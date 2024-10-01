雲端平台即服務 (PaaS) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬來西亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
平台即服務 (PaaS) 是一種雲端運算模型，為在雲端開發和部署應用程式提供全面的環境。 PaaS旨在提供雲端平台的整合視圖，簡化雲端應用的開發和維護。 PaaS包括開發套件、資料庫工具和應用程式管理功能等各種工具。 PaaS 解決方案包含伺服器和儲存等基礎架構元件，以及開發工具和資料庫管理系統等中間件。第三方供應商提供這些虛擬資源，使用戶能夠建置、部署和啟動軟體應用程序，而無需進行大量的後端軟體開發。 企業利用 PaaS 來外包託管、資料庫建置、雲端安全和資料儲存。它通常用作新應用程式的可擴展平台或將現有應用程式擴展到更多受眾。 PaaS 採用按需付費模式，幫助企業避免在開發時間和中介軟體方面進行大量前期投資。開發團隊使用 PaaS 作為透過整合開發環境 (IDE) 建置和託管應用程式的替代方案。此外，PaaS 的託管資料庫和儲存服務提供與行動後端即服務 (mBaaS) 產品類似的功能，這些產品專為行動應用程式量身定制。 PaaS 供應商的範圍從成熟的軟體供應商到開源專案。 近年來，混合雲已成為流行的PaaS部署方式。混合雲運算整合了不同的雲端基礎設施（例如公有雲和私有雲），並將它們作為單一實體進行管理。
提議新的應用程式
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運行程式碼的容器。在任何給定的 repl 中，都有兩個主要部分 - ...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美國雲端基礎設施供應商，總部位於紐約市，資料中心遍佈全球。 DigitalOcean 為開發人員提供雲端服務，協助部署和擴展在多台電腦上同時執行的應用程式。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大網路電腦的託管公司。
Vercel
vercel.com
Vercel 的前端雲端為開發人員提供建置、擴展和保護更快、更個人化網路的體驗和基礎架構。透過提供前端團隊喜愛的工具包並提供全球邊緣基礎設施，Vercel 釋放了開發人員的潛力，使您能夠在幾秒鐘內從想法轉變為全球應用程式。使用 Vercel 的企業、組織和個人開發者可以從完全託管、高度優化的體驗中受益，使 Under Armour、任天堂、華盛頓郵報、保時捷和 Zapier 等客戶能夠建立動態的使用者體驗。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位於舊金山的雲端運算公司，為 Web 應用程式和靜態網站提供託管和無伺服器後端服務。 其功能包括跨 Netlify Edge、該公司的全球應用程式交付網路基礎設施、無伺服器表單處理、對 AWS Lambda 函數的支援以及與 Let's Encrypt 的完全集成，從 Git 進行持續部署。它提供免費和付費方案。 Kubernetes 、Lodash、Smashing Magazine 和紅杉資本。
Heroku
heroku.com
Heroku 是一個支援多種程式語言的雲端平台即服務 (PaaS)。 Heroku 是最早的雲端平台之一，自 2007 年 6 月開始開發，當時僅支援 Ruby 程式語言，但現在支援 Java、Node.js、Scala、Clojure、Python、PHP 和 Go。因此，Heroku 被認為是多語言平台，因為它具有供開發人員在大多數語言中以類似方式建置、運行和擴展應用程式的功能。 Heroku 於 2010 年被 Salesforce.com 以 2.12 億美元收購。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
在雲端中託管、運行和編碼 Python！ 免費開始使用。我們的基本計劃可讓您存取已安裝完整 Python 環境的電腦。您可以直接從瀏覽器開發和託管您的網站或任何其他程式碼，而無需安裝軟體或管理您自己的伺服器。
Plesk
plesk.com
Plesk 的核心使命是簡化網路專業人員的生活，以便他們能夠專注於自己的核心業務，而不是基礎設施管理。 Plesk 平台的主要功能是網域、郵件帳戶、Web 應用程式、程式語言和資料庫的自動化和管理。提供跨所有層和作業系統的就緒編碼環境和強大的安全性。目前，我們在全球經營+39萬台伺服器，支援+1100萬個網站和1900萬個郵箱的營運。查看我們的 Plesk 合作夥伴計劃以了解特價 https://ple.sk/PleskPartner
Stormkit
stormkit.io
全端 Javascript 應用程式。部署到雲端。 在幾分鐘內輕鬆啟動您的全端 JavaScript 應用程序，並將您的注意力轉移到最重要的事情上，即您的應用程式本身。利用我們強大的工具套件來增強您的開發流程。
Zoho Creator
zoho.com
為了你內在的造物主。建造。整合。延長。 工作的未來是數位化的，各種規模的企業都需要快速轉型。 Zoho Creator 是一個低程式碼平台，讓您能夠快速、安全、無縫地進行轉變，無論您的需求和程式設計專業知識有多複雜。 Zoho Creator 包括： - Zoho ContactManager 是一款線上聯絡人管理軟體，可讓您在一個地方組織聯絡人、任務和交易。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 是一個開發者平台，提供按需、預先配置的雲端開發環境 (CDE)，可自動整合到建立軟體所需的任何工具、程式庫或相依性。開始使用 Gitpod 只需將 .gitpod.yml 檔案新增至任何儲存庫的根目錄，或在任何 GitLab、GitHub 或 Bitbucket URL 前面加上 gitpod.io/#。 Gitpod CDE 最適合那些希望大幅縮短開發人員的入職時間、提高團隊生產力或確保開發供應鏈安全的組織。 Gitpod CDE 有兩種部署方式：專用部署和雲端部署。 Gitpod Dedicated 託管在您的 VPC 內並由 Gitpod 管理，從而以最小的開銷實現最大的安...
Glitch
glitch.com
Glitch 是每個人都可以創建網路的地方。它是一個簡單但功能強大的工具，用於創建網站和應用程序，並由有趣且友好的創作者社群（從全新的開發人員到專家開發人員）提供支援。 Glitch 是一種協作程式設計環境，位於您的瀏覽器中並在您鍵入時部署程式碼。使用 Glitch 建立從靜態網頁到全端 Node 應用程式的任何內容。
Render
render.com
Render 是一個統一的雲，可透過免費的 SSL、全球 CDN、專用網路和 Git 自動部署來建置和運行您的所有應用程式和網站。
IBM Cloud
ibm.com
IBM雲端運算是資訊科技公司IBM提供的一套商業雲端運算服務。 使用 190 多種獨特服務立即開始建造。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Zoho 的 Catalyst 是最簡單的專業程式碼雲端開發平台。 Catalyst 提供廣泛的無伺服器、AI/ML、DevOps 和後端服務。透過 Catalyst，您可以獲得在單一統一平台上開發應用程式所需的一切。 Catalyst 提供強大的 AI 和 ML 功能，讓您能夠挖掘人工智慧的無限潛力。 Catalyst 上的服務： QuickML：一個端到端的無程式碼 ML 平台，用於建置、訓練、評估、部署和最佳化 ML 模型。 CloudScale：Catalyst 的 BaaS 產品，可協助您建置、託管、監控和擴充應用程式。 AppSail：完全託管的平台即服務 (PaaS) 產品，適用...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一個全端 Ruby on Rails 支援解決方案，使組織能夠專注於創建和開發應用程序，而不是管理其基礎設施。經過最佳化的服務支援 Ruby on Rails、PHP 和 Node.js 環境，以及您想要安裝的任何其他語言，以便在 AWS 上快速啟動和執行應用程式。世界一流的 Rails 支援工程師團隊將在雲端中監控和管理您的應用程序，以便您可以專注於您最擅長的事情 - 開發令人興奮的應用程式。 DevOps 問題是否讓您徹夜難眠？事情不一定是這樣的。
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud 是一個平台即服務 (PaaS)，用於透過 docker 容器和 kubernetes 部署和運行雲端原生 Node.js、Python、Elixir、PHP、Go、Ruby、Java、.Net Core 應用程式。
Modal
modal.com
Modal 幫助人們在雲端中運行程式碼。我們認為這是開發人員存取容器化、無伺服器運算的最簡單方法，而無需管理自己的基礎架構。
Kinsta
kinsta.com
使用 Kinsta 為您的 Web 專案提供支援。適用於 WordPress 網站、應用程式、資料庫和靜態網站的最快、最可靠的託管。受到從小型企業到財富 500 強的 120,000 多名用戶的信賴。此外，透過具有企業級防火牆、DDoS 防護、隔離容器技術和完全 SOC 2 合規性的 Cloudflare 整合獲得強大的網站安全性，讓您高枕無憂。並享受 24/7/365 實時聊天支持，平均首次響應時間不到兩分鐘。我們使用內建的 MyKinsta 儀表板、Kinsta APM 和 DevKinsta 讓您輕鬆管理和優化您的網站。免費工具可簡化您的工作流程，讓您專注於最重要的事情。開始使用 kin...
Exotel
exotel.com
Exotel 是一個先進的客戶互動平台，結合了 CPaaS、全通路聯絡中心和對話式 AI，為印度、東南亞、中東和非洲的 7,100 多家企業推動了超過 7,000 萬次日常對話。他們的平台旨在促進更豐富、人工智慧驅動的上下文交互，為企業提供無與倫比的通訊速度和規模。他們最近獲得的端到端 VoIP 電話服務許可證鞏固了他們作為完全合規雲端呼叫營運商的地位，從而實現了經濟高效、安全的通訊解決方案。該平台將客戶意圖、狀態和情緒基調結合在一起，打破了溝通的孤島，確保每次都透過適當的管道傳遞正確的訊息。 Exotel 的一個組成部分是情境客戶資料平台，它將原始資料轉換為個人化的客戶敘述，提供可操作的見解...
Aiven
aiven.io
作為滿足所有資料庫需求的中心樞紐，Aiven 提供關係型和非關係型資料庫服務以及視覺化套件和高吞吐量訊息代理程式。我們的服務產品包括 Kafka、PostgreSQL、MySQL、Opensearch、Elasticsearch、Cassandra、Redis、InfluxDB、M3 和 Grafana。所有 Aiven 服務均依實際使用情況按小時計費，無隱藏費用。立即開始 30 天試用！
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
紅帽®雲端服務幫助團隊專注於對他們來說最重要的工作——應用程式的快速開發、部署和演進——同時值得信賴的專家管理基礎設施。 在紅帽混合雲控制台中存取雲端產品——實現業務現代化、降低成本和更自由地建構的關鍵。
Koyeb
koyeb.com
一個平台，您的一切服務。 Koyeb 統一平台可讓您結合您喜歡的語言、框架和技術。借助流行語言的本機支援和內建 Docker 容器部署，可以部署任何應用程式。透過易於使用且可擴展的無伺服器平台運行低延遲、響應迅速的 Web 服務和事件驅動功能。
Northflank
northflank.com
全面的開發人員平台，可透過強大的 UI、API 和 CLI 建置和擴展微服務、作業和託管資料庫。
Hostman
hostman.com
Hostman 是一個雲端平台，開發人員和技術團隊可以在其中託管他們的解決方案：網站、電子商務商店、網路服務、應用程式、遊戲等。透過 Hostman，您可以自由選擇服務、預留所需數量的資源，並透過使用者友善的介面進行管理。目前，我們提供用於啟動雲端伺服器和資料庫的現成解決方案，以及用於測試任何應用程式的平台。 • 雲端伺服器。您位於美國、波蘭和荷蘭的伺服器上的專用運算資源。很快，我們還將進入新加坡、埃及和奈及利亞。我們為分析系統、遊戲、電子商務、串流媒體和任何複雜性的網站提供超過 25 種現成的設置，以及預先安裝的環境和軟體。 • 資料庫.即時設定任何流行的資料庫管理系統 (DBMS)，包括 ...
Dagster
dagster.io
從拉取請求到生產。毫不費力。 此企業編排平台將開發人員體驗放在首位，具有完全無伺服器或混合部署、本機分支和開箱即用的 CI/CD。
Stacktape
stacktape.com
Stacktape 是一個免 DevOps 的雲端開發框架。它在 AWS 之上運行，並整合了其他流行的雲端服務提供者（例如 MongoDb Atlas）。它允許每個（甚至初級）開發人員開發、部署和運行生產級應用程式。它可以自動化基礎設施管理、原始碼打包、部署等。與其他解決方案不同，Stacktape 功能強大（如 AWS CloudFormation 或 Terraform），同時易於使用（如 Heroku 或 Firebase）。除其他好處外，它消除了對專門的 DevOps/雲端專家的需求，並提高了開發人員的工作效率。
Back4App
back4app.com
Back4app 是一個用於建立現代應用程式的低程式碼後端。它可以加速後端開發，提高開發效率，縮短上市時間，並在無需管理基礎設施的情況下擴展應用程式。
cloudplan
cloudplan.net
簡化工作流程和私有雲。用於資料管理、儲存、工作流程、文件管理和安全的完全整合的私有雲解決方案。在雲端、本地、混合和多雲環境中運行！
Brainboard
brainboard.co
Brainboard 是一個人工智慧驅動的平台，用於以視覺化方式協作設計和管理雲端基礎設施。它是唯一能夠為任何雲端供應商自動產生 IaC 程式碼並具有嵌入式 CI/CD 的解決方案。
Ori
ori.co
經濟地大規模訓練和推理人工智慧。即用即付、按需 GPU 執行個體。在雲端預留數千個專用 GPU 容器。 NVIDIA® H100 和 A100 張量核心 GPU。
Platform.sh
platform.sh
高效、可靠、安全。 Platform.sh 平台即服務 (PaaS) 消除了雲端基礎架構管理的複雜性，優化了開發到生產的工作流程，減少了建置和部署應用程式所需的時間。提供效率、可靠性和安全性，讓開發團隊既掌控又安心。為開發者打造，由開發者打造。 Platform.sh 受到超過16,000 名開發人員、7,000 名客戶的採用和喜愛，並在過去8 年中得到了驗證- Platform.sh 提供了開箱即用的功能，可作為創意開發團隊開箱即用思維的啟動板。我們透過一體化 PaaS 提供 24x7 支援、託管雲端基礎設施以及自動化安全性和合規性。我們透過確保應用程式安全且全天候可用，讓客戶完全控制其資料...
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy 是一種高效能、完全冗餘且可自動擴展的雲端平台即服務 (PaaS)，專為輕鬆高效而設計。 CloudJiffy 致力於讓雲端運算變得簡單，並且可供各個專業等級的開發人員使用。從本質上講，CloudJiffy 只需單擊幾下即可即時部署應用程式。它支援多種運行時，允許開發人員部署 Java、PHP、Ruby、Node.js、Go、Python 和 Docker 應用程序，而無需進行任何程式碼更改。該平台還整合了GIT、SVN和其他流行的開發工具，提供無縫、高效的部署流程。 CloudJiffy 因其先進的自動化和資源管理功能而脫穎而出。它自動垂直和水平擴展應用程式容器，確保最佳...
Timescale
timescale.com
用於時間序列、事件和分析的雲端原生 PostgreSQL。 Timescale 為現代工程團隊提供了所需的雲端原生資料基礎設施，以支援以資料為中心的產品，讓客戶滿意，幫助他們更快地建置、高效地擴展並減少支出。 Timescale 讓公司能夠從時間序列資料中釋放價值。時間序列資料是高頻收集的連續資料流，用於了解系統如何即時和歷史變化。 Timescale 為建構下一波運算浪潮的企業提供動力，其客戶遍及物聯網、金融科技和加密貨幣、能源和環境、智慧製造、交通運輸等產業。如果它適用於 PostgreSQL，那麼它也適用於 Timescale。工程團隊使用 Timescale 進一步擴展 Postgre...
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud 透過提供應用程式永續解決方案，幫助公司和 IT 專業人員更快實現軟體交付、減少反饋循環、專注於核心價值並不再擔心託管基礎設施。
Control Plane
controlplane.com
控制平面透過利用通用API 來監控、配置和管理跨CSP（雲端服務供應商）的基礎設施，解決了常見的痛點，例如有限的DevOps 資源、管理多個環境的開銷以及缺乏經濟高效的可觀察性。借助控制平面，工程師可以專注於程式碼，DevOps 可以實現規模化，雲端的複雜性也不再存在。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一個內部開發者平台即服務，旨在加速數位體驗的創建。透過 Choreo，您可以輕鬆建置、部署、監控和管理雲端原生應用程式。 Choreo 允許開發人員專注於他們的程式碼，而不是建置或維護平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 應用程式架構：領域驅動開發、微服務架構、版本管理API 管理：API 治理、網關、開發人員入口網站、生命週期管理、API 市場、API 安全性、API 分析- 平台工程：CI/CD 、GitOps、發布管理、配置、秘密、成本優化- 基礎設施管理：容器和K8s、無伺服器、環境、防火牆、負載平衡、地理路由、DNS、多雲- 安全性：零信任、加密、秘密管理、...
Qoddi
qoddi.com
Qddi 應用程式平台允許小型團隊部署來自任何儲存庫（如 Github、GitLabs 或 Bitbucket）的任何程式碼。 Qddi 管理您的應用程式運行和按需擴展所需的所有基礎設施，以適應您的應用程式隨時間的成長。 Qddi 比其他雲端供應商便宜 70%。
8base
8base.com
8base 是一個低程式碼平台，用於建立和運行功能豐富的數位產品，包括 SaaS 解決方案、市場以及其他 Web 和行動應用程式。 8base 平台幫助老牌公司的創業家和創造者將他們的產品願景變為現實；更快、更好、更經濟。此外，數位機構使用 8base 更快地交付客戶項目，同時提高利潤並減少對稀缺且昂貴的軟體開發人才的依賴。 8base 是一個託管在 AWS 上的可設定、無伺服器低程式碼開發框架，它公開了世界上最強大的基於 GraphQL 的 API 查詢語言；與其他平台不同的是，8base 是從頭開始建立的，使用標準和廣泛接受的技術來吸引主流開發者，並確保創作者的智慧財產權在需要時可以移植到...
amazee.io
amazee.io
amazee.io 為工程團隊提供應用程式交付和託管平台，以更有效地部署應用程式。以開發人員為中心的開源平台簡化了開發人員的生活和工作，最大限度地減少了管理基礎設施或營運的壓力。 amazee.io 支援組織加速雲端和容器的採用，並為開發團隊提供易於管理的 Kubernetes。 amazee.io 在世界任何地方運行，並提供 24/7/365 的專門支援。
Nullstone
nullstone.io
將任何應用程式和架構部署到雲端。 易於使用的開發者平台，使開發者能夠快速部署任何應用程式。啟動到您的雲，透過您選擇的工具實現完全透明和控制。
Hatch
usehatchapp.com
Hatch 是唯一專為利潤成長而設計的客戶溝通平台。透過自動駕駛儀的外展和跟進，再加上與潛在客戶和客戶發送簡訊的自訂 AI 代理，您可以將更多潛在客戶轉化為預約、銷售和回頭客，而無需支付管理費用。透過 Hatch 滿足客戶需求、減輕員工負擔並擴大您的收入。
mogenius
mogenius.com
mogenius – Kubernetes 操作平台，簡化了跨雲端和本地環境的 Kubernetes 操作，透過改進的軟體交付機制和自助服務功能將最佳實踐嵌入到開發人員生產力中。這個與雲端無關的平台可以減少 DevOps 開銷，並促進任何規模的團隊進行有效的基礎設施管理，而無需鎖定供應商。該平台將可見性、可觀察性和自動化整合到單一解決方案中，以實現完整的 Kubernetes 控制。它優化 CI/CD 工作流程並確保企業級安全性。 mogenius 非常適合希望快速部署、降低雲端成本和維護開銷的團隊，尤其是在內部資源有限的情況下。 DevOps 和平台工程師可以在幾天內快速建立自己的內部開發人...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW 是一個即用型平台，有助於簡化跨各種雲端環境的軟體開發。透過提供預先配置開源工具的緊密結合，CodeNOW 可以管理軟體開發過程的各個方面。這使您的開發團隊能夠專注於為您的業務建立功能元件，而不是花費時間來管理和自動化雲端基礎架構。 CodeNOW 提供強大的預設角色和權限，協助管理本地或遠端的開發團隊。您可以使用 VMWare Tanzu 或 Azure Stack Hub 等平台自由地在公有雲平台或您自己的內部伺服器上進行部署。 CodeNOW 特別適合基於微服務或事件驅動架構建構的軟體。這些架構使獨立團隊能夠快速迭代並為您的業務創造價值。您可以利用 Kubernetes 的...
PlusClouds
plusclouds.com
基於雲端的基礎架構供應商，使您能夠快速建置、測試、開發、遠端管理和擴展高流量站點，例如企業基礎架構和電子商務
Scalingo
scalingo.com
了解 Scalingo，它是第一個經過歐洲 PaaS 認證的 HDS（健康資料託管）和 ISO 27001。更快地部署您的應用程式。
HarperDB
harperdb.io
HarperDB 是一個全球分散式邊緣資料平台，旨在以超低延遲處理大量資料。憑藉原生的與供應商無關的地理分散式集群，HarperDB 非常易於使用和部署。除了資料儲存之外，HarperDB 還透過自訂函數消除了資料和 API 之間的網路躍點，從而崩潰了堆疊並消除了複雜性。除了極高的每節點吞吐量和水平擴展功能之外，還可以提供更具成本效益的基礎設施，同時保持接近零的延遲。此外，HarperDB 還透過開箱即用的自動索引和本機支援 SQL 查詢（包括聯接）來消除 NoSQL 資料庫的常見問題。從 POV 到 IPO，HarperDB 是最容易啟動和擴展的解決方案。立即在 harperdb.io 免費...
Scalr
scalr.com
Scalr 是一款 Terraform 自動化和協作軟體，具有完整的 CLI 支援、OPA 整合、分層配置模型和生活品質功能。
Rising Cloud
risingcloud.com
為開發人員發現動態、彈性伺服器和人工智慧增強。使用 Rising Cloud，您只需按使用量付費。我們的人工智慧根據需要彈性擴展和收縮，為您提供業界最佳的成本節省。 使用我們的成本節省計算器來了解使用預測分析可以節省多少成本