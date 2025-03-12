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最受歡迎 最近新增 雲端檔案安全軟體 - 最受歡迎的應用程式

雲端檔案安全軟體旨在保護儲存在基於雲端的 (SaaS) 應用程式中的資訊。這些工具與雲端儲存和文件共享平台集成，使公司能夠識別和標記包含敏感或特權資訊的文件。一旦貼上標籤，公司就可以控制對這些文件的存取、追蹤其共享歷史記錄並防止未經授權的存取。 透過實施雲端存取控制和儲存策略，這些工具增強了資料安全性。公司使用它們來實施安全協議、監控存取並保護雲端應用程式內和透過雲端應用程式傳輸的資訊。管理員可以管理治理、設定權限並監督應用程式中的使用者活動。此外，許多雲端安全產品還提供加密和資料遺失防護功能，以進一步保護儲存在雲端中的文件和資料。