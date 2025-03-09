雲端檔案安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端檔案安全軟體旨在保護儲存在基於雲端的 (SaaS) 應用程式中的資訊。這些工具與雲端儲存和文件共享平台集成，使公司能夠識別和標記包含敏感或特權資訊的文件。一旦貼上標籤，公司就可以控制對這些文件的存取、追蹤其共享歷史記錄並防止未經授權的存取。 透過實施雲端存取控制和儲存策略，這些工具增強了資料安全性。公司使用它們來實施安全協議、監控存取並保護雲端應用程式內和透過雲端應用程式傳輸的資訊。管理員可以管理治理、設定權限並監督應用程式中的使用者活動。此外，許多雲端安全產品還提供加密和資料遺失防護功能，以進一步保護儲存在雲端中的文件和資料。
提議新的應用程式
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud是一個SaaS管理平台，簡化用戶生命週期管理，自動化入職、卸貨和安全政策，幫助IT團隊提高效率。
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一種管理工具，幫助組織控制對應用程序的訪問，定義策略並強制執行設備健康檢查。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit是一個安全的雲端存儲及文件共享平台，提供端到端加密，確保用戶資料的隱私與安全。
Virtru
virtru.com
Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。
Redstor
redstor.com
Redstor 是基於雲端的本地和混合資料備份和復原服務的領先供應商，其使命是使資料管理更簡單、更輕鬆、更愉快，提供對所有資料的即時存取- 無論資料儲存在何處，都可以透過單一控制進行即時存取中心。 它幫助全球數千家企業（由國防和政府使用）保護其最有價值的資產之一：數據。它幫助企業遵守 GDPR – 符合最高標準（ISO27001 和 9001 認證），以確保資料的完整性和安全性。 小型企業需要經濟實惠、安全、強大、易於管理的備份和復原解決方案： * 50% 無法承受任何數量的資料遺失 * 大約 80% 的人會因為無法取得資料而遭遇停機 Redstor 的MSP 備份和復原解決方案是多租戶且專為雲端而建置的，可讓您滿足每個使用者的期望，即無論何時需要（本地和雲端）即時存取所需的資料、檔案和操作系統。
Coro
coro.net
Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely 讓您輕鬆地與任何裝置上的任何人交換加密檔案和資訊。讓我們解決安全文件交換的難題。 SendSafely 與許多流行的第三方系統集成，為您的用戶已經了解和喜愛的平台添加端到端加密。我們讓您可以透過向當前工作流程無縫添加加密來擴展現有應用程式和基礎架構的功能。
CloudFuze
cloudfuze.com
CloudFuze是一個雲遷移平台，支持在多個雲存儲服務之間安全有效地轉移和管理數據。