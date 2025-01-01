Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
雲端 PBX 平台軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

雲端 PBX 平台軟體 - 最受歡迎的應用程式

基於雲端的專用交換器 (PBX) 平台（也稱為虛擬 PBX）透過雲端伺服器為企業提供可靠且安全的電話系統。 PBX 用作組織內的內部電話網路並連結到外部電話線。 雲端 PBX 平台複製了傳統 PBX 硬體系統的所有特性和功能，完全在雲端基礎架構上運作。這些平台使企業能夠從任何位置和設備存取其係統，由於其設備和設定要求極低，因此非常適合遠端和混合工作設定。 雲端 PBX 的實施和管理通常由服務提供者監督和管理，而由公司的 IT 團隊負責。雲端 PBX 軟體在員工中很實用，尤其是客戶服務、房地產、醫療保健、零售或政府部門的員工。 與傳統的固定電話系統相比，雲端 PBX 為企業帶來了多種優勢，包括簡化伺服器維護、自動呼叫路由、降低設備利用率、降低整體維護成本以及簡化設定流程。

提議新的應用程式


Twilio

Twilio

twilio.com

Twilio是一個雲端通信平台，提供語音、短信、電子郵件等API，便於企業建立和擴展通信系統。

Webex

Webex

webex.com

Webex 網絡研討會是一個可擴展的平台，支持不同規模的網絡研討會並提供多語言翻譯、互動功能和分組會議。

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall是一個全功能商業通信平台，支持語音、簡訊、電子郵件和WhatsApp等多通道客戶互動，並提供自動化工作流程和AI分析。

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage應用程序是一個綜合通信平台，提供語音、視頻及文本聊天，支持無限通話及會議，並可與CRM系統整合以提升業務互動。

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk是一個雲端呼叫中心平台，提供呼叫管理、錄音、自動化工作流程及CRM整合，提升企業通訊效率。

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

Nextiva 是一款綜合業務通信平台，結合語音、視頻、SMS 等渠道，幫助企業簡化客戶互動及內部通信。

Ringover

Ringover

ringover.com

Ringover是一款多通道雲端通訊解決方案，支持電話、簡訊、視訊通話和電子郵件，旨在提升客戶體驗和銷售效率。

Talkroute

Talkroute

talkroute.com

TalkRoute是一個VoIP平台，用於簡化各種設備的通訊，支援撥打電話、發送簡訊和視頻會議，可於任何地點使用。

TeleCMI

TeleCMI

telecmi.com

TeleCMI是一個雲端商務電話系統，提供虛擬號碼、SMS、國際號碼及呼叫監控等功能，以提高企業的客戶溝通效率。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.