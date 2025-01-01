雲端偵測與回應 (CDR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

雲端偵測和回應 (CDR) 軟體透過自動執行威脅來偵測和回應，為雲端環境提供全面的安全性。該技術可確保公司全面了解其雲端系統，並包括解決跨雲端應用程式 (SaaS) 和基礎架構 (IaaS) 的威脅和攻擊的機制。透過分析事件日誌並從攻擊中提取見解，CDR 可協助安全團隊增強整體安全態勢。 雖然 CDR 軟體與端點偵測和回應 (EDR)、擴展偵測和回應 (XDR) 以及網路偵測和回應 (NDR) 等其他威脅偵測和回應解決方案共享功能，但它的重點仍然不同。 EDR 針對系統端點的活動監控，NDR 致力於保護網路環境。 XDR 範圍更廣，可監控網路、端點、雲端服務和虛擬環境。相較之下，CDR 僅致力於監控和保護整個雲端環境。
提議新的應用程式
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop是一個網絡分析平台，提供網絡檢測、性能管理和安全威脅檢測，幫助組織監控和保護其網絡環境。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig是一個雲安全平台，提供實時監控及保護，旨在管理雲資源，檢測潛在威脅和脆弱性，支持合規性與風險管理。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai安全是一個雲身份和訪問管理平台，旨在保護雲環境中的數據，提供風險分析、訪問管理及脆弱性掃描。
Orca Security
orca.security
Orca Security是一個雲安全平台，無代理地檢測風險，管理漏洞，並支持合規性管理，提供雲環境的全面可見性和保護。
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