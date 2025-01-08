雲端電子郵件安全解決方案 - 最受歡迎的應用程式 - 甘比亞

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雲端電子郵件安全解決方案是電子郵件平台，旨在防止網路釣魚詐騙，欺騙用戶洩露敏感資訊。這些由雲端電子郵件安全提供者管理的平台也會在包含惡意網站或惡意軟體連結的電子郵件到達使用者之前對其進行封鎖。企業依靠雲端電子郵件安全解決方案來防止資料外洩、保護特權資訊並透過阻止惡意軟體和其他線上威脅來增強端點安全性。 這些工具是從安全電子郵件閘道市場發展而來的，因為數位轉型減少了對本地電子郵件安全解決方案的需求。雖然與電子郵件反垃圾郵件軟體和電子郵件加密工具有一些重疊，但雲端電子郵件安全解決方案更加全面，通常包含多種功能，這些功能也可以透過基於雲端的選項和本地選項提供。
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Acronis
acronis.com
Acronis Cyber Protect 為整個環境提供網路威脅的強大保護、無與倫比的備份和復原功能以及透過單一管理平台簡化的管理和可見性。 Acronis Cyber Protect 的主要功能包括： · 網路威脅防護：使用人工智慧(AI) 和機器學習(ML)，主動保護資料、應用程式和系統免受進階網路攻擊，包括勒索軟體和其他形式的惡意軟體. · 快速恢復：減少對中央 IT 支援的依賴，使用戶能夠啟動分散式端點的一鍵恢復，包括實體工作負載的裸機恢復。 · 降低整體擁有成本：廣泛的多代作業系統支援可實現供應商整合，同時確保全面的保護。 · 簡化管理：集中管理包括本地自治以及與現有第三方工具的無縫集成，以提供備份和恢復操作的統一視圖以及廣泛的多代作業系統支援。 · 資料主權：透過使用 Acronis 廣泛的全球資料中心網絡，使用者可以確保合規性並掌握區域資料主權法律，讓使用者高枕無憂並遵守法規。
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection 是市場上唯一涵蓋Microsoft 365 安全性、合規性和備份各個方面的解決方案。垃圾郵件、病毒、網路釣魚和勒索軟體；加上電子郵件簽名和免責聲明。您還可以受益於高級威脅防護(ATP)，以保護您的用戶免受最複雜的電子郵件攻擊，自動電子郵件連續性以防止意外停機，以及合法合規的電子郵件歸檔以確保所有電子郵件的安全和可搜尋。您甚至可以選擇備份和還原郵件信箱、Teams、OneDrive 和 SharePoint 中的端點和 Microsoft 365 資料。 365 Total Protection 與 Microsoft 365 的客製化整合簡化了您的整個體驗：從註冊到設置，再到功能和使用者管理。其中央控制台完美融合了資料隱私和易用性，使您能夠做得更多、更少擔心。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位於加州桑尼維爾的美國企業安全公司，為入站電子郵件安全、出站資料遺失防護、社交媒體、行動裝置、數位風險、電子郵件加密、電子發現和電子郵件提供軟體即服務和產品歸檔。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast 的 AI 驅動的高級電子郵件安全可阻止最危險的電子郵件攻擊，從網路釣魚和勒索軟體到社會工程、支付詐欺和冒充。透過 Mimecast 的高級電子郵件安全性，您可以獲得： - 業界最佳的保護：透過人工智慧驅動的業界領先偵測來阻止基於電子郵件的威脅，受到超過 42,000 名客戶的信賴。 - 部署彈性：選擇您的部署選項 - 使用或不使用網關提供電子郵件安全性。 - 人工智慧驅動的世界級檢測：利用人工智慧、機器學習和社交圖譜的力量，使安全變得更加智慧並賦予員工權力。
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard（以前稱為「Retruster」）是唯一一款由人工智慧驅動的反網路釣魚解決方案，可針對您的組織可能收到的實際網路釣魚電子郵件提供情境和即時的安全培訓。我們將解決方案與沉浸式安全培訓計劃相結合，提供持續更新、相關且高度吸引人的內容，這些內容專門用於改變員工行為並在整個企業內促進強大的安全文化。
Guardz
guardz.com
Guardz 是一款領先的統一網路安全解決方案，專為託管服務供應商(MSP) 設計，使他們能夠利用人工智慧和多層方法來打擊網路釣魚、勒索軟體攻擊、資料遺失和用戶風險，從而保護客戶免受不斷變化的數位威脅。我們的技術透過在單一管理平台中自動執行跨用戶資料、裝置、電子郵件和雲端目錄的偵測和回應流程來簡化網路安全。在 Guardz，我們致力於讓您安心並實現業務連續性。將頂級網路安全技術與深厚的保險專業知識相結合，確保您的安全措施持續監控、管理和最佳化。
Coro
coro.net
Coro 是一種新型態網路安全平台。保護整個公司安全的單一平台。使用 Coro 時，您可以保護電子郵件、資料、端點設備、雲端應用程序，甚至用戶活動。有了 Coro，每個人都可以成為網路安全專家。 Coro 只需幾分鐘即可掌握，旨在將網路安全性從您的待辦事項清單中刪除。 Coro 由人工智慧提供支持，可以為您完成工作。我們的人工智慧可以修復 95% 的威脅，其餘的威脅您可以使用 Coro 獨特的一鍵解決來處理。 Coro 相信，無論您的規模如何，您都有權獲得企業級網路安全。獲得您從未見過的網路安全。今天試試科羅。
Mailinblack
mailinblack.com
使用法國領先的電子郵件保護解決方案保護您的企業和員工免受威脅。 Mailinblack 技術結合了人工智慧和人類智能，20 多年來已獲得公司、衛生機構和公共機構的認可。加入我們的 14,000 名客戶，除了世界一流的支援服務外，他們還可以受益於適合其組織的有效且可升級的解決方案。
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion 是一種新型網路安全平台，適用於中小型企業 (SMB) 以及支援它們的託管服務供應商 (MSP)。保護整個公司安全的單一平台。 Bastion 保護員工、電子郵件、資料和雲端應用程式免受不斷變化的數位威脅。透過提供一套滿足預算、安全性和安心要求的安全模組，Bastion 幫助中小型企業抵禦網路釣魚、勒索軟體攻擊、資料遺失和用戶疏忽。
GreatHorn
greathorn.com
由機器學習和自動回應功能提供支持，針對針對性電子郵件攻擊提供全面的投遞後保護。
Trustifi
trustifi.com
Trustifi 是一家網路安全公司，提供在軟體即服務平台上提供的解決方案。 Trustifi 憑藉最易於使用和部署的電子郵件安全產品引領市場，該產品由單一供應商提供入站和出站電子郵件安全。對於任何組織（除了員工之外）來說，最有價值的資產是電子郵件中包含的數據，Trustifi 的主要目標是保護客戶的數據、聲譽和品牌免受與電子郵件相關的所有威脅。透過 Trustifi 的入站防護、資料遺失防護、帳戶接管保護和電子郵件加密，客戶始終領先攻擊者一步。 www.trustifi.com
Skysnag
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使用唯一的自主執行 DMARC 自動化軟體，保護您的組織免受電子郵件假冒，並提高電子郵件的送達率。了解電子郵件寄件者不可見的健康狀況，並繞過所有電子郵件身分驗證協定問題。也適用於希望在最短的時間內實現 DMARC 合規性的 MSP、服務提供者。
Valimail
valimail.com
Valimail 是 DMARC 即服務的全球領導者，也是託管 DMARC 的發明者。該公司的雲端原生產品透過驗證發送者身分來阻止假冒攻擊並保護品牌。憑藉業界領先的專利技術，Valimail 為各種類型和各種規模的企業解鎖 DMARC 強制執行，將強制執行成功率從低於 25% 提高到超過 95%。作為唯一獲得FedRAMP 認證的平台以及經過審查的Microsoft 365 環境和Twilio SendGrid 的DMARC 合作夥伴，Valimail 還在每個關鍵電子郵件身份驗證標準機構中佔據領導地位，致力於提高電子郵件生態系統的信任和安全性。欲了解更多信息，請訪問 www.valimail.com。