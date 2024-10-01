雲端偵測與回應 (CDR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 多明尼加共和國

ExtraHop

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ExtraHop 是企業值得信賴的網路安全合作夥伴，可揭示網路風險並增強業務彈性。用於網路偵測和回應以及網路效能管理的 ExtraHop RevealX 平台獨特地提供組織所需的即時可見性和無與倫比的解​​密功能，以暴露其他工具無法發現的網路風險和效能問題。當組織透過 ExtraHop 獲得完全的網路透明度時，他們可以更聰明地進行調查、更快地阻止威脅並保持營運運作。 RevealX 在本地或雲端部署。它解決了以下用例： - 勒索軟體 - 零信任 - 軟體供應鏈攻擊 - 橫向移動和 C2 通訊 - 安全衛生 - 網路和應用程式效能管理 - IDS - 取證等 我們的一些優勢： 持續和按需 PCA...