Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
雲端檔案安全軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

雲端檔案安全軟體 - 最受歡迎的應用程式

雲端檔案安全軟體旨在保護儲存在基於雲端的 (SaaS) 應用程式中的資訊。這些工具與雲端儲存和文件共享平台集成，使公司能夠識別和標記包含敏感或特權資訊的文件。一旦貼上標籤，公司就可以控制對這些文件的存取、追蹤其共享歷史記錄並防止未經授權的存取。 透過實施雲端存取控制和儲存策略，這些工具增強了資料安全性。公司使用它們來實施安全協議、監控存取並保護雲端應用程式內和透過雲端應用程式傳輸的資訊。管理員可以管理治理、設定權限並監督應用程式中的使用者活動。此外，許多雲端安全產品還提供加密和資料遺失防護功能，以進一步保護儲存在雲端中的文件和資料。

提議新的應用程式


Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin是一種管理工具，幫助組織控制對應用程序的訪問，定義策略並強制執行設備健康檢查。

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit是一個安全的雲端存儲及文件共享平台，提供端到端加密，確保用戶資料的隱私與安全。

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。

CloudFuze

CloudFuze

cloudfuze.com

CloudFuze是一個雲遷移平台，支持在多個雲存儲服務之間安全有效地轉移和管理數據。

Coro

Coro

coro.net

Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud是一個SaaS管理平台，簡化用戶生命週期管理，自動化入職、卸貨和安全政策，幫助IT團隊提高效率。

SendSafely

SendSafely

sendsafely.com

SendSafely 是一款安全的文件傳輸應用，允許用戶以加密方式共享檔案和資訊，確保敏感數據的保護和私密性。

Redstor

Redstor

redstor.com

Redstor是一個雲備份解決方案，專門用於從Google Workspace中備份和恢復關鍵數據，確保數據安全和合規性。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.