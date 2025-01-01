雲端電子郵件安全解決方案 - 最受歡迎的應用程式

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雲端電子郵件安全解決方案是電子郵件平台，旨在防止網路釣魚詐騙，欺騙用戶洩露敏感資訊。這些由雲端電子郵件安全提供者管理的平台也會在包含惡意網站或惡意軟體連結的電子郵件到達使用者之前對其進行封鎖。企業依靠雲端電子郵件安全解決方案來防止資料外洩、保護特權資訊並透過阻止惡意軟體和其他線上威脅來增強端點安全性。 這些工具是從安全電子郵件閘道市場發展而來的，因為數位轉型減少了對本地電子郵件安全解決方案的需求。雖然與電子郵件反垃圾郵件軟體和電子郵件加密工具有一些重疊，但雲端電子郵件安全解決方案更加全面，通常包含多種功能，這些功能也可以透過基於雲端的選項和本地選項提供。
提議新的應用程式
Acronis
acronis.com
Acronis是一款數據保護和網絡安全解決方案，提供備份、恢復、磁碟克隆及實時網路保護功能，適用於多種設備和平台。
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity 提供 Microsoft 365 的全方位安全、合規性及備份解決方案，包括電子郵件安全、卓越威脅防護及資料備份。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款網絡安全應用，專注於阻止電子郵件攻擊，包括網絡釣魚和勒索病毒，提供靈活的部署選項和智能檢測功能。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard 是一款 AI 驅動的反釣魚解決方案，提供即時安全培訓與實際釣魚郵件相關的內容，以提升企業安全意識。
Guardz
guardz.com
Guardz是一個網絡安全解決方案，幫助託管服務提供商保護客戶免受數字威脅，通過AI自動化檢測和響應。
Coro
coro.net
Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。
Mailinblack
mailinblack.com
Mailinblack 是一款電子郵件安全解決方案，能夠保護用戶免受網絡釣魚、惡意軟件及垃圾郵件等威脅，並提供管理分析工具。
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion是一個針對中小型企業和其管理服務提供商的網絡安全平台，保護僱員、郵件、數據和雲應用，防範各種數位威脅。
Trustifi
trustifi.com
Trustifi是一個電子郵件安全平台，提供加密、數據丟失防護和合規性工具，以保護敏感信息並防止網絡攻擊。
Valimail
valimail.com
Valimail是一個電子郵件身份驗證管理平台，提供自動化的DMARC執法，保護域名免受網絡釣魚攻擊，並增強電子郵件安全性。
GreatHorn
greathorn.com
Greathorn是一個電子郵件安全平台，保護組織免受網絡釣魚和其他電子郵件攻擊，提供高級威脅檢測和雲端更新功能。
Skysnag
skysnag.com
Skysnag是一款自動化DMARC軟體，保護組織免受電子郵件模仿攻擊，提升郵件送達率，並提供郵件發送者健康狀態的可見性。