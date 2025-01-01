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雲端偵測與回應 (CDR) 軟體
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雲端偵測與回應 (CDR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

雲端偵測和回應 (CDR) 軟體透過自動執行威脅來偵測和回應，為雲端環境提供全面的安全性。該技術可確保公司全面了解其雲端系統，並包括解決跨雲端應用程式 (SaaS) 和基礎架構 (IaaS) 的威脅和攻擊的機制。透過分析事件日誌並從攻擊中提取見解，CDR 可協助安全團隊增強整體安全態勢。 雖然 CDR 軟體與端點偵測和回應 (EDR)、擴展偵測和回應 (XDR) 以及網路偵測和回應 (NDR) 等其他威脅偵測和回應解決方案共享功能，但它的重點仍然不同。 EDR 針對系統端點的活動監控，NDR 致力於保護網路環境。 XDR 範圍更廣，可監控網路、端點、雲端服務和虛擬環境。相較之下，CDR 僅致力於監控和保護整個雲端環境。

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