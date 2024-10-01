雲端 PBX 平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新喀里多尼亞

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
基於雲端的專用交換器 (PBX) 平台（也稱為虛擬 PBX）透過雲端伺服器為企業提供可靠且安全的電話系統。 PBX 用作組織內的內部電話網路並連結到外部電話線。 雲端 PBX 平台複製了傳統 PBX 硬體系統的所有特性和功能，完全在雲端基礎架構上運作。這些平台使企業能夠從任何位置和設備存取其係統，由於其設備和設定要求極低，因此非常適合遠端和混合工作設定。 雲端 PBX 的實施和管理通常由服務提供者監督和管理，而由公司的 IT 團隊負責。雲端 PBX 軟體在員工中很實用，尤其是客戶服務、房地產、醫療保健、零售或政府部門的員工。 與傳統的固定電話系統相比，雲端 PBX 為企業帶來了多種優勢，包括簡化伺服器維護、自動呼叫路由、降低設備利用率、降低整體維護成本以及簡化設定流程。
提議新的應用程式
Twilio
twilio.com
Twilio 為商業通訊的未來提供動力，使電話、VoIP 和訊息傳遞能夠嵌入 Web、桌面和行動軟體中。我們負責處理雜亂的電信硬件，並公開全球可用的雲端 API，開發人員可以與之互動以建立智慧且複雜的通訊系統。當您的應用程式的使用量增加或減少時，Twilio 會自動隨您擴充。您只需為使用的內容付費——沒有合同，沒有惡作劇。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 發送和接收簡訊和彩信 * 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） * 簡訊工作流程 * 簡訊機器人 * 多級IVR * 即時代理協助 * 人工智慧簡訊副駕駛 * 人工智慧輔導 * 情緒分析 * AI通話評分 ...
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 ...
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家統一 CXM 公司，提供由人工智慧驅動的客戶體驗解決方案。 Nextiva 憑藉其一體化客戶體驗平台，每年為 100,000 多家企業和數十億次對話提供支援。 Nextiva 透過一個由人工智慧驅動的通訊中心改變了企業與客戶互動的方式。 15 年來，公司對 Amazing Service® 的承諾和以客戶為中心的方法一直是其基石。 Nextiva 成立於2008 年，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，在首輪融資中從高盛資產管理公司獲得了2 億美元資金，2021 年末該公司估值為2.7B 美元。請造訪www.nextiva.com。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
Cloudtalk
cloudtalk.com
透過 CloudTalk 的商務通話軟體，讓 CX 成為您的最大優勢。直接使用 CloudTalk 通話、存取所有客戶資料並自動執行任務。使用 CloudTalk 體驗商務通話的未來。存取 160 多個國際號碼，將呼叫效率提高高達 87%，並節省團隊時間來處理真正重要的事情 - 提高客戶滿意度。使用 CloudTalk 的點擊通話功能直接撥打和接聽電話。消除重複性任務並自動化您的工作流程。透過輕鬆的雙向同步，在兩個系統之間同步聯絡人詳細資訊、過去的互動、通話錄音和簡訊。透過超過 35 種整合自訂您的設定和客戶體驗。選擇如何使用進階呼叫記錄功能記錄呼入、呼出和未接來電。每次通話結束時，使用語音轉...
Ringover
ringover.com
Ringover 是易於使用的多通路雲端通訊解決方案（通話、簡訊、視訊通話、電子郵件...），旨在增強客戶體驗並最大限度地提高銷售額。透過直覺且易於管理的介面，為您的客戶和潛在客戶提供個人化體驗，並提高銷售和客戶服務團隊的工作效率。我們先進的監督和輔導功能使您能夠密切監控營運並快速培訓您的團隊成員。 Ringover 與 80 多種業務工具（CRM、幫助台...）集成，簡化任務以提高效率。
Talkroute
talkroute.com
專為在任何地方開展業務而設計的電話系統。 將您的手機和桌上型電腦轉變為虛擬電話系統，可在任何地方（辦公室、家庭和路上）開展業務。
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI 是用於全球企業通訊的領先創新商務電話系統。最聰明的雲端聯絡中心和託管 PBX 產品，旨在透過有效、易於存取和即時監控功能來管理業務通訊。一個新時代的通訊平台，可以與熟悉的 CRM 和幫助台工具整合。 TeleCMI - 一個智慧商務對話平台，可提供高語音品質和低延遲。 TeleCMI 提供虛擬號碼服務、簡訊服務、免費號碼服務、國際商業號碼解決方案、電話 API、PIOPIY（基於 API 的開發人員電話平台）、雲端聯絡中心服務和託管 PBX 解決方案。