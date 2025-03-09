Kloud

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克勞德（Kloud）是世界上第一個平台，文檔和演示文稿變得可編輯，交互式多媒體對話。 Kloud通過集成的Livedoc Technology將您的文檔栩栩如生，以輕鬆將您的文檔格式化並進入語音驅動的電影（例如演示文稿）。 企業團隊可以通過會員的線路反饋劃分，並在同一頁面上進入同一頁面。 將您的運營團隊的業務目標與Livedoc技術同步。在整個企業中同步您的營銷語言。 在構建創新技術時，同步您的軟件開發和產品團隊的目標。 與您喜歡的企業軟件（例如Salesforce，Google Docs，Adobe Suite以及您喜歡的項目管理軟件工具）集成。 將Livedoc用於所有業務文檔，使您能夠同步團隊最寶貴的資產，團隊的想法。 kloud功能： *將文檔變成互動電影，例如演示文稿。您可以輕鬆地添加聲音，並將聲音與動畫混合。您還可以動態插入聲音，視頻，標記，白板，文字，粘稠的筆記等等內容。 *使用Sync進行異步進行交流：啟用思想的非真實時間互動，以便團隊可以直觀地與有效的思維共享，因為與文檔相關的任何想法現在都可以像電影一樣互動地播放。通過無限分辨率更好的在線會議，但沒有視頻流數據。 Kloudsync通過最好的分辨率和真實的顏色表達方式為您提供了與您匹配的在線會議經驗。因為Kloud在線會議會以高分辨率動態傳輸文檔，而無需使用視頻流數據作為Kloud在線會議，這很便宜。 *基於AI的多通道會議記錄：可以使用Livedoc內容記錄Kloud會議，以進行無限分辨率以及屏幕共享和網絡攝像頭視頻流。結果，可以通過AI引擎分析此類記錄的內容，以進行數據挖掘和統計分析。 * Syncroom與您的客戶進行更好的多渠道通信：Kloud是一個集成聊天，基於機器人的AI引擎的新通信平台，進行異步的想法討論同步，並在一個虛擬會議室內一起在線會議。它可以與客戶支持軟件，銷售部隊解決方案和項目管理工具集成，以將通信和協作功能添加到現有企業軟件中。 *最高安全標準：256位AES會話編碼，2048位RSA密碼交換以及內置的REST技術的數據加密。 *以及更多...