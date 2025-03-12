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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端資料安全軟體用於保護儲存在雲端服務或基於雲端的應用程式中的資訊。這些工具透過執行與雲端存取控制和儲存相關的策略來增強資料安全性。組織使用它們來實施安全措施、監控存取並保護雲端應用程式內及其傳輸過程中的資料。管理員可以監督治理、設定權限並追蹤應用程式的存取方式。此外，許多雲端安全解決方案還提供加密和資料遺失防護功能，為儲存在雲端中的文件和資料提供額外的保護。
提議新的應用程式
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一種管理工具，幫助組織控制對應用程序的訪問，定義策略並強制執行設備健康檢查。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一個安全合規管理平台，簡化合規流程，自動化證據和審核，支持多種安全標準，幫助企業降低風險。
Virtru
virtru.com
Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一個多維雲安全平台，能主動檢測和減輕雲配置錯誤與弱點，優化權限政策並持續監控。
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup 是一款安全易用的備份應用程式，可用於 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等雲端應用，提供數據快照和恢復功能，並遵循GDPR規範。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
Guardz
guardz.com
Guardz是一個網絡安全解決方案，幫助託管服務提供商保護客戶免受數字威脅，通過AI自動化檢測和響應。
Coro
coro.net
Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。
Rewind
rewind.com
Rewind是一款數據備份解決方案，幫助企業保護SaaS和雲端數據，支持多個平台並提供自動備份和數據恢復功能。
Dig
dig.security
DIG應用程序提供數據保護與管理工具，支持數據發現、分類和加密，並能與多種數據源集成以增強安全性和合規性。
Druva
druva.com
Druva是一個雲端數據保護平台，提供備份和恢復服務，簡化數據管理，並增強數據安全性。它支持多種雲服務和應用的集成。
Open Raven
openraven.com
Open Raven 是一款數據安全管理應用，幫助安全團隊在雲端基礎設施中定位及保護敏感數據，防止資料洩漏及合規事件發生。
nOps
nops.io
nOps是一個AWS雲優化平台，幫助用戶有效管理雲資源成本和使用，自動化承諾管理，確保最佳定價和利用率。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity是一個數據保護平台，幫助組織有效管理與保護敏感數據，確保數據隱私和遵守監管標準。
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI是一款雲原生的數據洩漏防護工具，旨在檢測和防止Zendesk中的敏感信息外洩，並支持多種應用程式集成。
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze 提供無代理的數據安全評估和風險優先級設定，幫助企業理解和管理雲端數據安全風險及合規性。
Satori
satoricyber.com
Satori是一個數據安全平台，可幫助數據團隊管理數據訪問和保護敏感數據，確保符合安全和合規要求。
Arpio
arpio.io
Arpio 是專為 AWS 設計的災難恢復平台，自動複製整個雲端環境，提供完整保護與即時恢復。支援多帳戶備份與跨區域複製。
Redstor
redstor.com
Redstor是一個雲備份解決方案，專門用於從Google Workspace中備份和恢復關鍵數據，確保數據安全和合規性。
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