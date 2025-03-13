找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
基於雲端的專用交換器 (PBX) 平台（也稱為虛擬 PBX）透過雲端伺服器為企業提供可靠且安全的電話系統。 PBX 用作組織內的內部電話網路並連結到外部電話線。 雲端 PBX 平台複製了傳統 PBX 硬體系統的所有特性和功能，完全在雲端基礎架構上運作。這些平台使企業能夠從任何位置和設備存取其係統，由於其設備和設定要求極低，因此非常適合遠端和混合工作設定。 雲端 PBX 的實施和管理通常由服務提供者監督和管理，而由公司的 IT 團隊負責。雲端 PBX 軟體在員工中很實用，尤其是客戶服務、房地產、醫療保健、零售或政府部門的員工。 與傳統的固定電話系統相比，雲端 PBX 為企業帶來了多種優勢，包括簡化伺服器維護、自動呼叫路由、降低設備利用率、降低整體維護成本以及簡化設定流程。
提議新的應用程式
Twilio
twilio.com
Twilio是一個雲端通信平台，提供語音、短信、電子郵件等API，便於企業建立和擴展通信系統。
Webex
webex.com
Webex 網絡研討會是一個可擴展的平台，支持不同規模的網絡研討會並提供多語言翻譯、互動功能和分組會議。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
JustCall
justcall.io
JustCall是一個全功能商業通信平台，支持語音、簡訊、電子郵件和WhatsApp等多通道客戶互動，並提供自動化工作流程和AI分析。
Vonage
vonage.com
Vonage應用程序是一個綜合通信平台，提供語音、視頻及文本聊天，支持無限通話及會議，並可與CRM系統整合以提升業務互動。
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk是一個雲端呼叫中心平台，提供呼叫管理、錄音、自動化工作流程及CRM整合，提升企業通訊效率。
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一款綜合業務通信平台，結合語音、視頻、SMS 等渠道，幫助企業簡化客戶互動及內部通信。
Ringover
ringover.com
Ringover是一款多通道雲端通訊解決方案，支持電話、簡訊、視訊通話和電子郵件，旨在提升客戶體驗和銷售效率。
Talkroute
talkroute.com
TalkRoute是一個VoIP平台，用於簡化各種設備的通訊，支援撥打電話、發送簡訊和視頻會議，可於任何地點使用。
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI是一個雲端商務電話系統，提供虛擬號碼、SMS、國際號碼及呼叫監控等功能，以提高企業的客戶溝通效率。
© 2025 WebCatalog, Inc.