的部署流程。 CloudJiffy 因其先進的自動化和資源管理功能而脫穎而出。它自動垂直和水平擴展應用程式容器，確保最佳的資源利用率和成本效率。該平台採用按需付費定價模式，根據當前負載調整資源，無需資源預留或容量規劃。這種方法允許用戶只需為他們消耗的資源付費，這可以顯著節省成本。 CloudJiffy 聲稱，用戶可以利用其自動擴展功能節省高達 80% 的雲端成本。除了動態擴充之外，CloudJiffy 還提供一系列其他進階功能。該平台的儀表板提供了直覺的應用程式拓撲精靈、部署管理器、日誌和設定檔存取、團隊協作功能以及與 CI/CD 工具的整合。此外，CloudJiffy 用戶只需一鍵點擊即可從平台市場安裝 WordPress、Gitlab、Kubernetes、Magento 等流行應用程式。 CloudJiffy 的服務在美國、印度和德國提供，並計劃在未來擴展到新的地點。該平台以其安全性、可靠性和卓越的客戶服務而自豪。它擁有 99.99% 的正常運行時間服務等級協定 (SLA)，並提供 24/7/365 世界一流的技術支援。