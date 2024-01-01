雲端平台即服務 (PaaS) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

平台即服務 (PaaS) 是一種雲端運算模型，為在雲端開發和部署應用程式提供全面的環境。 PaaS旨在提供雲端平台的整合視圖，簡化雲端應用的開發和維護。 PaaS包括開發套件、資料庫工具和應用程式管理功能等各種工具。 PaaS 解決方案包含伺服器和儲存等基礎架構元件，以及開發工具和資料庫管理系統等中間件。第三方供應商提供這些虛擬資源，使用戶能夠建置、部署和啟動軟體應用程序，而無需進行大量的後端軟體開發。 企業利用 PaaS 來外包託管、資料庫建置、雲端安全和資料儲存。它通常用作新應用程式的可擴展平台或將現有應用程式擴展到更多受眾。 PaaS 採用按需付費模式，幫助企業避免在開發時間和中介軟體方面進行大量前期投資。開發團隊使用 PaaS 作為透過整合開發環境 (IDE) 建置和託管應用程式的替代方案。此外，PaaS 的託管資料庫和儲存服務提供與行動後端即服務 (mBaaS) 產品類似的功能，這些產品專為行動應用程式量身定制。 PaaS 供應商的範圍從成熟的軟體供應商到開源專案。 近年來，混合雲已成為流行的PaaS部署方式。混合雲運算整合了不同的雲端基礎設施（例如公有雲和私有雲），並將它們作為單一實體進行管理。
提議新的應用程式
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位於舊金山的新創公司，也是一個線上 IDE（整合開發環境）。它的名字來自縮寫 REPL，代表「讀取-評估-列印循環」。該服務由約旦程式設計師 Amjad Masad 和約旦設計師 Haya Odeh 於 2016 年創建。Repl.it 允許用戶使用瀏覽器編寫程式碼並建立應用程式和網站。此外，Repl.it 允許使用者透過各種方式共用項目。他們還舉辦“jams”，即基於特定主題的編碼比賽。競賽獎品通常包括臨時帳戶升級、金錢、加密貨幣或禮品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一個互動式程式設計環境。您可以使用最受歡迎的程式語言建立工作區，在虛擬機器上為您提供一個可以運...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美國雲端基礎設施供應商，總部位於紐約市，資料中心遍佈全球。 DigitalOcean 為開發人員提供雲端服務，協助部署和擴展在多台電腦上同時執行的應用程式。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大網路電腦的託管公司。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位於舊金山的雲端運算公司，為 Web 應用程式和靜態網站提供託管和無伺服器後端服務。 其功能包括跨 Netlify Edge、該公司的全球應用程式交付網路基礎設施、無伺服器表單處理、對 AWS Lambda 函數的支援以及與 Let's Encrypt 的完全集成，從 Git 進行持續部署。它提供免費和付費方案。Netlify 客戶包括Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、Nike、思科、Atlassian、LiveChat、聯合利華、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pel...
Vercel
vercel.com
部署具有最佳前端開發人員體驗和最高最終使用者效能的 Web 專案。
Heroku
heroku.com
Heroku 是一個支援多種程式語言的雲端平台即服務 (PaaS)。 Heroku 是最早的雲端平台之一，自 2007 年 6 月開始開發，當時僅支援 Ruby 程式語言，但現在支援 Java、Node.js、Scala、Clojure、Python、PHP 和 Go。因此，Heroku 被認為是多語言平台，因為它具有供開發人員在大多數語言中以類似方式建置、運行和擴展應用程式的功能。 Heroku 於 2010 年被 Salesforce.com 以 2.12 億美元收購。
Zoho Creator
zoho.com
為了你內在的造物主。建造。整合。延長。 工作的未來是數位化的，各種規模的企業都需要快速轉型。 Zoho Creator 是一個低程式碼平台，讓您能夠快速、安全、無縫地進行轉變，無論您的需求和程式設計專業知識有多複雜。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 透過在瀏覽器中提供由 VS Code 提供支援的預先建置協作開發環境來簡化開發人員工作流程。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
在雲端中託管、運行和編碼 Python！ 免費開始使用。我們的基本計劃可讓您存取已安裝完整 Python 環境的電腦。您可以直接從瀏覽器開發和託管您的網站或任何其他程式碼，而無需安裝軟體或管理您自己的伺服器。
Glitch
glitch.com
簡單、強大、免費的工具可用於建立和使用數百萬個應用程式。
Plesk
plesk.com
Plesk 是您在雲端中建置、保護和運行網站和應用程式所需的唯一網站寄存控制面板！取得 Plesk 託管平台！
Render
render.com
Render 是一個統一的雲，可透過免費的 SSL、全球 CDN、專用網路和 Git 自動部署來建置和運行您的所有應用程式和網站。
IBM Cloud
ibm.com
IBM雲端運算是資訊科技公司IBM提供的一套商業雲端運算服務。 使用 190 多種獨特服務立即開始建造。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
使用最簡單的無伺服器平台開闢新天地。 Catalyst 是一個高度可擴展的無伺服器平台，可讓開發人員建置和部署世界級的解決方案，而無需管理伺服器。
Kinsta
kinsta.com
登入 MyKinsta 儀表板並管理在 Kinsta 上託管的 WordPress 網站。
Exotel
exotel.com
最可靠的雲端通訊公司，提供一流的語音、訊息和用戶驗證 API。解決方案包括號碼封鎖、IVRS、雲端 PBX、虛擬電話號碼、呼叫軟體、簡訊和呼叫自動化。受到全球 2500 多家企業的信賴。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一家總部位於加州舊金山的私人平台即服務公司，專注於 Ruby on Rails、PHP 和 Node.js 部署和管理。
Koyeb
koyeb.com
一個平台，您的一切服務。 Koyeb 統一平台可讓您結合您喜歡的語言、框架和技術。借助流行語言的本機支援和內建 Docker 容器部署，可以部署任何應用程式。透過易於使用且可擴展的無伺服器平台運行低延遲、響應迅速的 Web 服務和事件驅動功能。
Northflank
northflank.com
全面的開發人員平台，可透過強大的 UI、API 和 CLI 建置和擴展微服務、作業和託管資料庫。
Timescale
timescale.com
Timescale Cloud：TimescaleDB 和 PostgreSQL 的強大功能和可靠性，部署在您選擇的雲端供應商中，可以更好地控制資料的儲存位置。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全託管開源雲端資料平台可讓您在 10 分鐘內建立您一直夢想的資料管道。遍及所有主要雲層。
Back4App
back4app.com
在雲端儲存和查詢關係資料。透過可擴展的開源後端，使其可透過 GraphQL 和 REST 進行存取。
Modal
modal.com
Modal 為資料工程師和資料科學家建立更好的基礎架構。
mogenius
mogenius.com
解鎖開發者自助服務 幾分鐘內了解 Kubernetes。 mogenius 是一個內部開發人員平台，可以抽象化雲端原生的複雜性並 為開發人員提供了一個直覺的自助服務門戶，用於在 Kubernetes 上部署和管理他們的程式碼。
Stormkit
stormkit.io
全端 Javascript 應用程式。部署到雲端。 在幾分鐘內輕鬆啟動您的全端 JavaScript 應用程序，並將您的注意力轉移到最重要的事情上，即您的應用程式本身。利用我們強大的工具套件來增強您的開發流程。
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
紅帽®雲端服務幫助團隊專注於對他們來說最重要的工作——應用程式的快速開發、部署和演進——同時值得信賴的專家管理基礎設施。 在紅帽混合雲控制台中存取雲端產品——實現業務現代化、降低成本和更自由地建構的關鍵。
Dagster
dagster.io
從拉取請求到生產。毫不費力。 此企業編排平台將開發人員體驗放在首位，具有完全無伺服器或混合部署、本機分支和開箱即用的 CI/CD。
PlusClouds
plusclouds.com
基於雲端的基礎架構供應商，使您能夠快速建置、測試、開發、遠端管理和擴展高流量站點，例如企業基礎架構和電子商務
cloudplan
cloudplan.net
簡化工作流程和私有雲。用於資料管理、儲存、工作流程、文件管理和安全的完全整合的私有雲解決方案。在雲端、本地、混合和多雲環境中運行！
HarperDB
harperdb.io
HarperDB 的全球應用程式平台透過一個軟體包簡化了開發，其中包括閃電般的資料庫、嵌入式 API 伺服器和即時全域資料複製。從雲端部署到邊緣再到本地端。
Brainboard
brainboard.co
首先設計。 需要時編碼。 透過強調設計開始走上正確的軌道，然後在幾秒鐘內快速產生有效的 Terraform 程式碼。
Hatch
usehatchapp.com
提高您的回覆率，增加您的收入。 事實證明，Hatch 平台可以透過一個簡單的概念來增加收入：與潛在客戶、潛在客戶和現有客戶進行更有效和高效的溝通。
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud 透過提供應用程式永續解決方案，幫助公司和 IT 專業人員更快實現軟體交付、減少反饋循環、專注於核心價值並不再擔心託管基礎設施。
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh 是敏捷團隊的端到端 Web 平台。建立、發展和擴展您的網站群—基礎設施管理投資為零。獲得託管、CI/CD、自動更新、全球 24x7 支援。以及更多。
Stacktape
stacktape.com
Stacktape is a DevOps-free cloud development framework. It works on top of AWS and integrates other popular cloud service providers (such as MongoDb Atlas). It allows every (even junior) developer to develop, deploy and run production-grade applications. It automates infrastructure management, sourc...
Ori
ori.co
Train and infer AI at scale economically. Pay-as-you-go, on-demand GPU instances. Reserve thousands of dedicated GPU pods in the cloud. NVIDIA® H100 and A100 Tensor Core GPUs.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud is a platform as a service (PaaS) for deploying and running Cloud-native Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core applications via docker containers and kubernetes.
Control Plane
controlplane.com
Control Plane addresses common pain points, such as limited DevOps resources, the overhead of managing multiple environments, and lack of cost-effective observability by leveraging a universal API to monitor, configure, and manage infrastructure across CSPs (Cloud Service Providers). With Control Pl...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW is a ready-to-use platform that aids in the streamlining of software development across various cloud environments. By providing a cohesive blend of pre-configured open-source tools, CodeNOW manages all aspects of the software development process. This allows your development teams to concen...
Choreo
choreo.dev
Choreo is an internal developer platform as a service designed to accelerate the creation of digital experiences. With Choreo, you can effortlessly build, deploy, monitor, and manage your cloud native applications. Choreo allows developers to focus on their code rather than on building or maintainin...
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy is a high-performance, fully redundant, and auto-scalable Cloud Platform-as-a-Service (PaaS) that is designed for ease and efficiency. CloudJiffy is committed to making cloud computing simple and accessible for developers of all levels of expertise. At its core, CloudJiffy enables the in...
Qoddi
qoddi.com
Qoddi App Platform allows small teams to deploy any code from any repository like Github, GitLabs or Bitbucket. Qoddi manages all the infrastructure your app needs to run and scale on demand to match your app growth over time. Qoddi is 70% cheaper than other cloud provider.
8base
8base.com
8base is a low-code platform for building and running feature-rich digital products including SaaS solutions, marketplaces and other web and mobile applications. The 8base platform helps entrepreneurs and creators in established companies bring their product visions to life; faster, better and more ...
Hostman
hostman.com
Hostman is a cloud platform where developers and tech teams can host their solutions: websites, e-commerce stores, web services, applications, games, and more. With Hostman, you have the freedom to choose services, reserve as many resources as you need, and manage them through a user-friendly interf...
amazee.io
amazee.io
amazee.io provides an application delivery and hosting platform for engineering teams to deploy applications more efficiently. The developer-centric, open source platform simplifies developers’ lives and jobs, minimizing the stress of managing infrastructure or operations. amazee.io supports organiz...
Nullstone
nullstone.io
將任何應用程式和架構部署到雲端。 易於使用的開發者平台，使開發者能夠快速部署任何應用程式。啟動到您的雲，透過您選擇的工具實現完全透明和控制。
Rising Cloud
risingcloud.com
為開發人員發現動態、彈性伺服器和人工智慧增強。使用 Rising Cloud，您只需按使用量付費。我們的人工智慧根據需要彈性擴展和收縮，為您提供業界最佳的成本節省。使用我們的成本節省計算器來了解使用預測分析可以節省多少成本
Scalingo
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了解 Scalingo，它是第一個經過歐洲 PaaS 認證的 HDS（健康資料託管）和 ISO 27001。在法國託管您的應用程式並享受一流的客戶支援。更快地部署您的應用程式。
Scalr
scalr.com
Scalr 是一款 Terraform 自動化和協作軟體，具有完整的 CLI 支援、OPA 整合、分層配置模型和生活品質功能。