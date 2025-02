雲端檔案安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土克斯及開科斯群島

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud 是市場領先的 SaaS 管理平台,使 IT 團隊能夠消除高達 78% 的 SaaS 管理工作。 BetterCloud 可在多 SaaS 環境中自動執行入職、離職和生命週期中期變更、SaaS 應用程式存取和權利以及安全策略。透過簡化和自動化關鍵工作(例如使用者生命週期流程和日常營運),BetterCloud 的數千名客戶享受更高的營運效率和員工生產力。 BetterCloud 擁有 10 多年開創 SaaS 營運運動的經驗,現在為全球最大的 SaaSOps 專家社群提供服務。 As host of Altitude, the industry's leading SaaSOps event, and publisher of the annual State of SaaSOps Report, the category's definitive market research, BetterCloud is recognized by customers (G2) and leading analyst firms (Gartner and Forrester) as the market leader in SaaS營運管理. 對於管理多 SaaS 環境的 IT 團隊,BetterCloud 可自動執行入職、離職和生命週期中期變更、SaaS 應用程式存取和權利以及安全性策略。 與需要手動幹預和自訂腳本的身份和存取管理解決方案或產生需要手動工作的票證的IT 服務台解決方案不同,BetterCloud 精細、強大的自動化和無限的可自訂工作流程可補充您的IAM 和協助台自動化,從而透過減少78% 的 SaaS 管理工作。 如果您的IT 團隊正在編寫腳本或手動管理任何加入、離開或在組織內部移動的人員對應用程式、文件、資料夾和群組的訪問,那麼您就需要投入大量的人才和資源來解決BetterCloud 可以自動化的問題。 BetterCloud 總部位於紐約市,在喬治亞州亞特蘭大設有產品和工程辦公室,並在美國各地設有創新中心和遠端人才。貝恩資本和Accel。