雲端 PBX 平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬玻里尼西亞

Cloudtalk

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透過 CloudTalk 的商務通話軟體，讓 CX 成為您的最大優勢。直接使用 CloudTalk 通話、存取所有客戶資料並自動執行任務。使用 CloudTalk 體驗商務通話的未來。存取 160 多個國際號碼，將呼叫效率提高高達 87%，並節省團隊時間來處理真正重要的事情 - 提高客戶滿意度。使用 CloudTalk 的點擊通話功能直接撥打和接聽電話。消除重複性任務並自動化您的工作流程。透過輕鬆的雙向同步，在兩個系統之間同步聯絡人詳細資訊、過去的互動、通話錄音和簡訊。透過超過 35 種整合自訂您的設定和客戶體驗。選擇如何使用進階呼叫記錄功能記錄呼入、呼出和未接來電。每次通話結束時，使用語音轉文字轉錄功能將重要資訊直接記錄到 CRM 中。透過將從 CloudTalk 發送的 SMS 訊息同步到您的 CRM 帳戶，以獲得互動的全面概述，確保在達成交易時不會錯過任何重要資訊。了解 CloudTalk 如何為您提供對客戶體驗無與倫比的控制，並立即開始滿足他們的期望。立即與我們的專家安排示範！