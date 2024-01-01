雲端 PBX 平台軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安哥拉

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基於雲端的專用交換器 (PBX) 平台（也稱為虛擬 PBX）透過雲端伺服器為企業提供可靠且安全的電話系統。 PBX 用作組織內的內部電話網路並連結到外部電話線。 雲端 PBX 平台複製了傳統 PBX 硬體系統的所有特性和功能，完全在雲端基礎架構上運作。這些平台使企業能夠從任何位置和設備存取其係統，由於其設備和設定要求極低，因此非常適合遠端和混合工作設定。 雲端 PBX 的實施和管理通常由服務提供者監督和管理，而由公司的 IT 團隊負責。雲端 PBX 軟體在員工中很實用，尤其是客戶服務、房地產、醫療保健、零售或政府部門的員工。 與傳統的固定電話系統相比，雲端 PBX 為企業帶來了多種優勢，包括簡化伺服器維護、自動呼叫路由、降低設備利用率、降低整體維護成本以及簡化設定流程。
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RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Twilio
twilio.com
Twilio 是一家美國雲端通訊平台即服務 (CPaaS) 公司，總部位於加州舊金山。 Twilio 允許軟體開發人員以程式方式撥打和接聽電話、發送和接收簡訊以及使用其 Web 服務 API 執行其他通訊功能。
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家位於亞利桑那州斯科茨代爾的網路語音協定 (VoIP) 公司。 Nextiva專注於基於雲端的通訊領域 Nextiva表示其電話和其他技術服務目前被15萬家企業使用。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
Ringover
ringover.com
建立與您的 CRM 整合的強大呼叫平台，可透過 PC 和智慧型手機存取並取得全球號碼。
Cloudtalk
cloudtalk.com
幫助企業與客戶建立聯繫。 CloudTalk 的呼叫中心軟體擁有超過 160 個國家的電話號碼，可協助成長中的企業擴展到本地地區之外。
Talkroute
talkroute.com
專為在任何地方開展業務而設計的電話系統。 將您的手機和桌上型電腦轉變為虛擬電話系統，可在任何地方（辦公室、家庭和路上）開展業務。
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI 是一個新時代的統一雲端通訊平台，高效、靈活，並為所有類型的企業提供了必要的現代功能。它與您最喜愛的 CRM 工具和 API 無縫集成，使您能夠簡化工作流程並自動執行任務。您也可以透過任何裝置聯繫潛在客戶，因為 TeleCMI 將多個管道的潛在客戶合併到一個智慧平台中。最重要的是，我們提供無限的通話和短信，使其成為需要保持聯繫的企業的完美解決方案。對 TeleCMI 的功能感到好奇嗎？嘗試我們的無風險試用，無需任何承諾。