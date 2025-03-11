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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端檔案安全軟體旨在保護儲存在基於雲端的 (SaaS) 應用程式中的資訊。這些工具與雲端儲存和文件共享平台集成，使公司能夠識別和標記包含敏感或特權資訊的文件。一旦貼上標籤，公司就可以控制對這些文件的存取、追蹤其共享歷史記錄並防止未經授權的存取。 透過實施雲端存取控制和儲存策略，這些工具增強了資料安全性。公司使用它們來實施安全協議、監控存取並保護雲端應用程式內和透過雲端應用程式傳輸的資訊。管理員可以管理治理、設定權限並監督應用程式中的使用者活動。此外，許多雲端安全產品還提供加密和資料遺失防護功能，以進一步保護儲存在雲端中的文件和資料。
提議新的應用程式
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一種管理工具，幫助組織控制對應用程序的訪問，定義策略並強制執行設備健康檢查。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit是一個安全的雲端存儲及文件共享平台，提供端到端加密，確保用戶資料的隱私與安全。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
Virtru
virtru.com
Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。
CloudFuze
cloudfuze.com
CloudFuze是一個雲遷移平台，支持在多個雲存儲服務之間安全有效地轉移和管理數據。
Coro
coro.net
Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud是一個SaaS管理平台，簡化用戶生命週期管理，自動化入職、卸貨和安全政策，幫助IT團隊提高效率。
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely 是一款安全的文件傳輸應用，允許用戶以加密方式共享檔案和資訊，確保敏感數據的保護和私密性。
Redstor
redstor.com
Redstor是一個雲備份解決方案，專門用於從Google Workspace中備份和恢復關鍵數據，確保數據安全和合規性。
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