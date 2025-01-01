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最受歡迎 最近新增 雲端原生應用程式保護平台（CNAPP） - 最受歡迎的應用程式

雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）保護雲端原生應用程式從開發初始階段到生產環境的整個開發生命週期。這些平台透過提供 DevSecOps、配置、存取控制、工作負載和漏洞的全面可見性，使安全團隊能夠更有效地管理和確保合規性。 通常，組織使用單獨的工具來管理開發、資料、基礎設施和存取。 CNAPP 透過將雲端安全態勢管理 (CSPM)、雲端工作負載保護平台 (CWPP)、雲端合規性以及身分識別和存取管理 (IAM) 等各種功能整合到單一平台中來整合這些安全投資。 CNAPP 可以作為獨立產品提供，也可以作為可單獨購買的一套產品提供。