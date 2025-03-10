找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
雲端內容協作軟體可作為企業文件、影像、影片、電子表格和其他文件的專用雲端儲存和文件共享解決方案。這些工具可作為所有企業內容的靈活且可同步的儲存庫，旨在將所有與內容相關的需求整合到一個平台中。使用者可以輕鬆地在各種裝置上儲存、分享、創建、協作和定位內容。 雲端內容協作解決方案雖然主要用於文件管理，但其範圍不僅限於簡單的文件處理，還提供廣泛的功能。它們與企業內容管理 (ECM) 軟體共享許多功能，儘管是為更廣泛的可訪問性而量身定制的。 ECM 工具專為大型企業設計，強調嚴格的安全措施、擴展的儲存容量和本地部署選項。雲端內容協作工具可與ECM和其他內容管理系統無縫集成，從而實現用於儲存和管理內容的統一生態系統。
提議新的應用程式
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive是一雲端存儲與同步服務，用戶可儲存、分享文件，並在多設備之間自動同步，與Office應用完美整合。
Dropbox
dropbox.com
Dropbox是一款雲存儲服務，允許用戶在多設備間存儲、同步和共享文件，並提供協作工具和安全功能。
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer是一個文件傳輸服務，允許用戶快速、安全地共享大型文件，免費用戶可傳輸最多2GB的文件，付費版本最多20GB。
Box
box.com
Box是一個雲端文件管理和協作平台，支持安全存儲、共享和多設備同步，適合團隊遠程合作。
Zoho WorkDrive
zoho.com
Zoho WorkDrive是一個雲端文件管理與協作平台，提供存儲、共享和管理文件的集中心空間，支援團隊協作和數據安全。
pCloud
pcloud.com
pCloud 是瑞士雲存儲服務，用於存儲和管理數字內容，提供安全的文件分享和跨平台訪問，並支持客戶端加密，保護您的隱私。
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud是一款自由開源的文件託管服務軟體，允許用戶在私有伺服器上創建和管理雲存儲，支持多種平台。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一個綜合平台，提供CRM、項目管理、團隊協作、網站建設等工具，幫助企業提高內外部效率。
Koofr
koofr.net
Koofr是一款雲存儲應用，提供安全的歐洲數據中心存儲、免費空間、支持多雲帳戶管理及文件共享功能。
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs是一個在線文檔管理平台，支持團隊和個人安全協作、儲存和管理文檔，並與其他Zoho工具集成。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款提供客戶溝通、支付、檔案共享、合約及表單等多功能解決方案的應用程式，幫助企業提升客戶體驗。
Sync
sync.com
Sync是一個安全的雲存儲與協作平台，允許用戶存儲、分享文件並管理訪問權限，支持多種裝置和安全措施。
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx是一個數位存儲和資產管理平台，提供安全的雲端存儲、文件管理和協作功能，適合個人與企業使用。
odrive
odrive.com
ODRIVE是一款雲管理工具，可統一訪問和管理多個雲存儲帳戶，支持同步、共享、備份和加密文件。
ShareFile
sharefile.com
ShareFile 是一個安全的文件共享和協作平台，允許用戶在任何設備上安全訪問和管理文件，適用於多種業務需求。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit是一個安全的雲端存儲及文件共享平台，提供端到端加密，確保用戶資料的隱私與安全。
Moxo
moxo.com
Moxo是一個客戶管理平台，簡化外部專案合作，促進客戶、供應商和夥伴之間的溝通與協作，提升工作流程效率。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。
Starchive
starchive.io
Starchive是一個數字資產管理平台，幫助創作者有效組織、共享和獲利其數字內容，提升創作自由度和控制權。
Cubbit
cubbit.io
Cubbit 為企業提供安全的雲端儲存，使用零知識 P2P 基礎架構，確保數據隱私與加密，方便存取與備份。
Datto
datto.com
Datto 提供雲端備份、災難恢復及IT管理解決方案，幫助企業保障數據安全、提高業務效率。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook是一款數字出版工具，將PDF轉換為帶翻頁效果的交互式在線書籍，支持添加多媒體元素和性能分析。
CAYA
getcaya.com
CAYA是一款允許用戶安全接收、組織和處理文檔的數字平台，幫助個人和小企業管理財務與合同。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是一個市場情報平台，提供公私內容的即時見解，幫助企業進行資料搜索和決策分析。
DropSend
dropsend.com
DropSend是一款允許用戶免費發送大型檔案的應用，透過電子郵件發送下載連結，方便文件共享。
Cloudup
cloudup.com
Cloudup 是一款可以快速輕鬆分享各種內容的應用程式，包括視頻、照片、音樂、鏈接和文件。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync是一種雲端文件共享、同步和備份服務，用戶可自動管理文件和資料夾，支持安全共享和數據存取。
Smint.io
smint.io
Smint.io是一個數字平台，整合多種系統以管理和優化媒體資產，幫助企業創建品牌內容和改善數字體驗。
FilesAnywhere
filesanywhere.com
FilesAnywhere是一款雲端內容管理和文件共享服務，提供安全的文件儲存、同步和協作功能，支持多種設備使用。
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop 是一款簡便的文件收集工具，讓任何人無需下載應用程式即可安全上傳文件至您的雲端儲存。
Onehub
onehub.com
Onehub是一個安全的文件存儲和共享服務，支持業務的文件管理、協作和自定義工作空間。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte是一個安全的多雲平台，提供內容保護和治理，幫助企業管理資料風險並促進協作，支持多種雲和設備。
DRACOON
dracoon.com
DRACOON是一款安全文件共享和數據管理的應用，適合企業與團隊進行協作及文件管理。
Virtru
virtru.com
Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche是一個企業內容管理與業務流程自動化平台，幫助用戶簡化文檔管理及工作流程。
Scan123
scan123.com
Scan123是一款文檔管理應用，能幫助用戶數字化紙質文件、雲端保存文檔及快速查找和分享重要資料。
JUMBOmail
jumbomail.me
JUMBOmail是一個在線平台，專注於簡化文件傳輸和管理，並提供集成的營銷工具。適用於個人和專業用途。
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles 提供安全的文件存取、分享及自動化功能，可整合至 HubSpot 和 SalesForce 等平台，輕鬆管理文檔和數據分析。
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi是一個綜合協作工具，提供任務管理、文件分享、聊天和視頻會議，幫助團隊提高工作效率和協作效果。
Samepage
samepage.io
Samepage是一個雲端協作平台，集成團隊聊天、視頻會議、任務管理和文件共享，促進團隊溝通和項目管理。
Clinked
clinked.com
Clinked是一個基於雲的客戶門戶和協作平台，幫助企業與客戶共享文件和管理項目，並支持實時協作和安全訪問。
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles是一款綜合文檔管理軟體，提供文檔創建、協作和簽署功能，專為專業服務公司設計，簡化工作流程和提高效率。
TitanFile
titanfile.com
TitanFile是一個安全的文件共享與協作平台，提供高級安全功能，支持多種工作流程，適合需要數據安全的環境。
LucidLink
lucidlink.com
LucidLink是一個雲本地文件系統，讓團隊在任何地方安全即時地協作和編輯文件，並有效管理雲環境中的資源。
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe是一個安全的文件管理和電子簽署平台，幫助企業自動化客戶交流和入職流程，確保合規性。
Ftopia
ftopia.io
FTOPIA是一個安全的線上文件共享及協作平台，支援多用戶在私密空間中共享文件，適合小型團隊和組織使用。
TransferChain
transferchain.io
TransferChain 提供安全的雲端儲存、檔案傳輸及檔案請求功能，採用零知識加密及區塊鏈授權，保護用戶的私密資訊。
AvePoint
avepoint.com
AvePoint應用程式提供雲服務管理和安全解決方案，優化SaaS操作，提供自動化數據備份和保護功能，支持多種協作平台。
AODocs
aodocs.com
AODocs是一個基於AI的內容服務平台，用於自動化文檔管理和流程，提升工作效率，適用於多個行業和部門。
Cocoon Data
cocoondata.com
繭數據應用程序為全球企業和政府提供數據管理和保護平台，幫助用戶安全地分享和控制敏感信息。
Kloud
kloud.com
克勞德（Kloud）是世界上第一個平台，文檔和演示文稿變得可編輯，交互式多媒體對話。 Kloud通過集成的Livedoc Technology將您的文檔栩栩如生，以輕鬆將您的文檔格式化並進入語音驅動的電影（例如演示文稿）。 企業團隊可以通過會員的線路反饋劃分，並在同一頁面上進入同一頁面。 將您的運營團隊的業務目標與Livedoc技術同步。在整個企業中同步您的營銷語言。 在構建創新技術時，同步您的軟件開發和產品團隊的目標。 與您喜歡的企業軟件（例如Salesforce，Google Docs，Adobe Suite以及您喜歡的項目管理軟件工具）集成。 將Livedoc用於所有業務文檔，使您能夠同步團隊最寶貴的資產，團隊的想法。 kloud功能： *將文檔變成互動電影，例如演示文稿。您可以輕鬆地添加聲音，並將聲音與動畫混合。您還可以動態插入聲音，視頻，標記，白板，文字，粘稠的筆記等等內容。 *使用Sync進行異步進行交流：啟用思想的非真實時間互動，以便團隊可以直觀地與有效的思維共享，因為與文檔相關的任何想法現在都可以像電影一樣互動地播放。通過無限分辨率更好的在線會議，但沒有視頻流數據。 Kloudsync通過最好的分辨率和真實的顏色表達方式為您提供了與您匹配的在線會議經驗。因為Kloud在線會議會以高分辨率動態傳輸文檔，而無需使用視頻流數據作為Kloud在線會議，這很便宜。 *基於AI的多通道會議記錄：可以使用Livedoc內容記錄Kloud會議，以進行無限分辨率以及屏幕共享和網絡攝像頭視頻流。結果，可以通過AI引擎分析此類記錄的內容，以進行數據挖掘和統計分析。 * Syncroom與您的客戶進行更好的多渠道通信：Kloud是一個集成聊天，基於機器人的AI引擎的新通信平台，進行異步的想法討論同步，並在一個虛擬會議室內一起在線會議。它可以與客戶支持軟件，銷售部隊解決方案和項目管理工具集成，以將通信和協作功能添加到現有企業軟件中。 *最高安全標準：256位AES會話編碼，2048位RSA密碼交換以及內置的REST技術的數據加密。 *以及更多...
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns 改變了我們與外部利害關係人（例如客戶、供應商、合作夥伴）協作處理文件和文件的方式——一次輪流進行。 TakeTurns 是一款回合製協作應用程序，兩方輪流共享、請求或更新文件和文件。 TakeTurns 讓非同步協作成為現實。
FileString
filestring.com
透過易於使用的文件控制服務控制重要內容的分發
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity 是一個專為航空航天業打造的平台，可降低營運成本、提高可追溯性並增強網路安全，同時幫助供應鏈走向綠色並在市場中脫穎而出。透過我們基於雲端的安全文件管理系統，我們是節省時間和金錢的最佳方式，該系統滿足所有 CMMC、DFARS、NIST、ITAR 和 EAR 要求，並完全由不可變的區塊鏈技術支援。
FutureVault
futurevault.com
面向未來企業的智慧數位金庫解決方案。 FutureVault 是為金融服務和財富管理組織提供安全文件交換和數位保管庫解決方案的行業領導者，透過 Personal Life Management Vault™ 和 Business Life Management Vault™ 改變了文件和資訊管理的範式。 FutureVault 的多層平台正在透過顯著改善在安全、可審計的單一事實來源中管理文件、資料和資訊的方式來改變企業、顧問和客戶的價值主張。透過為企業提供動力 FutureVault 的白標平台和行動應用程式可協助公司滿足帳簿和記錄合規性、提高資料隱私、透過自動化和開放API 提高前台和後台效率，並提供增強的數位客戶體驗，以更好地與家庭和下一代互動。企業客戶可以使用資料提取和人工智慧驅動的模式來獲得額外的效率和洞察力。 FutureVault 被公認為五星級財富科技供應商和全球 100 家最具創新性財富科技解決方案供應商。 * 特色 FutureVault 使用案例（如下）：探索領先的金融服務和財富管理組織如何使用 FutureVault 來滿足合規性、提高後台和管理效率、為客戶提供更多價值，並最終節省時間和金錢。 * 提供獨特的數位客戶體驗：透過比以往更輕鬆地儲存、存取和管理他們生活中最重要的文檔，推動與家庭（以及下一代）的互動。 * 自動向客戶交付文件：透過 API 和 SFTP 自動向客戶交付每月報表、入職文件、稅務文件、季度報告和其他重要文件。 * 安全地交換和接收文件：與總部、顧問、員工、客戶、家庭成員、監管機構和值得信賴的合作者安全地請求、接收和交換文件。 * 自動化和改進電子簽名工作流程：透過自動化入職流程和自動交付（和歸檔）電子簽名文檔，節省大量後台和管理成本。 * 滿足帳簿和記錄合規性：改善記錄保存治理，簡化審計，並自信地滿足 SEC、FINRA、IIROC、OSC 等規定的帳簿和記錄法規。 * 減少和消除紙張（工作）：透過數位化文件驅動的流程來引領您的數位轉型計劃，以滿足 ESG 合規性並永久消除紙張（工作）。
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com 是一種銷售支援工具，允許透過連結共享文檔，以獲得電子郵件線索、分析和許多其他好處。上傳 PDF、Doc 和 PPT 文件以建立鏈接，這些鏈接的範圍可以是公開的，也可以僅透過經過驗證的電子郵件或密碼存取。添加您公司的徽標、顏色以及指向您選擇的網站的鏈接，以不斷推廣您的品牌。自 2022 年 7 月起新增 - 新增您的公司自訂網域 (CNAME)，例如 docs.YOURDOMAIN.COM 停止附加檔案...只需 ShareDocView.com
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data 是一個針對企業最佳化的尖端檔案共享平台。 MX 專為速度和效率而設計，可輕鬆處理大型技術文件，並提供超快速上傳。用於版本控制的 MX Distribute 和用於以資料為中心的聊天的 MX Conversations 等獨特功能可實現無縫協作。 MX 提供強大的管理控制，支援精細的使用者管理和個人化設定。全面的審計追蹤可確保問責制和安全性。 MX Enterprise 版本提高了資料保護水平，採用專利技術為基於雲端的共享提供“完美保密”，確保完全遵守資料保護法。 MX 是您安全、高效資料交換的首選解決方案。
Everleagues
everleagues.com
Everleagues是一個通信與協作平台。它獨特的本地功能和企業級安全性的融合提供了無縫的辦公室和客戶服務體驗，可提高生產力，協作，客戶滿意度和盈利能力。聊天，語音，視頻，文件傳輸，電子簽名和更多的生產力工具位於您自己的公司的一個虛擬工作空間中，由Everleagues提供支持。
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