雲端原生應用程式保護平台（CNAPP） - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）保護雲端原生應用程式從開發初始階段到生產環境的整個開發生命週期。這些平台透過提供 DevSecOps、配置、存取控制、工作負載和漏洞的全面可見性，使安全團隊能夠更有效地管理和確保合規性。 通常，組織使用單獨的工具來管理開發、資料、基礎設施和存取。 CNAPP 透過將雲端安全態勢管理 (CSPM)、雲端工作負載保護平台 (CWPP)、雲端合規性以及身分識別和存取管理 (IAM) 等各種功能整合到單一平台中來整合這些安全投資。 CNAPP 可以作為獨立產品提供，也可以作為可單獨購買的一套產品提供。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
Plerion
plerion.com
Plerion提供全面的雲安全平台，支持AWS、Azure和GCP上的工作負載，涵蓋應用保護、姿勢管理和合規性報告等功能。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud是一個容器安全平台，提供網絡安全功能以預防、檢測和減輕多雲和混合部署中的安全漏洞。
Stream Security
stream.security
Stream Security 應用程式無需代理，可實時檢測並迅速找出根本原因，提供快速回應所需的所有背景。
Temperstack
temperstack.com
Temperstack是一種創新解決方案，簡化可觀察性和事件管理，支援多種現有工具並自動化監控流程，以提高系統正常運行時間。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig是一個雲安全平台，提供實時監控及保護，旨在管理雲資源，檢測潛在威脅和脆弱性，支持合規性與風險管理。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai安全是一個雲身份和訪問管理平台，旨在保護雲環境中的數據，提供風險分析、訪問管理及脆弱性掃描。
Orca Security
orca.security
Orca Security是一個雲安全平台，無代理地檢測風險，管理漏洞，並支持合規性管理，提供雲環境的全面可見性和保護。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica是一個雲原生應用程式保護平台，幫助用戶識別並修復安全漏洞，以確保應用程序的安全與合規。
Lacework
lacework.com
Lacework是一個雲原生安全平台，提供威脅檢測、合規性管理及資源保護，幫助用戶在多雲環境中提高安全性和可見性。