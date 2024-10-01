雲端檔案安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬來西亞

CloudFuze

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掌控您的所有內容，無論其儲存在何處。 將檔案從一個雲端順利傳輸到另一個雲端。無論您需要將一些檔案從一個雲端儲存供應商傳輸到另一個雲端儲存供應商，還是想要完全切換到新的雲，CloudFuze 都能快速且安全地為您完成。 CloudFuze 是雲端文件傳輸和管理領域的全球領導者。其強大且注重安全的遷移引擎 CloudFuze X-Change 允許個人和企業在 Google Drive、OneDrive、Dropbox 以及其他 40 個消費者和企業連接器之間遷移資料。其智慧雲端管理平台CloudFuze Connect可讓任何人連接、搜尋和分享分佈在多個雲端中的檔案。 CloudFuze ...