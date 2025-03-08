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雲端偵測和回應 (CDR) 軟體透過自動執行威脅來偵測和回應，為雲端環境提供全面的安全性。該技術可確保公司全面了解其雲端系統，並包括解決跨雲端應用程式 (SaaS) 和基礎架構 (IaaS) 的威脅和攻擊的機制。透過分析事件日誌並從攻擊中提取見解，CDR 可協助安全團隊增強整體安全態勢。 雖然 CDR 軟體與端點偵測和回應 (EDR)、擴展偵測和回應 (XDR) 以及網路偵測和回應 (NDR) 等其他威脅偵測和回應解決方案共享功能，但它的重點仍然不同。 EDR 針對系統端點的活動監控，NDR 致力於保護網路環境。 XDR 範圍更廣，可監控網路、端點、雲端服務和虛擬環境。相較之下，CDR 僅致力於監控和保護整個雲端環境。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop 是企業值得信賴的網路安全合作夥伴，可揭示網路風險並增強業務彈性。用於網路偵測和回應以及網路效能管理的 ExtraHop RevealX 平台獨特地提供組織所需的即時可見性和無與倫比的解密功能，以暴露其他工具無法發現的網路風險和效能問題。當組織透過 ExtraHop 獲得完全的網路透明度時，他們可以更聰明地進行調查、更快地阻止威脅並保持營運運作。 RevealX 在本地或雲端部署。它解決了以下用例： - 勒索軟體 - 零信任 - 軟體供應鏈攻擊 - 橫向移動和 C2 通訊 - 安全衛生 - 網路和應用程式效能管理 - IDS - 取證等 我們的一些優勢： 持續和按需 PCAP ：完整的資料包處理優於NetFlow，並產生更高品質的檢測。跨各種協定（包括 SSL/TLS、MS-RPC、WinRM 和 SMBv3）的策略解密可讓您更了解隱藏在加密流量中的早期威脅，因為它們試圖在您的網路中橫向移動。協定涵蓋範圍：RevealX 可解碼 70 多種網路協定。雲端規模機器學習：而不是依賴有限的
Orca Security
orca.security
Orca 雲端安全平台可識別、確定優先順序並修復跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里雲和 Oracle 雲端的雲端資產中工作負載、配置和身分中的風險和合規性問題。 Orca 在單一平台上提供業界最全面的雲端安全解決方案，無需部署和維護多點解決方案。 Orca 採用無代理優先，使用 Orca 的專利 SideScanning™ 技術在幾分鐘內連接到您的環境，該技術無需代理即可提供對您的雲端環境的深入而廣泛的可見性。此外，Orca 可以與第三方代理集成，以實現運行時可見性並保護關鍵工作負載。 Orca 處於利用生成式 AI 簡化調查和加速修復的前沿 - 降低所需的技能水平並節省雲端安全、DevOps 和開發團隊的時間和精力，同時顯著改善安全結果。作為雲端原生應用程式保護平台(CNAPP)，Orca 將許多單點解決方案整合到一個平台中，包括：CSPM、CWPP、CIEM、漏洞管理、容器和Kubernetes 安全性、DSPM、API 安全性、CDR、多雲合規性、左移安全性與 AI-SPM。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家領先的公有雲身分和存取管理解決方案供應商。 Sonrai Security 的使命是讓各種規模的企業能夠安全、自信地進行創新，為在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上運行的公司提供身分、存取和權限安全。該公司以開創雲端權限防火牆而聞名，支援一鍵最小權限，同時支援開發人員不間斷的存取需求。 Sonrai Security 受到各行業領先公司的信賴，致力於推動雲端安全領域的創新和卓越。該公司受到雲端運營、開發和安全團隊的信任。雲端權限防火牆會刪除所有未使用的敏感權限、隔離未使用的身份並停用未使用的服務和區域 - 所有這些都只需一鍵完成。對業務的干擾為零，因為使用敏感權限的所有身分都會保留其存取權限，並且任何新的存取權限都是透過自動化的chatops工作流程無縫授予的。 SecOps 團隊實現最小權限所需的時間減少了 97%，攻擊面減少了 92%。達到平台範圍的最低權限後，Sonrai CIEM+ 解決方案會發現有毒的權限組合，並透過自動或詳細的修復來關閉它們創建的意外攻擊路徑。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我們的 CNAPP 平台，超過 700 家企業客戶使用該平台來解決企業規模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等問題。我們的平台涵蓋預防、偵測和回應，因此客戶可以自信地保護容器、Kubernetes、主機/伺服器和雲端服務。 Sysdig 提供跨多個雲端的大規模即時可見性，消除安全盲點。我們利用運行時的情報來確定警報的優先級，以便團隊可以專注於高影響力的安全事件並提高效率。透過了解回應流程的整個源頭並提出指導性修復建議，客戶既可以修復生產中的問題，又不會浪費時間，還可以即時偵測和回應威脅。透過 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻擊速度提高 10 倍 - 漏洞減少高達 95% - 即時偵測風險變化 - 在 2 分鐘內縮小權限差距 Sysdig。確保每一秒的安全。
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