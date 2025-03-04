雲端邊緣安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 坦尚尼亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端邊緣安全解決方案為企業提供基於雲端的方法來安全地存取互聯網、雲端應用程式和企業網路。這些解決方案利用 SD-WAN 技術，將軟體定義的網路與廣域網路整合在一起，使它們能夠在任何位置進行操作，同時整合安全功能以保護所有網路活動。 透過結合安全 Web 閘道 (SWG)、雲端存取安全代理程式 (CASB) 和 Web 應用程式防火牆 (WAF) 等傳統工具的安全功能，公司可以簡化安全管理。這種方法讓企業和安全團隊集中了解安全策略、活動和風險，從而消除使用者與多個工具互動或進行重複身份驗證過程的需要。統一安全解決方案旨在提供跨複雜混合環境的全面可見性，從而簡化管理員的工作。使用單一工具，他們可以對所有使用者活動和網路流量進行分類、管理和監控，而不會影響最終使用者體驗。 雖然雲端邊緣安全工具與 CASB、WAF 和 SWG 等傳統技術之間存在一些重疊，但後者通常會獨立運行，並且無法在混合環境中提供相同程度的可見性和可訪問性。最具可比性的替代方案是軟體定義邊界 (SDP)，它提供統一的網路安全，但不提供對基於雲端的應用程式、網路和 Web 瀏覽器的整合存取。
提議新的應用程式
Akamai
akamai.com
Akamai是領先的內容交付網絡（CDN）和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗。 關鍵功能： *內容交付：Akamai加速了Web內容和應用程序的交付，以確保全球用戶的快速可靠訪問。 *安全解決方案：該平台提供了強大的安全功能，包括DDOS保護和Web應用程序防火牆，以保護在線威脅。 *邊緣計算：Akamai利用邊緣計算來處理更接近用戶的數據，從而提高性能並減少延遲。 *可伸縮性：企業可以使用Akamai的靈活解決方案來輕鬆擴展其在線操作，適合不同需求。
Fastly
fastly.com
迅速是美國雲計算服務提供商。它將其網絡描述為邊緣雲平台，該平台旨在幫助開發人員將其核心雲基礎架構擴展到網絡邊緣，更接近用戶。快捷的邊緣雲平台包括其內容交付網絡（CDN），圖像優化，視頻和流，雲安全和負載平衡服務。迅速的雲安全服務包括拒絕服務攻擊保護，緩解機器人和Web應用程序防火牆。快速的Web應用程序FireWall使用開放的Web應用程序安全項目ModSecurity Core規則與其自己的規則集一起設置。 快捷的平台建在清漆之上。
Netskope
netskope.com
Netskope 是全球 SASE 領導者，可協助組織應用零信任原則和 AI/ML 創新來保護資料並防禦網路威脅。 Netskope 平台快速且易於使用，為隨時隨地的人員、設備和資料提供最佳化的存取和即時安全性。 Netskope 幫助客戶降低風險、提高效能並獲得對任何雲端、Web 和私有應用程式活動的無與倫比的可見性。成千上萬的客戶信任 Netskope 及其強大的 NewEdge 網路來應對不斷變化的威脅、新風險、技術轉變、組織和網路變化以及新的監管要求。
Webscale
webscale.com
概述 Webscale 是現代商業的雲端平台，為全球品牌提供安全性、可擴展性、效能和自動化。 Webscale SaaS 平台利用自動化和 DevOps 協定來簡化多雲環境中基礎架構的部署、管理和維護，包括 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure。 Webscale 為十二個國家和八家財富1000 強企業的數千個B2C、B2B 和B2E 電子商務店面提供支持，並在加利福尼亞州聖克拉拉、科羅拉多州博爾德、德克薩斯州聖安東尼奧、印度班加羅爾和英國倫敦設有辦事處。
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
Cisco Umbrella 透過在單一雲端原生解決方案中提供一組整合功能，簡化了網路安全性和合規性。其結合了 DNS 層安全性、安全性 Web 閘道、CASB 等，可提供讓客戶滿意的端對端體驗。 Umbrella 每天處理超過 6000 億個網路要求，並利用 Cisco Talos 中全球最大的網路威脅情報團隊，多次獲得 AV-TEST 安全效能排名第一。無論您是需要加強目前的安全堆疊還是想要過渡到更基於 SASE 的架構，Umbrella 都能讓您自信地實現當今的雲端安全目標並擁抱明天的機會。
Twingate
twingate.com
Twingate 是一種安全的遠端存取解決方案，適用於組織的私人應用程式、資料和環境，無論它們是在本地還是在雲端。它旨在讓 DevOps 團隊、IT/基礎設施團隊和最終用戶的生活變得更輕鬆，它取代了過時的業務 VPN，這些 VPN 並不是為應對當今的世界而構建的。
Axis Security
axissecurity.com
Atmos 是由 Axis 提供支援的現代化安全服務邊緣 (SSE) 平台。 Atmos 將使用者安全地連接到完成工作所需的業務資源，無論應用程式、裝置或位置如何。該平台巧妙地將 ZTNA、SWG、CASB 和數位體驗監控整合到一個雲端交付平台中，並透過一個易於使用的管理平台來管理這一切。 Atmos 平台擁有超過350 個跨Amazon Web Services Global Accelerator、Google Cloud Platform 和Oracle 網路運行的雲端邊緣，可協助安全、網路和IT 領導者使員工、合作夥伴和客戶能夠安全地存取業務數據，而不會其他遇到網路陷阱所有零信任服務都面臨以中心為中心的解決方案或應用程式限制。 Atmos 採用內聯方式，支援所有連接埠和協議，同時檢查所有流量。借助代理和無代理支持，Atmos 根據身份和策略代理一系列外科手術式、一對一、最低權限的連接，並執行重要的最終用戶體驗監控以追蹤連接（逐跳）並授權 IT 部門查明問題。體驗與 Axis Atmos 協調工作。