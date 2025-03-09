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基於雲端的專用交換器 (PBX) 平台（也稱為虛擬 PBX）透過雲端伺服器為企業提供可靠且安全的電話系統。 PBX 用作組織內的內部電話網路並連結到外部電話線。 雲端 PBX 平台複製了傳統 PBX 硬體系統的所有特性和功能，完全在雲端基礎架構上運作。這些平台使企業能夠從任何位置和設備存取其係統，由於其設備和設定要求極低，因此非常適合遠端和混合工作設定。 雲端 PBX 的實施和管理通常由服務提供者監督和管理，而由公司的 IT 團隊負責。雲端 PBX 軟體在員工中很實用，尤其是客戶服務、房地產、醫療保健、零售或政府部門的員工。 與傳統的固定電話系統相比，雲端 PBX 為企業帶來了多種優勢，包括簡化伺服器維護、自動呼叫路由、降低設備利用率、降低整體維護成本以及簡化設定流程。
提議新的應用程式
JustCall
justcall.io
JustCall是一個全功能商業通信平台，支持語音、簡訊、電子郵件和WhatsApp等多通道客戶互動，並提供自動化工作流程和AI分析。
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一款綜合業務通信平台，結合語音、視頻、SMS 等渠道，幫助企業簡化客戶互動及內部通信。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
Ringover
ringover.com
Ringover是一款多通道雲端通訊解決方案，支持電話、簡訊、視訊通話和電子郵件，旨在提升客戶體驗和銷售效率。
Talkroute
talkroute.com
TalkRoute是一個VoIP平台，用於簡化各種設備的通訊，支援撥打電話、發送簡訊和視頻會議，可於任何地點使用。
Twilio
twilio.com
Twilio是一個雲端通信平台，提供語音、短信、電子郵件等API，便於企業建立和擴展通信系統。
Vonage
vonage.com
Vonage應用程序是一個綜合通信平台，提供語音、視頻及文本聊天，支持無限通話及會議，並可與CRM系統整合以提升業務互動。
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk是一個雲端呼叫中心平台，提供呼叫管理、錄音、自動化工作流程及CRM整合，提升企業通訊效率。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 多種語言的即時翻譯覆蓋全球受眾
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI是一個雲端商務電話系統，提供虛擬號碼、SMS、國際號碼及呼叫監控等功能，以提高企業的客戶溝通效率。
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