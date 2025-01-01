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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

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雲端內容協作軟體 - 最受歡迎的應用程式

雲端內容協作軟體可作為企業文件、影像、影片、電子表格和其他文件的專用雲端儲存和文件共享解決方案。這些工具可作為所有企業內容的靈活且可同步的儲存庫，旨在將所有與內容相關的需求整合到一個平台中。使用者可以輕鬆地在各種裝置上儲存、分享、創建、協作和定位內容。 雲端內容協作解決方案雖然主要用於文件管理，但其範圍不僅限於簡單的文件處理，還提供廣泛的功能。它們與企業內容管理 (ECM) 軟體共享許多功能，儘管是為更廣泛的可訪問性而量身定制的。 ECM 工具專為大型企業設計，強調嚴格的安全措施、擴展的儲存容量和本地部署選項。雲端內容協作工具可與ECM和其他內容管理系統無縫集成，從而實現用於儲存和管理內容的統一生態系統。

提議新的應用程式


Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive是一雲端存儲與同步服務，用戶可儲存、分享文件，並在多設備之間自動同步，與Office應用完美整合。

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox是一款雲存儲服務，允許用戶在多設備間存儲、同步和共享文件，並提供協作工具和安全功能。

WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer是一個文件傳輸服務，允許用戶快速、安全地共享大型文件，免費用戶可傳輸最多2GB的文件，付費版本最多20GB。

Box

Box

box.com

Box是一個雲端文件管理和協作平台，支持安全存儲、共享和多設備同步，適合團隊遠程合作。

Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

zoho.com

Zoho WorkDrive是一個雲端文件管理與協作平台，提供存儲、共享和管理文件的集中心空間，支援團隊協作和數據安全。

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud 是瑞士雲存儲服務，用於存儲和管理數字內容，提供安全的文件分享和跨平台訪問，並支持客戶端加密，保護您的隱私。

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

Nextcloud是一款自由開源的文件託管服務軟體，允許用戶在私有伺服器上創建和管理雲存儲，支持多種平台。

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24是一個綜合平台，提供CRM、項目管理、團隊協作、網站建設等工具，幫助企業提高內外部效率。

Koofr

Koofr

koofr.net

Koofr是一款雲存儲應用，提供安全的歐洲數據中心存儲、免費空間、支持多雲帳戶管理及文件共享功能。

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Zoho Docs是一個在線文檔管理平台，支持團隊和個人安全協作、儲存和管理文檔，並與其他Zoho工具集成。

Sync

Sync

sync.com

Sync是一個安全的雲存儲與協作平台，允許用戶存儲、分享文件並管理訪問權限，支持多種裝置和安全措施。

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot是一款提供客戶溝通、支付、檔案共享、合約及表單等多功能解決方案的應用程式，幫助企業提升客戶體驗。

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

DigiBoxx是一個數位存儲和資產管理平台，提供安全的雲端存儲、文件管理和協作功能，適合個人與企業使用。

odrive

odrive

odrive.com

ODRIVE是一款雲管理工具，可統一訪問和管理多個雲存儲帳戶，支持同步、共享、備份和加密文件。

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile 是一個安全的文件共享和協作平台，允許用戶在任何設備上安全訪問和管理文件，適用於多種業務需求。

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit是一個安全的雲端存儲及文件共享平台，提供端到端加密，確保用戶資料的隱私與安全。

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo是一個客戶管理平台，簡化外部專案合作，促進客戶、供應商和夥伴之間的溝通與協作，提升工作流程效率。

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。

Starchive

Starchive

starchive.io

Starchive是一個數字資產管理平台，幫助創作者有效組織、共享和獲利其數字內容，提升創作自由度和控制權。

Cubbit

Cubbit

cubbit.io

Cubbit 為企業提供安全的雲端儲存，使用零知識 P2P 基礎架構，確保數據隱私與加密，方便存取與備份。

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。

Datto

Datto

datto.com

Datto 提供雲端備份、災難恢復及IT管理解決方案，幫助企業保障數據安全、提高業務效率。

CAYA

CAYA

getcaya.com

CAYA是一款允許用戶安全接收、組織和處理文檔的數字平台，幫助個人和小企業管理財務與合同。

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense 是一個市場情報平台，提供公私內容的即時見解，幫助企業進行資料搜索和決策分析。

DropSend

DropSend

dropsend.com

DropSend是一款允許用戶免費發送大型檔案的應用，透過電子郵件發送下載連結，方便文件共享。

Cloudup

Cloudup

cloudup.com

Cloudup 是一款可以快速輕鬆分享各種內容的應用程式，包括視頻、照片、音樂、鏈接和文件。

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync是一種雲端文件共享、同步和備份服務，用戶可自動管理文件和資料夾，支持安全共享和數據存取。

Smint.io

Smint.io

smint.io

Smint.io是一個數字平台，整合多種系統以管理和優化媒體資產，幫助企業創建品牌內容和改善數字體驗。

FilesAnywhere

FilesAnywhere

filesanywhere.com

FilesAnywhere是一款雲端內容管理和文件共享服務，提供安全的文件儲存、同步和協作功能，支持多種設備使用。

EZ File Drop

EZ File Drop

ezfiledrop.com

EZ File Drop 是一款簡便的文件收集工具，讓任何人無需下載應用程式即可安全上傳文件至您的雲端儲存。

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub是一個安全的文件存儲和共享服務，支持業務的文件管理、協作和自定義工作空間。

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte是一個安全的多雲平台，提供內容保護和治理，幫助企業管理資料風險並促進協作，支持多種雲和設備。

DRACOON

DRACOON

dracoon.com

DRACOON是一款安全文件共享和數據管理的應用，適合企業與團隊進行協作及文件管理。

Laserfiche

Laserfiche

laserfiche.com

Laserfiche是一個企業內容管理與業務流程自動化平台，幫助用戶簡化文檔管理及工作流程。

Scan123

Scan123

scan123.com

Scan123是一款文檔管理應用，能幫助用戶數字化紙質文件、雲端保存文檔及快速查找和分享重要資料。

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。

JUMBOmail

JUMBOmail

jumbomail.me

JUMBOmail是一個在線平台，專注於簡化文件傳輸和管理，並提供集成的營銷工具。適用於個人和專業用途。

CloudFiles

CloudFiles

cloudfiles.io

CloudFiles 提供安全的文件存取、分享及自動化功能，可整合至 HubSpot 和 SalesForce 等平台，輕鬆管理文檔和數據分析。

Wimi

Wimi

wimi-teamwork.com

Wimi是一個綜合協作工具，提供任務管理、文件分享、聊天和視頻會議，幫助團隊提高工作效率和協作效果。

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage是一個雲端協作平台，集成團隊聊天、視頻會議、任務管理和文件共享，促進團隊溝通和項目管理。

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked是一個基於雲的客戶門戶和協作平台，幫助企業與客戶共享文件和管理項目，並支持實時協作和安全訪問。

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles是一款綜合文檔管理軟體，提供文檔創建、協作和簽署功能，專為專業服務公司設計，簡化工作流程和提高效率。

TitanFile

TitanFile

titanfile.com

TitanFile是一個安全的文件共享與協作平台，提供高級安全功能，支持多種工作流程，適合需要數據安全的環境。

LucidLink

LucidLink

lucidlink.com

LucidLink是一個雲本地文件系統，讓團隊在任何地方安全即時地協作和編輯文件，並有效管理雲環境中的資源。

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe是一個安全的文件管理和電子簽署平台，幫助企業自動化客戶交流和入職流程，確保合規性。

Ftopia

Ftopia

ftopia.io

FTOPIA是一個安全的線上文件共享及協作平台，支援多用戶在私密空間中共享文件，適合小型團隊和組織使用。

TransferChain

TransferChain

transferchain.io

TransferChain 提供安全的雲端儲存、檔案傳輸及檔案請求功能，採用零知識加密及區塊鏈授權，保護用戶的私密資訊。

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

AvePoint應用程式提供雲服務管理和安全解決方案，優化SaaS操作，提供自動化數據備份和保護功能，支持多種協作平台。

AODocs

AODocs

aodocs.com

AODocs是一個基於AI的內容服務平台，用於自動化文檔管理和流程，提升工作效率，適用於多個行業和部門。

Cocoon Data

Cocoon Data

cocoondata.com

繭數據應用程序為全球企業和政府提供數據管理和保護平台，幫助用戶安全地分享和控制敏感信息。

Kloud

Kloud

kloud.com

Kloud是一個互動多媒體平台，可將文件轉換為可編輯的展示，支持團隊協作與意見同步，並集成多種企業軟體。

TakeTurns

TakeTurns

taketurns.com

TakeTurns是一款按輪流方式協作的應用程式，讓用戶與外部利益相關者有效共享和管理檔案與文件，確保即時更新和溝通。

FileString

FileString

filestring.com

FileString是一個文件管理應用，支持多種格式的讀寫及操作，幫助用戶有效處理文件內容，適合開發者和一般用戶使用。

Aeroplicity

Aeroplicity

aeroplicity.com

Aeroplicity是一款針對航空航天產業的數字解決方案，簡化文檔流程，提升數據安全及可追溯性，符合各項安全標準。

FutureVault

FutureVault

futurevault.com

FutureVault是一個數字平台，提供安全的文檔存儲和管理，幫助財富管理機構提升合規性和客戶體驗。

ShareDocView

ShareDocView

sharedocview.com

ShareDocView是一款銷售支援工具，允許透過連結分享文件，獲取電子郵件潛在客戶和分析數據。可自定義品牌與公共或限制訪問的連結。

My MX Data

My MX Data

mymxdata.com

My MX Data 是一個專為企業設計的檔案分享平台，支援快速上傳和版本控制，具備安全的管理和數據保護功能。

Everleagues

Everleagues

everleagues.com

Everleagues 是一款通訊與協作平台，提供聊天、語音、視頻、文件傳輸和電子簽章等功能，提升工作效率與客戶滿意度。

Pigeon

Pigeon

pigeondocuments.com

Pigeon 應用程式簡化客戶文件收集，讓這個過程變得更快速、有組織和安全，減少繁瑣的後續跟進。

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