雲端邊緣安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿爾及利亞 最受歡迎 最近新增

雲端邊緣安全解決方案為企業提供基於雲端的方法來安全地存取互聯網、雲端應用程式和企業網路。這些解決方案利用 SD-WAN 技術，將軟體定義的網路與廣域網路整合在一起，使它們能夠在任何位置進行操作，同時整合安全功能以保護所有網路活動。 透過結合安全 Web 閘道 (SWG)、雲端存取安全代理程式 (CASB) 和 Web 應用程式防火牆 (WAF) 等傳統工具的安全功能，公司可以簡化安全管理。這種方法讓企業和安全團隊集中了解安全策略、活動和風險，從而消除使用者與多個工具互動或進行重複身份驗證過程的需要。統一安全解決方案旨在提供跨複雜混合環境的全面可見性，從而簡化管理員的工作。使用單一工具，他們可以對所有使用者活動和網路流量進行分類、管理和監控，而不會影響最終使用者體驗。 雖然雲端邊緣安全工具與 CASB、WAF 和 SWG 等傳統技術之間存在一些重疊，但後者通常會獨立運行，並且無法在混合環境中提供相同程度的可見性和可訪問性。最具可比性的替代方案是軟體定義邊界 (SDP)，它提供統一的網路安全，但不提供對基於雲端的應用程式、網路和 Web 瀏覽器的整合存取。