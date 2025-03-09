雲端檔案安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

Redstor

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Redstor 是基於雲端的本地和混合資料備份和復原服務的領先供應商，其使命是使資料管理更簡單、更輕鬆、更愉快，提供對所有資料的即時存取- 無論資料儲存在何處，都可以透過單一控制進行即時存取中心。 它幫助全球數千家企業（由國防和政府使用）保護其最有價值的資產之一：數據。它幫助企業遵守 GDPR – 符合最高標準（ISO27001 和 9001 認證），以確保資料的完整性和安全性。 小型企業需要經濟實惠、安全、強大、易於管理的備份和復原解決方案： * 50% 無法承受任何數量的資料遺失 * 大約 80% 的人會因為無法取得資料而遭遇停機 Redstor 的MSP 備份和復原解決方案是多租戶且專為雲端而建置的，可讓您滿足每個使用者的期望，即無論何時需要（本地和雲端）即時存取所需的資料、檔案和操作系統。