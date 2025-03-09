雲端電子郵件安全解決方案 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端電子郵件安全解決方案是電子郵件平台，旨在防止網路釣魚詐騙，欺騙用戶洩露敏感資訊。這些由雲端電子郵件安全提供者管理的平台也會在包含惡意網站或惡意軟體連結的電子郵件到達使用者之前對其進行封鎖。企業依靠雲端電子郵件安全解決方案來防止資料外洩、保護特權資訊並透過阻止惡意軟體和其他線上威脅來增強端點安全性。 這些工具是從安全電子郵件閘道市場發展而來的，因為數位轉型減少了對本地電子郵件安全解決方案的需求。雖然與電子郵件反垃圾郵件軟體和電子郵件加密工具有一些重疊，但雲端電子郵件安全解決方案更加全面，通常包含多種功能，這些功能也可以透過基於雲端的選項和本地選項提供。
提議新的應用程式
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection 是市場上唯一涵蓋Microsoft 365 安全性、合規性和備份各個方面的解決方案。垃圾郵件、病毒、網路釣魚和勒索軟體；加上電子郵件簽名和免責聲明。您還可以受益於高級威脅防護(ATP)，以保護您的用戶免受最複雜的電子郵件攻擊，自動電子郵件連續性以防止意外停機，以及合法合規的電子郵件歸檔以確保所有電子郵件的安全和可搜尋。您甚至可以選擇備份和還原郵件信箱、Teams、OneDrive 和 SharePoint 中的端點和 Microsoft 365 資料。 365 Total Protection 與 Microsoft 365 的客製化整合簡化了您的整個體驗：從註冊到設置，再到功能和使用者管理。其中央控制台完美融合了資料隱私和易用性，使您能夠做得更多、更少擔心。
Acronis
acronis.com
Acronis是一款數據保護和網絡安全解決方案，提供備份、恢復、磁碟克隆及實時網路保護功能，適用於多種設備和平台。
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard（以前稱為「Retruster」）是唯一一款由人工智慧驅動的反網路釣魚解決方案，可針對您的組織可能收到的實際網路釣魚電子郵件提供情境和即時的安全培訓。我們將解決方案與沉浸式安全培訓計劃相結合，提供持續更新、相關且高度吸引人的內容，這些內容專門用於改變員工行為並在整個企業內促進強大的安全文化。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款網絡安全應用，專注於阻止電子郵件攻擊，包括網絡釣魚和勒索病毒，提供靈活的部署選項和智能檢測功能。
Valimail
valimail.com
Valimail 是 DMARC 即服務的全球領導者，也是託管 DMARC 的發明者。該公司的雲端原生產品透過驗證發送者身分來阻止假冒攻擊並保護品牌。憑藉業界領先的專利技術，Valimail 為各種類型和各種規模的企業解鎖 DMARC 強制執行，將強制執行成功率從低於 25% 提高到超過 95%。作為唯一獲得FedRAMP 認證的平台以及經過審查的Microsoft 365 環境和Twilio SendGrid 的DMARC 合作夥伴，Valimail 還在每個關鍵電子郵件身份驗證標準機構中佔據領導地位，致力於提高電子郵件生態系統的信任和安全性。欲了解更多信息，請訪問 www.valimail.com。
Coro
coro.net
Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。
Guardz
guardz.com
Guardz是一個網絡安全解決方案，幫助託管服務提供商保護客戶免受數字威脅，通過AI自動化檢測和響應。
Skysnag
skysnag.com
使用唯一的自主執行 DMARC 自動化軟體，保護您的組織免受電子郵件假冒，並提高電子郵件的送達率。了解電子郵件寄件者不可見的健康狀況，並繞過所有電子郵件身分驗證協定問題。也適用於希望在最短的時間內實現 DMARC 合規性的 MSP、服務提供者。
Trustifi
trustifi.com
Trustifi 是一家網路安全公司，提供在軟體即服務平台上提供的解決方案。 Trustifi 憑藉最易於使用和部署的電子郵件安全產品引領市場，該產品由單一供應商提供入站和出站電子郵件安全。對於任何組織（除了員工之外）來說，最有價值的資產是電子郵件中包含的數據，Trustifi 的主要目標是保護客戶的數據、聲譽和品牌免受與電子郵件相關的所有威脅。透過 Trustifi 的入站防護、資料遺失防護、帳戶接管保護和電子郵件加密，客戶始終領先攻擊者一步。 www.trustifi.com
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion 是一種新型網路安全平台，適用於中小型企業 (SMB) 以及支援它們的託管服務供應商 (MSP)。保護整個公司安全的單一平台。 Bastion 保護員工、電子郵件、資料和雲端應用程式免受不斷變化的數位威脅。透過提供一套滿足預算、安全性和安心要求的安全模組，Bastion 幫助中小型企業抵禦網路釣魚、勒索軟體攻擊、資料遺失和用戶疏忽。
Mailinblack
mailinblack.com
使用法國領先的電子郵件保護解決方案保護您的企業和員工免受威脅。 Mailinblack 技術結合了人工智慧和人類智能，20 多年來已獲得公司、衛生機構和公共機構的認可。加入我們的 14,000 名客戶，除了世界一流的支援服務外，他們還可以受益於適合其組織的有效且可升級的解決方案。
GreatHorn
greathorn.com
由機器學習和自動回應功能提供支持，針對針對性電子郵件攻擊提供全面的投遞後保護。