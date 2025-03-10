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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端資料安全軟體用於保護儲存在雲端服務或基於雲端的應用程式中的資訊。這些工具透過執行與雲端存取控制和儲存相關的策略來增強資料安全性。組織使用它們來實施安全措施、監控存取並保護雲端應用程式內及其傳輸過程中的資料。管理員可以監督治理、設定權限並追蹤應用程式的存取方式。此外，許多雲端安全解決方案還提供加密和資料遺失防護功能，為儲存在雲端中的文件和資料提供額外的保護。
提議新的應用程式
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一種管理工具，幫助組織控制對應用程序的訪問，定義策略並強制執行設備健康檢查。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一個安全合規管理平台，簡化合規流程，自動化證據和審核，支持多種安全標準，幫助企業降低風險。
Virtru
virtru.com
Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup 是一款安全易用的備份應用程式，可用於 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等雲端應用，提供數據快照和恢復功能，並遵循GDPR規範。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一個多維雲安全平台，能主動檢測和減輕雲配置錯誤與弱點，優化權限政策並持續監控。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
Guardz
guardz.com
Guardz是一個網絡安全解決方案，幫助託管服務提供商保護客戶免受數字威脅，通過AI自動化檢測和響應。
Coro
coro.net
Coro是一個網絡安全平台，提供全面的保護，涵蓋電子郵件、數據、端點設備和雲應用，並利用AI自動化安全管理。
Rewind
rewind.com
Rewind是一款數據備份解決方案，幫助企業保護SaaS和雲端數據，支持多個平台並提供自動備份和數據恢復功能。
Dig
dig.security
DIG應用程序提供數據保護與管理工具，支持數據發現、分類和加密，並能與多種數據源集成以增強安全性和合規性。
Druva
druva.com
Druva是一個雲端數據保護平台，提供備份和恢復服務，簡化數據管理，並增強數據安全性。它支持多種雲服務和應用的集成。
Open Raven
openraven.com
Open Raven 是一款數據安全管理應用，幫助安全團隊在雲端基礎設施中定位及保護敏感數據，防止資料洩漏及合規事件發生。
nOps
nops.io
nOps是一個AWS雲優化平台，幫助用戶有效管理雲資源成本和使用，自動化承諾管理，確保最佳定價和利用率。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity是一個數據保護平台，幫助組織有效管理與保護敏感數據，確保數據隱私和遵守監管標準。
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI是一款雲原生的數據洩漏防護工具，旨在檢測和防止Zendesk中的敏感信息外洩，並支持多種應用程式集成。
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze 透過其無代理評估、資料發現、人工智慧驅動的風險優先順序以及全面且可操作的補救見解，幫助企業了解其雲端資料存在的全方位風險。 Normalyze 採用資料優先的安全方法。 Normalyze 是資料安全態勢管理 (DSPM) 的先驅，協助企業跨越 SaaS、PaaS、公有雲或多雲、本地和混合式環境保護資料。 借助 Normalyze，安全和資料團隊可以提高整體安全性和合規性工作，同時使企業能夠利用其最寶貴的資產：資料。 Normalyze DSPM 平台有助於發現和分類資料儲存、確定重要事項的優先順序、識別有風險和過度的存取、偵測和補救暴露風險，以及改善合規性和稽核流程。 Normalyze 平台的核心是專利的 One-Pass Scanner，它利用人工智慧在不同環境中大規模準確識別和分類有價值的敏感資料。該平台是圍繞就地掃描的架構設計的，因此資料永遠不會離開它所在的位置。這種方法將資料置於 IT 控制之下，支援遵守嚴格的資料保護法規並提高營運效率。掃描結果顯示在多個視覺化中，以幫助團隊優先考慮風險。資料風險導航器顯示可能導致資料外洩或遺失的攻擊路徑。資料存取圖顯示人員和資源如何存取資料。視覺化是即時產生和更新的，提供了客戶基礎設施或環境變更時的可見性。專有的 DataValuator 為資料分配貨幣價值，並透過排名幫助安全和資料團隊評估潛在資料遺失的相對業務影響。 AI 支援的查詢和修復工作流程使 Normalyze 用戶體驗直觀且高效。 透過在一處提供對資料、存取和風險的洞察，IT 團隊可以了解其整體資料安全狀況，並協作制定有效的安全措施和行動計劃。
Satori
satoricyber.com
Satori 是一個資料安全平台，可讓資料團隊幫助使用者快速處理數據，同時滿足安全性和合規性要求。這反過來又可以幫助公司透過數據取勝，並更快地為人工智慧做好準備。 Satori 不斷發現資料庫、湖泊和倉庫中的敏感數據，追蹤數據使用情況並動態應用安全策略。 Satori 的全面 DSP 可以透過單一控制台管理存取、權限、安全性和合規性策略。 Satori 不斷發現資料儲存中的敏感數據，並在應用相關安全策略的同時動態追蹤資料使用。 Satori 使資料團隊能夠在整個組織內擴展有效的資料使用，同時滿足所有資料安全和合規性要求。
Arpio
arpio.io
Arpio 是唯一專為 AWS 建置的災難復原平台。與傳統解決方案不同，Arpio 是為雲端而建構的。它會自動複製您的整個雲端環境（資料、伺服器和基礎架構），以便您在災難發生時獲得完整的保護和立即復原。主要功能： - 整體環境（數據和基礎設施）恢復：與傳統災難恢復工具不同，Arpio 可以識別並複製雲端工作負載運行所需的所有內容- 自動化、動態環境複製：Arpio 了解如何複製整個環境（數據和基礎設施）以及在備用環境中重建它，以便您可以從任何災難中無縫恢復。 - 測試：Arpio 使用自動化功能啟動您的復原環境，同時您的生產環境仍在積極佔用流量 - 勒索軟體復原：Arpio 使用多帳戶協議，這意味著備份儲存在不可變的「掩體」帳戶中。 Arpio 支援所有工作負載的跨區域和跨帳戶複製，並為您的關鍵業務資料和基礎設施提供保管、氣隙保護。 Arpio 支援近 30 項服務中的 105 多個 AWS 資源，並定期新增對新服務的支援。
Redstor
redstor.com
Redstor 是基於雲端的本地和混合資料備份和復原服務的領先供應商，其使命是使資料管理更簡單、更輕鬆、更愉快，提供對所有資料的即時存取- 無論資料儲存在何處，都可以透過單一控制進行即時存取中心。 它幫助全球數千家企業（由國防和政府使用）保護其最有價值的資產之一：數據。它幫助企業遵守 GDPR – 符合最高標準（ISO27001 和 9001 認證），以確保資料的完整性和安全性。 小型企業需要經濟實惠、安全、強大、易於管理的備份和復原解決方案： * 50% 無法承受任何數量的資料遺失 * 大約 80% 的人會因為無法取得資料而遭遇停機 Redstor 的MSP 備份和復原解決方案是多租戶且專為雲端而建置的，可讓您滿足每個使用者的期望，即無論何時需要（本地和雲端）即時存取所需的資料、檔案和操作系統。
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