雲端檔案安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 甘比亞

Tresorit

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Tresorit 是一個端對端加密、零知識內容協作平台，使具有安全意識的公司能夠安全地管理、同步、簽署和共享其文件。與其他公有雲供應商不同，Tresorit 無法存取使用者的文件，這確保了最大程度的機密性。 - 毫不妥協的安全性：從您將文件上傳到雲端直至到達預期收件人，您的文件都會受到保護。從技術上講，其他人不可能未經授權存取您的文件。 - 無縫、安全的團隊合作：無論是人力資源文件、法律合約、財務計劃還是絕密研發原型的個人資料 - Tresorit 都提供了一個數位工作空間，確保您的高度敏感文件的安全。 - 強大的控制和監控選項：管理和監督所有使用者及其資訊和活動。 Tresorit 提供強大的控制功能，因此您可以確保正確的員工存取正確的檔案。 -Tresorit 是在嚴格監管的行業中運營的任何企業的理想補充解決方案，該行業必須遵守嚴格的標準。 Tresorit 可以與 Microsoft 的解決方案一起部署，以支援 GDPR、CCPA、HIPAA、TISAX、FINRA 或 ITAR 合規性。我們的用戶端對端加密技術可確保您最敏感的文件始終受到保護。