雲端內容協作軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端內容協作軟體可作為企業文件、影像、影片、電子表格和其他文件的專用雲端儲存和文件共享解決方案。這些工具可作為所有企業內容的靈活且可同步的儲存庫，旨在將所有與內容相關的需求整合到一個平台中。使用者可以輕鬆地在各種裝置上儲存、分享、創建、協作和定位內容。 雲端內容協作解決方案雖然主要用於文件管理，但其範圍不僅限於簡單的文件處理，還提供廣泛的功能。它們與企業內容管理 (ECM) 軟體共享許多功能，儘管是為更廣泛的可訪問性而量身定制的。 ECM 工具專為大型企業設計，強調嚴格的安全措施、擴展的儲存容量和本地部署選項。雲端內容協作工具可與ECM和其他內容管理系統無縫集成，從而實現用於儲存和管理內容的統一生態系統。
提議新的應用程式
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive是一雲端存儲與同步服務，用戶可儲存、分享文件，並在多設備之間自動同步，與Office應用完美整合。
Dropbox
dropbox.com
Dropbox是一款雲存儲服務，允許用戶在多設備間存儲、同步和共享文件，並提供協作工具和安全功能。
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer是一個文件傳輸服務，允許用戶快速、安全地共享大型文件，免費用戶可傳輸最多2GB的文件，付費版本最多20GB。
Box
box.com
Box是一個雲端文件管理和協作平台，支持安全存儲、共享和多設備同步，適合團隊遠程合作。
Zoho WorkDrive
zoho.com
Zoho WorkDrive是一個雲端文件管理與協作平台，提供存儲、共享和管理文件的集中心空間，支援團隊協作和數據安全。
pCloud
pcloud.com
pCloud 是瑞士雲存儲服務，用於存儲和管理數字內容，提供安全的文件分享和跨平台訪問，並支持客戶端加密，保護您的隱私。
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud是一款自由開源的文件託管服務軟體，允許用戶在私有伺服器上創建和管理雲存儲，支持多種平台。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一個綜合平台，提供CRM、項目管理、團隊協作、網站建設等工具，幫助企業提高內外部效率。
Koofr
koofr.net
Koofr是一款雲存儲應用，提供安全的歐洲數據中心存儲、免費空間、支持多雲帳戶管理及文件共享功能。
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs是一個在線文檔管理平台，支持團隊和個人安全協作、儲存和管理文檔，並與其他Zoho工具集成。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款提供客戶溝通、支付、檔案共享、合約及表單等多功能解決方案的應用程式，幫助企業提升客戶體驗。
Sync
sync.com
Sync是一個安全的雲存儲與協作平台，允許用戶存儲、分享文件並管理訪問權限，支持多種裝置和安全措施。
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx是一個數位存儲和資產管理平台，提供安全的雲端存儲、文件管理和協作功能，適合個人與企業使用。
odrive
odrive.com
ODRIVE是一款雲管理工具，可統一訪問和管理多個雲存儲帳戶，支持同步、共享、備份和加密文件。
ShareFile
sharefile.com
ShareFile 是一個安全的文件共享和協作平台，允許用戶在任何設備上安全訪問和管理文件，適用於多種業務需求。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit是一個安全的雲端存儲及文件共享平台，提供端到端加密，確保用戶資料的隱私與安全。
Moxo
moxo.com
Moxo是一個客戶管理平台，簡化外部專案合作，促進客戶、供應商和夥伴之間的溝通與協作，提升工作流程效率。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。
Starchive
starchive.io
Starchive是一個數字資產管理平台，幫助創作者有效組織、共享和獲利其數字內容，提升創作自由度和控制權。
Cubbit
cubbit.io
Cubbit 為企業提供安全的雲端儲存，使用零知識 P2P 基礎架構，確保數據隱私與加密，方便存取與備份。
Datto
datto.com
Datto 提供雲端備份、災難恢復及IT管理解決方案，幫助企業保障數據安全、提高業務效率。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
CAYA
getcaya.com
CAYA是一款允許用戶安全接收、組織和處理文檔的數字平台，幫助個人和小企業管理財務與合同。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是一個市場情報平台，提供公私內容的即時見解，幫助企業進行資料搜索和決策分析。
DropSend
dropsend.com
DropSend是一款允許用戶免費發送大型檔案的應用，透過電子郵件發送下載連結，方便文件共享。
Cloudup
cloudup.com
Cloudup 是一款可以快速輕鬆分享各種內容的應用程式，包括視頻、照片、音樂、鏈接和文件。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync是一種雲端文件共享、同步和備份服務，用戶可自動管理文件和資料夾，支持安全共享和數據存取。
Smint.io
smint.io
Smint.io是一個數字平台，整合多種系統以管理和優化媒體資產，幫助企業創建品牌內容和改善數字體驗。
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere是一款雲端內容管理和文件共享服務，提供安全的文件儲存、同步和協作功能，支持多種設備使用。
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop 是一款簡便的文件收集工具，讓任何人無需下載應用程式即可安全上傳文件至您的雲端儲存。
Onehub
onehub.com
Onehub是一個安全的文件存儲和共享服務，支持業務的文件管理、協作和自定義工作空間。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte是一個安全的多雲平台，提供內容保護和治理，幫助企業管理資料風險並促進協作，支持多種雲和設備。
DRACOON
dracoon.com
DRACOON是一款安全文件共享和數據管理的應用，適合企業與團隊進行協作及文件管理。
Virtru
virtru.com
Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche是一個企業內容管理與業務流程自動化平台，幫助用戶簡化文檔管理及工作流程。
Scan123
scan123.com
Scan123是一款文檔管理應用，能幫助用戶數字化紙質文件、雲端保存文檔及快速查找和分享重要資料。
JUMBOmail
jumbomail.me
JUMBOmail是一個在線平台，專注於簡化文件傳輸和管理，並提供集成的營銷工具。適用於個人和專業用途。
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles 提供安全的文件存取、分享及自動化功能，可整合至 HubSpot 和 SalesForce 等平台，輕鬆管理文檔和數據分析。
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi是一個綜合協作工具，提供任務管理、文件分享、聊天和視頻會議，幫助團隊提高工作效率和協作效果。
Samepage
samepage.io
Samepage是一個雲端協作平台，集成團隊聊天、視頻會議、任務管理和文件共享，促進團隊溝通和項目管理。
Clinked
clinked.com
Clinked是一個基於雲的客戶門戶和協作平台，幫助企業與客戶共享文件和管理項目，並支持實時協作和安全訪問。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一款綜合文檔管理軟體，提供文檔創建、協作和簽署功能，專為專業服務公司設計，簡化工作流程和提高效率。
TitanFile
titanfile.com
TitanFile是一個安全的文件共享與協作平台，提供高級安全功能，支持多種工作流程，適合需要數據安全的環境。
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink是一個雲本地文件系統，讓團隊在任何地方安全即時地協作和編輯文件，並有效管理雲環境中的資源。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe是一個安全的文件管理和電子簽署平台，幫助企業自動化客戶交流和入職流程，確保合規性。
Ftopia
ftopia.io
FTOPIA是一個安全的線上文件共享及協作平台，支援多用戶在私密空間中共享文件，適合小型團隊和組織使用。
TransferChain
transferchain.io
TransferChain 提供安全的雲端儲存、檔案傳輸及檔案請求功能，採用零知識加密及區塊鏈授權，保護用戶的私密資訊。
AvePoint
avepoint.com
AvePoint應用程式提供雲服務管理和安全解決方案，優化SaaS操作，提供自動化數據備份和保護功能，支持多種協作平台。
AODocs
aodocs.com
AODocs是一個基於AI的內容服務平台，用於自動化文檔管理和流程，提升工作效率，適用於多個行業和部門。
Cocoon Data
cocoondata.com
繭數據應用程序為全球企業和政府提供數據管理和保護平台，幫助用戶安全地分享和控制敏感信息。
Kloud
kloud.com
Kloud是一個互動多媒體平台，可將文件轉換為可編輯的展示，支持團隊協作與意見同步，並集成多種企業軟體。
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns是一款按輪流方式協作的應用程式，讓用戶與外部利益相關者有效共享和管理檔案與文件，確保即時更新和溝通。
FileString
filestring.com
FileString是一個文件管理應用，支持多種格式的讀寫及操作，幫助用戶有效處理文件內容，適合開發者和一般用戶使用。
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity是一款針對航空航天產業的數字解決方案，簡化文檔流程，提升數據安全及可追溯性，符合各項安全標準。
FutureVault
futurevault.com
FutureVault是一個數字平台，提供安全的文檔存儲和管理，幫助財富管理機構提升合規性和客戶體驗。
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView是一款銷售支援工具，允許透過連結分享文件，獲取電子郵件潛在客戶和分析數據。可自定義品牌與公共或限制訪問的連結。
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data 是一個專為企業設計的檔案分享平台，支援快速上傳和版本控制，具備安全的管理和數據保護功能。
Everleagues
everleagues.com
Everleagues 是一款通訊與協作平台，提供聊天、語音、視頻、文件傳輸和電子簽章等功能，提升工作效率與客戶滿意度。
Pigeon
pigeondocuments.com
Pigeon 應用程式簡化客戶文件收集，讓這個過程變得更快速、有組織和安全，減少繁瑣的後續跟進。