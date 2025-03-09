雲端邊緣安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端邊緣安全解決方案為企業提供基於雲端的方法來安全地存取互聯網、雲端應用程式和企業網路。這些解決方案利用 SD-WAN 技術，將軟體定義的網路與廣域網路整合在一起，使它們能夠在任何位置進行操作，同時整合安全功能以保護所有網路活動。 透過結合安全 Web 閘道 (SWG)、雲端存取安全代理程式 (CASB) 和 Web 應用程式防火牆 (WAF) 等傳統工具的安全功能，公司可以簡化安全管理。這種方法讓企業和安全團隊集中了解安全策略、活動和風險，從而消除使用者與多個工具互動或進行重複身份驗證過程的需要。統一安全解決方案旨在提供跨複雜混合環境的全面可見性，從而簡化管理員的工作。使用單一工具，他們可以對所有使用者活動和網路流量進行分類、管理和監控，而不會影響最終使用者體驗。 雖然雲端邊緣安全工具與 CASB、WAF 和 SWG 等傳統技術之間存在一些重疊，但後者通常會獨立運行，並且無法在混合環境中提供相同程度的可見性和可訪問性。最具可比性的替代方案是軟體定義邊界 (SDP)，它提供統一的網路安全，但不提供對基於雲端的應用程式、網路和 Web 瀏覽器的整合存取。
提議新的應用程式
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
Fastly
fastly.com
Fastly是一個雲計算服務平台，提供內容交付網路、雲安全及邊緣計算解決方案，旨在優化網站性能與安全性。
Netskope
netskope.com
Netskope是一個雲安全平台，提供對雲應用程序和數據的監控及管理，支持零信任和數據保護功能。
Webscale
webscale.com
概述 Webscale 是現代商業的雲端平台，為全球品牌提供安全性、可擴展性、效能和自動化。 Webscale SaaS 平台利用自動化和 DevOps 協定來簡化多雲環境中基礎架構的部署、管理和維護，包括 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure。 Webscale 為十二個國家和八家財富1000 強企業的數千個B2C、B2B 和B2E 電子商務店面提供支持，並在加利福尼亞州聖克拉拉、科羅拉多州博爾德、德克薩斯州聖安東尼奧、印度班加羅爾和英國倫敦設有辦事處。
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella 透過在單一雲端原生解決方案中提供一組整合功能，簡化了網路安全性和合規性。其結合了 DNS 層安全性、安全性 Web 閘道、CASB 等，可提供讓客戶滿意的端對端體驗。 Umbrella 每天處理超過 6000 億個網路要求，並利用 Cisco Talos 中全球最大的網路威脅情報團隊，多次獲得 AV-TEST 安全效能排名第一。無論您是需要加強目前的安全堆疊還是想要過渡到更基於 SASE 的架構，Umbrella 都能讓您自信地實現當今的雲端安全目標並擁抱明天的機會。
Twingate
twingate.com
Twingate是一款安全的遠端訪問解決方案，允許用戶安全地訪問內部應用程序與資源，無需傳統VPN。
Axis Security
axissecurity.com
Axis Security是一個雲端安全平台，提供基於零信任的應用程序和服務遠程訪問，減少對VPN的依賴。