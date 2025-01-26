雲端資料安全軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安奎拉

Normalyze

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Normalyze 透過其無代理評估、資料發現、人工智慧驅動的風險優先順序以及全面且可操作的補救見解，幫助企業了解其雲端資料存在的全方位風險。 Normalyze 採用資料優先的安全方法。 Normalyze 是資料安全態勢管理 (DSPM) 的先驅，協助企業跨越 SaaS、PaaS、公有雲或多雲、本地和混合式環境保護資料。 借助 Normalyze，安全和資料團隊可以提高整體安全性和合規性工作，同時使企業能夠利用其最寶貴的資產：資料。 Normalyze DSPM 平台有助於發現和分類資料儲存、確定重要事項的優先順序、識別有風險和過度的存取、偵測和補救暴露風險，以及改善合規性和稽核流程。 Normalyze 平台的核心是專利的 One-Pass Scanner，它利用人工智慧在不同環境中大規模準確識別和分類有價值的敏感資料。該平台是圍繞就地掃描的架構設計的，因此資料永遠不會離開它所在的位置。這種方法將資料置於 IT 控制之下，支援遵守嚴格的資料保護法規並提高營運效率。掃描結果顯示在多個視覺化中，以幫助團隊優先考慮風險。資料風險導航器顯示可能導致資料外洩或遺失的攻擊路徑。資料存取圖顯示人員和資源如何存取資料。視覺化是即時產生和更新的，提供了客戶基礎設施或環境變更時的可見性。專有的 DataValuator 為資料分配貨幣價值，並透過排名幫助安全和資料團隊評估潛在資料遺失的相對業務影響。 AI 支援的查詢和修復工作流程使 Normalyze 用戶體驗直觀且高效。 透過在一處提供對資料、存取和風險的洞察，IT 團隊可以了解其整體資料安全狀況，並協作制定有效的安全措施和行動計劃。