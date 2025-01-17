雲端資料安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 赫德島及麥唐納群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端資料安全軟體用於保護儲存在雲端服務或基於雲端的應用程式中的資訊。這些工具透過執行與雲端存取控制和儲存相關的策略來增強資料安全性。組織使用它們來實施安全措施、監控存取並保護雲端應用程式內及其傳輸過程中的資料。管理員可以監督治理、設定權限並追蹤應用程式的存取方式。此外，許多雲端安全解決方案還提供加密和資料遺失防護功能，為儲存在雲端中的文件和資料提供額外的保護。
提議新的應用程式
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup 是一款安全且易於使用的備份應用程序，適用於 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等流行雲端應用程式。 使用雲端應用程式來管理您的業務可能非常可怕，因為刪除業務關鍵資訊通常非常容易。透過對雲端資料進行強大、獨立的備份，您可以保護您的團隊免受意外或惡意刪除或其他最壞情況的影響。 主要特點： * 易於使用：與您的雲端應用程式建立連接，我們將處理其他一切事宜。備份的啟動和運行只需 1 分鐘。 * 快照：尋找和下載不同資料類型的快照，例如任務、專案、評論、自訂欄位等。 * 還原：只需點擊幾下即可從備份資料建立副本來還原資料。 * 安全：我們將您的資料儲存在加密檔案中。我們將所有內容儲存在歐盟，並遵守所有 GDPR 法律。
Open Raven
openraven.com
Open Raven 是一家資料安全態勢管理公司，致力於防止外洩、違規和合規事件。對於擁有現代雲端基礎設施的安全團隊來說，要跨雲端定位和保護數百或數千個帳戶、數十億個物件和 PB 數據中的敏感、有毒和暴露的數據，現有工具無法運作。 Open Raven 資料安全平台是一種安全、私密、預算安全的解決方案，可縮小資料可見性差距，並且能夠正常運作。
Normalyze
normalyze.ai
Normalyze 透過其無代理評估、資料發現、人工智慧驅動的風險優先順序以及全面且可操作的補救見解，幫助企業了解其雲端資料存在的全方位風險。 Normalyze 採用資料優先的安全方法。 Normalyze 是資料安全態勢管理 (DSPM) 的先驅，協助企業跨越 SaaS、PaaS、公有雲或多雲、本地和混合式環境保護資料。 借助 Normalyze，安全和資料團隊可以提高整體安全性和合規性工作，同時使企業能夠利用其最寶貴的資產：資料。 Normalyze DSPM 平台有助於發現和分類資料儲存、確定重要事項的優先順序、識別有風險和過度的存取、偵測和補救暴露風險，以及改善合規性和稽核流程。 Normalyze 平台的核心是專利的 One-Pass Scanner，它利用人工智慧在不同環境中大規模準確識別和分類有價值的敏感資料。該平台是圍繞就地掃描的架構設計的，因此資料永遠不會離開它所在的位置。這種方法將資料置於 IT 控制之下，支援遵守嚴格的資料保護法規並提高營運效率。掃描結果顯示在多個視覺化中，以幫助團隊優先考慮風險。資料風險導航器顯示可能導致資料外洩或遺失的攻擊路徑。資料存取圖顯示人員和資源如何存取資料。視覺化是即時產生和更新的，提供了客戶基礎設施或環境變更時的可見性。專有的 DataValuator 為資料分配貨幣價值，並透過排名幫助安全和資料團隊評估潛在資料遺失的相對業務影響。 AI 支援的查詢和修復工作流程使 Normalyze 用戶體驗直觀且高效。 透過在一處提供對資料、存取和風險的洞察，IT 團隊可以了解其整體資料安全狀況，並協作制定有效的安全措施和行動計劃。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity 的資料保護解決方案和產品可以透過受保護的動態資料共享來提高您的業務能力。我們全面的方法使您能夠解鎖您的資料並將其變為現實。無論您的資料存放、移動或使用在何處，包括本地端、雲端以及兩者之間的任何地方，Protegrity 資料保護軟體都能提供最全面的保護。
Satori
satoricyber.com
Satori 是一個資料安全平台，可讓資料團隊幫助使用者快速處理數據，同時滿足安全性和合規性要求。這反過來又可以幫助公司透過數據取勝，並更快地為人工智慧做好準備。 Satori 不斷發現資料庫、湖泊和倉庫中的敏感數據，追蹤數據使用情況並動態應用安全策略。 Satori 的全面 DSP 可以透過單一控制台管理存取、權限、安全性和合規性策略。 Satori 不斷發現資料儲存中的敏感數據，並在應用相關安全策略的同時動態追蹤資料使用。 Satori 使資料團隊能夠在整個組織內擴展有效的資料使用，同時滿足所有資料安全和合規性要求。
Guardz
guardz.com
Guardz 是一款領先的統一網路安全解決方案，專為託管服務供應商(MSP) 設計，使他們能夠利用人工智慧和多層方法來打擊網路釣魚、勒索軟體攻擊、資料遺失和用戶風險，從而保護客戶免受不斷變化的數位威脅。我們的技術透過在單一管理平台中自動執行跨用戶資料、裝置、電子郵件和雲端目錄的偵測和回應流程來簡化網路安全。在 Guardz，我們致力於讓您安心並實現業務連續性。將頂級網路安全技術與深厚的保險專業知識相結合，確保您的安全措施持續監控、管理和最佳化。
Solvo
solvo.cloud
Solvo 是一個多維雲端安全平台，可打破應用程式、身分和資料孤島，主動偵測和緩解雲端錯誤配置和漏洞。 Solvo 的自適應安全方法是基於威脅發現、分析和優先排序的連續循環，然後是最小權限策略最佳化、驗證和監控。免費預約試玩：https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ 免費試用 Solvo 14 天：https://www.solvo.cloud/freetrial/
Coro
coro.net
Coro 是一種新型態網路安全平台。保護整個公司安全的單一平台。使用 Coro 時，您可以保護電子郵件、資料、端點設備、雲端應用程序，甚至用戶活動。有了 Coro，每個人都可以成為網路安全專家。 Coro 只需幾分鐘即可掌握，旨在將網路安全性從您的待辦事項清單中刪除。 Coro 由人工智慧提供支持，可以為您完成工作。我們的人工智慧可以修復 95% 的威脅，其餘的威脅您可以使用 Coro 獨特的一鍵解決來處理。 Coro 相信，無論您的規模如何，您都有權獲得企業級網路安全。獲得您從未見過的網路安全。今天試試科羅。
Nightfall AI
nightfall.ai
Nightfall AI 的 Zendesk DLP 是一款專為防止資料外洩而設計的 AI 原生工具。它旨在降低在 Zendesk 中分享機密、惡意或個人身分內容的風險。 該工具也是雲原生的，被認為準確且易於使用。其核心功能是防止人工智慧應用程式和資料管道中的資料洩露，並且它提供了一項名為「Nightfall’s Firewall for AI」的特殊功能。 它專為各種通訊管道量身定制，包括 SaaS 和電子郵件、瀏覽器和自訂應用程式。此外，它還可以與 Slack、Jira、Confluence、Salesforce、Github 等一系列應用程式整合。 Nightfall AI 為 AI 安全、內部風險、SaaS 安全、治理和風險以及外部威脅提供解決方案。在合規性方面，它涵蓋了 HIPAA、PCI、GDPR/CCPA、ISO 27001、SOC 2 和 SOX 等領域。 該工具提供快速 API 啟動和 GenAI 檢測等功能。 Nightfall DLP 用於自動偵測和修復 Zendesk 中敏感資料和個人識別資料的外洩。 它提供即時警報和自動補救措施，以減少合規工作量，同時提供基於機器學習的偵測器，以高精度識別潛在的安全和合規風險。
Arpio
arpio.io
Arpio 是唯一專為 AWS 建置的災難復原平台。與傳統解決方案不同，Arpio 是為雲端而建構的。它會自動複製您的整個雲端環境（資料、伺服器和基礎架構），以便您在災難發生時獲得完整的保護和立即復原。主要功能： - 整體環境（數據和基礎設施）恢復：與傳統災難恢復工具不同，Arpio 可以識別並複製雲端工作負載運行所需的所有內容- 自動化、動態環境複製：Arpio 了解如何複製整個環境（數據和基礎設施）以及在備用環境中重建它，以便您可以從任何災難中無縫恢復。 - 測試：Arpio 使用自動化功能啟動您的復原環境，同時您的生產環境仍在積極佔用流量 - 勒索軟體復原：Arpio 使用多帳戶協議，這意味著備份儲存在不可變的「掩體」帳戶中。 Arpio 支援所有工作負載的跨區域和跨帳戶複製，並為您的關鍵業務資料和基礎設施提供保管、氣隙保護。 Arpio 支援近 30 項服務中的 105 多個 AWS 資源，並定期新增對新服務的支援。
Druva
druva.com
Druva 是業界領先的資料彈性 SaaS 平台，也是唯一能夠確保針對最常見資料風險的資料保護並提供 1,000 萬美元擔保的供應商。 Druva 的創新備份和復原方法改變了數千家企業保護和利用資料的方式。 Druva 資料彈性雲透過簡單、敏捷的雲端原生架構消除了對昂貴的硬體、軟體和服務的需求，提供了無與倫比的安全性、可用性和規模。
Redstor
redstor.com
Redstor 是基於雲端的本地和混合資料備份和復原服務的領先供應商，其使命是使資料管理更簡單、更輕鬆、更愉快，提供對所有資料的即時存取- 無論資料儲存在何處，都可以透過單一控制進行即時存取中心。 它幫助全球數千家企業（由國防和政府使用）保護其最有價值的資產之一：數據。它幫助企業遵守 GDPR – 符合最高標準（ISO27001 和 9001 認證），以確保資料的完整性和安全性。 小型企業需要經濟實惠、安全、強大、易於管理的備份和復原解決方案： * 50% 無法承受任何數量的資料遺失 * 大約 80% 的人會因為無法取得資料而遭遇停機 Redstor 的MSP 備份和復原解決方案是多租戶且專為雲端而建置的，可讓您滿足每個使用者的期望，即無論何時需要（本地和雲端）即時存取所需的資料、檔案和操作系統。
Rewind
rewind.com
自 2015 年以來，Rewind 一直致力於協助企業保護其 SaaS 和雲端資料。超過 25,000 家組織信任 Rewind 備受好評的應用程式和支持，以確保其軟體即服務產品不間斷運作。 Rewind 平台使公司能夠備份、還原和複製驅動其業務的關鍵資料。支援的平台包括 GitHub、Jira、Confluence、Bitbucket、Shopify、Shopify Plus、Trello、BigCommerce、Jira Service Management、QuickBooks Online、Klaviyo、Mailchimp、Miro 和 Azure DevOps。
nOps
nops.io
nOps 是一個 AWS 雲端最佳化平台，可讓您輕鬆分配和管理雲端使用情況、承諾和支出。我們的平台會自動聰明地配置您的所有運算，以便您在不犧牲任何可靠性的情況下獲得最優惠的價格。 nOps 利用基於超過 10 億美元的 AWS 支出的專有 ML 模型，讓您的組織正確組合預留實例、儲蓄計劃和 Spot。所有這些都無需手動配置資源，因此您的團隊可以專注於建置和創新。業務背景 nOps 雲端管理可以輕鬆全面了解您的雲端成本和使用情況，因此您的帳單永遠不會令人意外或神秘。它還使您可以輕鬆地在整個企業中分配成本。承諾管理 nOps 承諾管理讓您可以輕鬆管理並充分利用所有正在進行的 AWS 承諾。我們保證 100% 使用您的承諾，否則我們會將其回饋給您。 Compute Copilot Compute Copilot 是適用於所有雲端應用程式的智慧工作負載配置程式。在人工智慧的支援下，它以盡可能最佳的價格提供運算資源，而不會犧牲任何可靠性。想像一下這樣一個世界：您可以以 Spot 為代價獲得 On-demand 的可靠性。雲端優化要點 一系列自動化和預先建置的 nOps 工具，可快速解決繁瑣且持續的 AWS 基礎架構改善相關項目
Dig
dig.security
以雲端速度實現資料安全。 透過資料安全態勢管理 (DSPM) 跨任何雲端即時查看、控制和保護資料資產。 Dig 允許您保護所有重要數據，而無需放棄雲端敏捷性和速度。
Sprinto
sprinto.com
#1 評級安全合規自動化平台 快速行動，不造成任何破壞 全球雄心勃勃的雲公司都相信 Sprinto 能夠為其安全合規計劃提供支持，並在不中斷步伐的情況下衝刺通過安全審計。整合優先 自動化支援 審計一致 每月評估超過 100 萬次合規性檢查 安全合規性並不一定很困難 廣泛的性質...
Virtru
virtru.com
Virtru 讓軍用級加密變得非常簡單。從世界上最大的銀行到最小的醫療保健機構，Virtru 幫助各種規模的組織透過針對日常業務應用程式的靈活的端對端加密來控制其資料。 Virtru 軟體基於開放標準可信任資料格式構建，易於使用，並與 Google Workspace/Gmail 和 Microsoft 365/Outlook、Google Drive 以及 Salesforce、Confluence 和 Zendesk 等企業應用程式無縫整合。精細的存取控制、自託管金鑰管理選項、DLP 和稽核可協助我們的客戶滿足最嚴格的隱私和合規性要求，包括 ITAR、CMMC 2.0、CJIS、HIPAA 和 GLBA/FTC 保障措施。 只需單擊即可加密敏感訊息，無需離開現有工作流程，因為 Virtru 直接整合到您每天使用的應用程式中。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企業級Web 應用程式防火牆來保護您的網站免受最新威脅、智慧且即時有效的360 度反DDoS 解決方案（第3-4 層和第7 層）、全球CDN 來加快您網站的加載速度最大限度地減少頻寬使用以及一系列效能監控和分析服務，以提供有關網站安全和效能的見解。
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo 是一個基於雲端的存取管理平台，可保護任何使用者和裝置從任何地方存取所有應用程式。它的設計易於使用和部署，同時提供身分保護和端點可見性。 Duo 透過強大的無密碼身份驗證和業界領先的多重身份驗證 (MFA) 來驗證使用者身份。結合對使用者裝置的深入洞察，Duo 為您提供策略和控制，以根據端點或使用者風險限制存取。