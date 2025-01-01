雲端邊緣安全軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端邊緣安全解決方案為企業提供基於雲端的方法來安全地存取互聯網、雲端應用程式和企業網路。這些解決方案利用 SD-WAN 技術，將軟體定義的網路與廣域網路整合在一起，使它們能夠在任何位置進行操作，同時整合安全功能以保護所有網路活動。 透過結合安全 Web 閘道 (SWG)、雲端存取安全代理程式 (CASB) 和 Web 應用程式防火牆 (WAF) 等傳統工具的安全功能，公司可以簡化安全管理。這種方法讓企業和安全團隊集中了解安全策略、活動和風險，從而消除使用者與多個工具互動或進行重複身份驗證過程的需要。統一安全解決方案旨在提供跨複雜混合環境的全面可見性，從而簡化管理員的工作。使用單一工具，他們可以對所有使用者活動和網路流量進行分類、管理和監控，而不會影響最終使用者體驗。 雖然雲端邊緣安全工具與 CASB、WAF 和 SWG 等傳統技術之間存在一些重疊，但後者通常會獨立運行，並且無法在混合環境中提供相同程度的可見性和可訪問性。最具可比性的替代方案是軟體定義邊界 (SDP)，它提供統一的網路安全，但不提供對基於雲端的應用程式、網路和 Web 瀏覽器的整合存取。
提議新的應用程式
Fastly
fastly.com
Fastly是一個雲計算服務平台，提供內容交付網路、雲安全及邊緣計算解決方案，旨在優化網站性能與安全性。
Twingate
twingate.com
Twingate是一款安全的遠端訪問解決方案，允許用戶安全地訪問內部應用程序與資源，無需傳統VPN。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
Axis Security
axissecurity.com
Axis Security是一個雲端安全平台，提供基於零信任的應用程序和服務遠程訪問，減少對VPN的依賴。
Netskope
netskope.com
Netskope是一個雲安全平台，提供對雲應用程序和數據的監控及管理，支持零信任和數據保護功能。
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
思科傘是一個雲原生的安全解決方案，透過DNS層安全和其他技術保護網絡免受網絡威脅，減少惡意軟件感染並提供應用可見性。
Webscale
webscale.com
Webscale是一個雲端平台，提供安全、高效能及自動化的解決方案，支持多雲環境下的電子商務基礎設施管理。