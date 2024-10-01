雲端原生應用程式保護平台（CNAPP） - 最受歡迎的應用程式 - 埃及

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雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）保護雲端原生應用程式從開發初始階段到生產環境的整個開發生命週期。這些平台透過提供 DevSecOps、配置、存取控制、工作負載和漏洞的全面可見性，使安全團隊能夠更有效地管理和確保合規性。 通常，組織使用單獨的工具來管理開發、資料、基礎設施和存取。 CNAPP 透過將雲端安全態勢管理 (CSPM)、雲端工作負載保護平台 (CWPP)、雲端合規性以及身分識別和存取管理 (IAM) 等各種功能整合到單一平台中來整合這些安全投資。 CNAPP 可以作為獨立產品提供，也可以作為可單獨購買的一套產品提供。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz 透過啟用新的營運模式，為客戶（包括 40% 的財富 100 強企業）轉變雲端安全。借助 Wiz，組織可以實現整個雲端生命週期的安全民主化，使開發團隊能夠快速、安全地建置。其雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP) 提高了可見度、風險優先順序和業務敏捷性，根據客戶評論排名第一。 Wiz 的CNAPP 在一個真正整合的平台中整合和關聯多個雲端安全解決方案的風險，包括CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 掃描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、程式碼安全和CDR 到單一平台中。全球數百家組織（包括 40% 的財富 100 強企業）可快速識別並消除雲端環境中的關鍵風險。其客...
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 在整個應用程式生命週期中阻止雲端原生攻擊，並且是唯一一家提供 100 萬美元雲端原生保護保固的公司。作為雲端原生安全領域的先驅，Aqua 幫助客戶降低風險，同時建立其業務的未來。 Aqua 平台是業界整合度最高的雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP)，可保護從程式碼到雲端並返回的應用程式生命週期。 Aqua 成立於 2015 年，總部位於麻薩諸塞州波士頓和伊利諾州拉馬特甘，客戶遍佈 40 多個國家，財富 1000 強。
CrowdStrike
crowdstrike.com
從端點到雲端的統一雲端安全性。透過全球唯一的 CNAPP 建構雲端安全的統一代理和無代理方法，以實現完整的可見性和保護，阻止雲端漏洞並整合脫節的單點產品。我們保護您的雲端。你經營你的生意。
Plerion
plerion.com
Plerion 提供一體化雲端安全平台，支援跨 AWS、Azure 和 GCP 的工作負載 - 提供： - 雲端原生應用程式保護平台 (CNAPP) - 雲端安全態勢管理 (CSPM) - 雲端工作負載保護平台 (CWPP) - 雲基礎設施權利管理(CIEM) - 攻擊路徑分析- 雲端資產清單- 雲端偵測與回應(CDR) - 軟體物料清單(SBOM) - 安全左移- 廣泛且持續的合規性報告Plerion 的風險驅動、威脅主導和情境感知方法可協助組織打破孤島、減少警報疲勞並消除最重要的雲端安全風險。請造訪 https://plerion.com/ 以了解更多資訊。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud 是業界唯一具有內建網路安全功能的容器安全平台，可防止、偵測和緩解跨多雲和混合部署的安全漏洞。 Calico Cloud 是基於 Calico 開源構建，Calico 開源是採用最廣泛的容器網路和安全解決方案。
Stream Security
stream.security
無代理程式、即時檢測、直接根本原因以及快速回應所需的所有上下文。
Temperstack
temperstack.com
Temperstack，一種簡化可觀察性和事件管理的創新解決方案。透過產品化監控最佳實踐和自動化工作，我們可以幫助您利用現有的可觀察性工具輕鬆實現 >99.99% 的正常運作時間。截至 2024 年 6 月，Temperstack 支援 Datadog、New Relic、AWS CloudWatch、Google Cloud Operations Suite、Azure Monitor、PagerDuty 和 Opsgenie 的開箱即用整合。如果您使用希望我們整合的任何其他可觀察工具，請透過我們的支援電子郵件告知我們。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我們的 CNAPP 平台，超過 700 家企業客戶使用該平台來解決企業規模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等問題。我們的平台涵蓋預防、偵測和回應，因此客戶可以自信地保護容器、Kubernetes、主機/伺服器和雲端服務。 Sysdig 提供跨多個雲端的大規模即時可見性，消除安全盲點。我們利用運行時的情報來確定警報的優先級，以便團隊可以專注於高影響力的安全事件並提高效率。透過了解回應流程的整個源頭並提出指導性修復建議，客戶既可以修復生產中的問題，又不會浪費時間，還可以即時偵測和回應威脅。透過 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻擊速度提...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家領先的公有雲身分和存取管理解決方案供應商。 Sonrai Security 的使命是讓各種規模的企業能夠安全、自信地進行創新，為在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上運行的公司提供身分、存取和權限安全。該公司以開創雲端權限防火牆而聞名，支援一鍵最小權限，同時支援開發人員不間斷的存取需求。 Sonrai Security 受到各行業領先公司的信賴，致力於推動雲端安全領域的創新和卓越。該公司受到雲端運營、開發和安全團隊的信任。雲端權限防火牆會刪除所有未使用的敏感權限、隔離未使用的身份並停用未使用的服務和區域 - 所有這些都只需一鍵完成。對...
Orca Security
orca.security
Orca 雲端安全平台可識別、確定優先順序並修復跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里雲和 Oracle 雲端的雲端資產中工作負載、配置和身分中的風險和合規性問題。 Orca 在單一平台上提供業界最全面的雲端安全解決方案，無需部署和維護多點解決方案。 Orca 採用無代理優先，使用 Orca 的專利 SideScanning™ 技術在幾分鐘內連接到您的環境，該技術無需代理即可提供對您的雲端環境的深入而廣泛的可見性。此外，Orca 可以與第三方代理集成，以實現運行時可見性並保護關鍵工作負載。 Orca 處於利用生成式 AI 簡化調查和加速修復的前沿 - 降低...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica 是思科強大的雲端原生應用程式保護平台，可發現並修復從開發到生產過程中的漏洞，確保您的應用程式安全且合規。透過基於圖形的技術，該平台能夠解鎖視覺洞察、關鍵攻擊路徑並加快修復速度，以跨多個混合雲平台保護您的現代應用程式。存取 https://www.panoptica.app 主要功能： - 可見性和上下文：Panoptica 透過識別攻擊路徑和優先考慮風險提供清晰的可見性和上下文，幫助您做出明智的決策。 - 全面、完整的覆蓋範圍：透過 Panoptica 的整合安全平台輕鬆管理您的雲端原生環境，減少通常因使用單獨的孤立解決方案而造成的差距。 - 進階分析：利用先進的攻擊路徑和...
Lacework
lacework.com
Lacework提供原創且領先的資料驅動的雲端原生應用程式保護平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球創新者的信賴，可確保雲端從建置到運作的安全性。 Lacework 使客戶能夠在一個統一的平台上確定風險的優先順序、更快地發現已知和未知的威脅、實現持續的雲端合規性以及開發安全的程式碼而不會減慢速度。自 2017 年成立以來，Lacework 一直在完善單一雲端原生平台，以透過基於代理或無代理的方式攝取和理解盡可能多的數據，以提供最佳的安全性。然後，我們的統一平台使用這些資料來完成常見的雲端用例：狀態管理、工作負載保護、漏洞管理、合規性、容器安全性等。客戶依靠 Lace...