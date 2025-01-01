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最受歡迎 最近新增 雲端電子郵件安全解決方案 - 最受歡迎的應用程式

雲端電子郵件安全解決方案是電子郵件平台，旨在防止網路釣魚詐騙，欺騙用戶洩露敏感資訊。這些由雲端電子郵件安全提供者管理的平台也會在包含惡意網站或惡意軟體連結的電子郵件到達使用者之前對其進行封鎖。企業依靠雲端電子郵件安全解決方案來防止資料外洩、保護特權資訊並透過阻止惡意軟體和其他線上威脅來增強端點安全性。 這些工具是從安全電子郵件閘道市場發展而來的，因為數位轉型減少了對本地電子郵件安全解決方案的需求。雖然與電子郵件反垃圾郵件軟體和電子郵件加密工具有一些重疊，但雲端電子郵件安全解決方案更加全面，通常包含多種功能，這些功能也可以透過基於雲端的選項和本地選項提供。