雲端 PBX 平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奧蘭群島 最受歡迎 最近新增

基於雲端的專用交換器 (PBX) 平台（也稱為虛擬 PBX）透過雲端伺服器為企業提供可靠且安全的電話系統。 PBX 用作組織內的內部電話網路並連結到外部電話線。 雲端 PBX 平台複製了傳統 PBX 硬體系統的所有特性和功能，完全在雲端基礎架構上運作。這些平台使企業能夠從任何位置和設備存取其係統，由於其設備和設定要求極低，因此非常適合遠端和混合工作設定。 雲端 PBX 的實施和管理通常由服務提供者監督和管理，而由公司的 IT 團隊負責。雲端 PBX 軟體在員工中很實用，尤其是客戶服務、房地產、醫療保健、零售或政府部門的員工。 與傳統的固定電話系統相比，雲端 PBX 為企業帶來了多種優勢，包括簡化伺服器維護、自動呼叫路由、降低設備利用率、降低整體維護成本以及簡化設定流程。